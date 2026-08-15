Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VIDEO: Sạt lở đất kinh hoàng ở Trung Quốc, cả ngôi nhà bị dòng nước đánh sập

| | Tài chính quốc tế

Một người đã thiệt mạng và ba người khác đang mất tích vì lũ.

Một người đã thiệt mạng và ba người khác đang mất tích tính đến 2 giờ 30 phút chiều thứ Sáu (14/8) sau một vụ sạt lở đất do mưa lớn đột ngột gây ra tại làng Tanlongqiao, thị trấn Heping, huyện Changxing, tỉnh Chiết Giang, theo Đài truyền hình Trung ương Trung Quốc đưa tin.

Cảnh lũ quét ở Chiết Giang

Vụ sạt lở đất xảy ra vào khoảng 6 giờ 30 phút sáng thứ Sáu tại làng Tanlongqiao. Theo báo cáo, nguyên nhân ban đầu được xác định là do lũ quét dẫn đến việc sập một ngôi nhà.

Lũ quét đột ngột khiến 1 người thiệt mạng

Sau vụ việc, chính quyền địa phương đã kích hoạt ứng phó khẩn cấp và điều động nhân sự từ các cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp, tài nguyên thiên nhiên, cứu hỏa, an ninh công cộng và y tế đến hiện trường để tiến hành các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn và cung cấp dịch vụ điều trị y tế, theo báo cáo cho biết.

Nguồn: China Daily

Lũ quét, sạt lở đất ở Trung Quốc, 13 thiệt mạng và 30 người mất tích

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
sạt lở đất

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tập đoàn của Warren Buffett bất ngờ mua 106 triệu cổ phiếu một công ty, tăng 83%, thành khoản đầu tư lớn thứ 3

Tập đoàn của Warren Buffett bất ngờ mua 106 triệu cổ phiếu một công ty, tăng 83%, thành khoản đầu tư lớn thứ 3 Nổi bật

Phát hiện 300 tấn vàng dưới độ sâu 2.000 mét sau 55 mũi khoan, còn 800 tấn chưa lộ diện

Phát hiện 300 tấn vàng dưới độ sâu 2.000 mét sau 55 mũi khoan, còn 800 tấn chưa lộ diện Nổi bật

Phi hành gia bất ngờ mất khả năng nói 20 phút trên ISS, NASA lần đầu buộc phải kết thúc nhiệm vụ sớm

Phi hành gia bất ngờ mất khả năng nói 20 phút trên ISS, NASA lần đầu buộc phải kết thúc nhiệm vụ sớm

17:12 , 15/08/2026
Cận cảnh hơn 15.000 dinh thự xa hoa bị bỏ hoang của dòng họ chuyên buôn đá quý

Cận cảnh hơn 15.000 dinh thự xa hoa bị bỏ hoang của dòng họ chuyên buôn đá quý

15:57 , 15/08/2026
Đóng cửa biên giới với Thái Lan: Kinh tế Campuchia chịu đòn "đau nhất" ở đâu?

Đóng cửa biên giới với Thái Lan: Kinh tế Campuchia chịu đòn "đau nhất" ở đâu?

15:17 , 15/08/2026
Singapore triển khai gói hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho hơn 2,4 triệu công dân

Singapore triển khai gói hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho hơn 2,4 triệu công dân

14:39 , 15/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên