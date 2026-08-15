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Công nhân xây dựng phát hiện kho vàng triệu đô khi sửa nhà

| | Tài chính quốc tế

Cảnh sát Bỉ đang kêu gọi những người săn tìm kho báu tránh xa một công trường xây dựng, nơi các công nhân vừa tình cờ phát hiện một kho vàng được cho là trị giá hơn 10 triệu USD.

Số vàng được tìm thấy tại hiện trường. (Ảnh: Facebook)

Kho báu này được phát hiện vào ngày 11/8, trong quá trình cải tạo một tòa nhà ở thị trấn Dendermonde.

Cảnh sát cho biết các công nhân đã báo tin sau khi tìm thấy "một lượng lớn vàng”, đồng thời đăng tải hình ảnh khoảng 50 thỏi vàng và những chồng tiền xu vàng lên Facebook.

Số vàng này được cất giấu trong tường của một ngôi nhà thuộc về tổ chức từ thiện địa phương CAW East-Flanders.

Một công nhân được hãng tin VRT của Bỉ phỏng vấn cho biết, "phản ứng đầu tiên của cả nhóm là sự hoài nghi và kinh ngạc".

"Chúng tôi tình cờ phát hiện ra số vàng trong lúc đang thực hiện công tác chuẩn bị để đặt đường ống cho hệ thống thoát nước”, một công nhân tên Kobe chia sẻ. "Chúng tôi chắc chắn không hề nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy vàng”.

(Ảnh: Facebook)

Cảnh sát cho biết số vàng này đã được "kiểm kê và bảo quản an toàn nhanh nhất có thể trong một nhà kho có độ bảo mật cao thuộc các cơ quan chính phủ liên bang".

“Có vẻ như một số người săn tìm kho báu đang muốn quay lại địa điểm này,” một bài đăng trên Facebook của sở cảnh sát cho biết. “Nhưng chúng tôi có lời khuyên cho các bạn: Việc đó thực sự vô ích thôi”.

Hiện chưa rõ ai là chủ sở hữu hợp pháp của kho báu này.

Theo Minh Hạnh

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Từ Khóa:
vàng

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