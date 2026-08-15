Phi hành gia bất ngờ mất khả năng nói 20 phút trên ISS, NASA lần đầu buộc phải kết thúc nhiệm vụ sớm

Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) ngày 12/8 thông báo phi hành gia kỳ cựu Mike Fincke chính thức nghỉ hưu, khép lại sự nghiệp kéo dài khoảng 30 năm.

Fincke gia nhập đội ngũ phi hành gia NASA vào năm 1996. Trong sự nghiệp, ông đã thực hiện 4 nhiệm vụ không gian, có tổng cộng 549 ngày trên quỹ đạo, đứng thứ 4 trong số các phi hành gia NASA về thời gian hoạt động ngoài Trái Đất. Ông cũng đã thực hiện 9 chuyến đi bộ ngoài không gian.

Trong thông báo nghỉ hưu, Fincke gửi lời cảm ơn tới các đồng đội, đội ngũ mặt đất và những đối tác quốc tế đã đồng hành cùng ông trong hành trình khám phá không gian.

“Tôi rất mong muốn truyền lại những kinh nghiệm này để góp phần đào tạo thế hệ kỹ sư, nhà thám hiểm và những nhà lãnh đạo tiếp theo”, Fincke chia sẻ.

Dù rời NASA, ông khẳng định vẫn dành sự quan tâm lớn cho công việc khám phá không gian. Fincke không tiết lộ kế hoạch tiếp theo sau khi nghỉ hưu.

Từng mất khả năng nói trong khoảng 20 phút trên ISS

Phần đáng chú ý trong những năm cuối sự nghiệp của Fincke là một sự cố y tế bí ẩn xảy ra trong thời gian ông làm nhiệm vụ trên Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS).

Trong nhiệm vụ gần nhất, Fincke cùng các phi hành gia dành phần lớn thời gian trên ISS, một phòng thí nghiệm ngoài không gian có kích thước tương đương một sân bóng đá. Tuy nhiên, trong thời gian lưu trú, ông bất ngờ gặp vấn đề sức khỏe khiến mất khả năng nói trong khoảng 20 phút.

Ảnh: AP Images

Fincke cho biết nguyên nhân của sự cố đến nay vẫn chưa được xác định. NASA cùng các nhà nghiên cứu y khoa vẫn đang tìm cách lý giải chuyện gì đã xảy ra.

Theo lời kể của Fincke, thời điểm không thể nói, ông không có cảm giác giống như bị nghẹn. Tuy nhiên, các đồng đội nhanh chóng nhận ra ông đang gặp vấn đề.

“Tất cả họ đều nhận ra tôi đang gặp nguy hiểm và chỉ trong vài giây, mọi người đã chạy tới hỗ trợ”, Fincke kể lại.

Sự cố khiến NASA phải nhanh chóng triển khai phương án ứng phó. Tuy nhiên, do vấn đề quyền riêng tư, cơ quan này ban đầu không công bố danh tính phi hành gia gặp tình trạng y tế bất thường cũng như chi tiết về vấn đề sức khỏe.

Vài tuần sau, Fincke chủ động xác nhận ông chính là người gặp sự cố.

Ảnh: AP

NASA lần đầu rút ngắn nhiệm vụ ISS vì lý do sức khỏe

Sự cố y tế của Fincke đã dẫn tới một quyết định đặc biệt trong lịch sử hoạt động của NASA.

Fincke cùng 3 thành viên khác của phi hành đoàn SpaceX Crew-11, gồm phi hành gia NASA Zena Cardman, phi hành gia Nhật Bản Kimiya Yui và phi hành gia Nga Oleg Platonov, đã kết thúc nhiệm vụ sớm hơn dự kiến vài tuần và trở về Trái Đất vào giữa tháng 1.

Theo CNN, đây là lần đầu tiên NASA phải rút ngắn thời gian lưu trú của một phi hành đoàn trên ISS vì lý do sức khỏe.

Việc 4 phi hành gia trở về sớm khiến ISS chỉ còn 3 người làm nhiệm vụ. Trước tình huống này, NASA đã đẩy nhanh kế hoạch triển khai Crew-12 nhằm duy trì nhân lực cần thiết trên trạm.

Ngày 14/2, 4 phi hành gia thuộc Crew-12 tới ISS, đưa số người làm việc trên trạm trở lại mức 7. Việc bổ sung nhân lực giúp các hoạt động nghiên cứu khoa học cũng như những nhiệm vụ khác trên ISS tiếp tục được triển khai.

Trong khi đó, sự cố từng khiến nhiệm vụ của Fincke phải kết thúc sớm vẫn chưa có lời giải rõ ràng. Dù vậy, sau 30 năm gắn bó với NASA và hàng trăm ngày làm việc ngoài Trái Đất, ông đã chính thức khép lại hành trình của mình với tư cách một phi hành gia.

Nguồn: ETtoday