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Tàu đa năng sản xuất điện cho 32.000 hộ gia đình và nước cho 150.000 người

| | Tài chính quốc tế

Mẫu tàu nổi không thải khí có thể sản xuất đủ điện cho 32.000 hộ gia đình và nước sạch cho 150.000 người.

Theo thông tin từ Interesting Engineering, công ty Optimal Transit có trụ sở tại Mỹ vừa giới thiệu mẫu tàu đa năng mang tên Blue Economy VITAL 100 MW Kraaken, với công suất tính toán AI đạt 60 MW.

Con tàu công nghệ cao này được thiết kế với cấu trúc thân tàu kép diện tích tiếp nước nhỏ (SWATH) và hệ thống neo linh hoạt, đảm bảo hoạt động ổn định ngoài khơi.

Tàu Kraaken hứa hẹn sẽ cung cấp giải pháp tiện ích cho các khu vực phụ thuộc vào nguồn điện từ dầu diesel đắt đỏ, như các quần đảo ở Thái Bình Dương, châu Phi cận Sahara, Nam Á và Đông Nam Á.

Khi ra mắt vào tháng 7, Kraaken được giới thiệu như một trung tâm dữ liệu AI nổi ngoài khơi, có khả năng tự cung cấp điện nhờ động cơ Digital Ocean Thermal (DOT) được cấp bằng sáng chế.

Một tàu nổi đa năng có thể khôi phục điện và nước cho các vùng bờ biển bị ảnh hưởng bởi thiên tai trong vòng ba năm. (Ảnh: Optimal Transit)

Cấu hình mới của tàu chuyển hướng một phần lớn năng lượng để cung cấp điện liên tục và nước sạch cho cộng đồng ven biển. Kraaken có khả năng phục vụ một thành phố nhỏ từ xa mà không cần kết nối với lưới điện hiện có.

Với công suất 40 MW điện sạch, tàu có thể cung cấp điện cho khoảng 32.000 hộ gia đình và 29,9 triệu lít nước sạch mỗi ngày cho 150.000 người thông qua phương pháp khử mặn bằng chân không. Khoảng 60 MW công suất điện còn lại được dành riêng cho tính toán AI hiệu suất cao và nhu cầu dữ liệu.

Điện, nước sạch và dữ liệu tính toán sẽ được chuyển vào bờ qua hệ thống dây cáp chuyên dụng. Cấu hình này cho phép tàu ngắt kết nối nhanh chóng và di chuyển đến vị trí khác trong vài giờ nếu gặp thời tiết khắc nghiệt hoặc thay đổi nhu cầu hoạt động, sau đó có thể tái kết nối khi điều kiện ổn định.

Theo Gadget Review, tàu cũng có khả năng hỗ trợ khắc phục thảm họa bằng cách cung cấp điện khẩn cấp và nước sạch trong trường hợp lưới điện ven biển bị phá hủy, mà không cần phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng trên đất liền.

Đặc biệt, cấu trúc của tàu có thể mở rộng theo yêu cầu. Ví dụ, kết hợp 5 con tàu có thể tạo thành một công viên năng lượng với công suất 200 MW điện, 151 triệu lít nước sạch và 300 MW công suất tính toán, đáp ứng nhu cầu của một khu vực đô thị mà không tiêu tốn đất đai hoặc nhiên liệu.

Việc xây dựng cơ sở hạ tầng tương đương trên đất liền sẽ tốn kém từ 750 triệu đến 1,33 tỷ USD và mất từ 6 - 10 năm cho thủ tục cấp phép và quy hoạch. Hệ thống trên tàu sẽ giúp giảm khoảng 22 - 56% chi phí phát triển so với trên đất liền.

Theo Biggo Finance, những lợi thế của Kraaken đặc biệt hấp dẫn đối với các khu vực đang phát triển, nơi thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như châu Á - Thái Bình Dương và châu Phi cận Sahara, nơi lưới điện không ổn định buộc nhiều nơi phải sử dụng máy phát điện diesel với chi phí từ 0,4 - 0,55 USD mỗi kilowatt-giờ.

Theo Phan Hoàng

VTC News

Từ Khóa:
điện

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