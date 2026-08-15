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Mức thuế mới của Mỹ có thể ảnh hưởng đến tham vọng xuất khẩu UAV của Ukraine

| | Tài chính quốc tế

Tổng thống Trump đã áp thuế quan cao đối với UAV và linh kiện nhập khẩu, điều này có thể làm phức tạp kế hoạch mở rộng bán UAV cho Mỹ của Ukraine.

Theo sắc lệnh được Tổng thống Mỹ Donald Trump ký hôm 13/8, UAV nặng hơn 25kg và những loại được trang bị camera nhiệt sẽ phải chịu thuế 100%, cùng với một số trạm kết nối và các linh kiện quan trọng. UAV nhỏ hơn sẽ chịu mức thuế 25%.

Mức thuế thấp hơn sẽ được áp dụng cho một số đối tác của Mỹ, bao gồm thuế suất 15% đối với EU, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thụy Sĩ và Đài Loan và 10% đối với Anh.

Các biện pháp này dự kiến sẽ bắt đầu có hiệu lực trong 21 ngày, một số biện pháp sẽ được trì hoãn sau 180 ngày.

Theo ông Trump, một cuộc đánh giá của Bộ Thương mại cho thấy, Mỹ đang "quá phụ thuộc" vào UAV và linh kiện nước ngoài.

Nhà Trắng cho biết, các biện pháp này nhằm mục đích giảm rủi ro chuỗi cung ứng và an ninh đồng thời nhanh chóng mở rộng sản xuất trong nước.

Tuy nhiên, động thái này có thể làm phức tạp nỗ lực gần đây của Ukraine trong việc bán UAV cho Mỹ.

Tháng trước, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố sẽ mua UAV của Ukraine, trong khi Ukraine đã đồng ý xuất khẩu UAV cho chương trình "Ưu thế UAV" của Lầu Năm Góc.

Trong các cuộc thảo luận năm ngoái, nhà lãnh đạo Ukraine Vladimir Zelensky gợi ý, một thỏa thuận UAV quy mô lớn hơn với Mỹ cuối cùng có thể trị giá từ 10 tỷ đến 30 tỷ USD.

Ukraine không nằm trong danh sách các quốc gia được hưởng mức thuế giảm trong sắc lệnh của Tổng thống Trump.

Cả Mỹ và Ukraine đều chưa giải thích liệu các thương vụ mua bán dự kiến có được miễn thuế hay không, hoặc các mức thuế mới có thể ảnh hưởng như thế nào đến các thỏa thuận được đề xuất.

Thuế quan mới của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang chạy đua để mở rộng khả năng UAV của riêng mình.

Các quan chức Mỹ thừa nhận nước này đã gặp khó khăn trong việc theo kịp sự phát triển nhanh chóng của việc sử dụng UAV trinh sát và tấn công giá rẻ trong cuộc xung đột ở Ukraine.

Trong khi đó, Ukraine đang hướng tới việc biến sản xuất vũ khí trong nước thành nguồn thu xuất khẩu chính, mặc dù vẫn phụ thuộc nhiều vào sự hỗ trợ quân sự và tài chính của phương Tây.

Các quan chức Ukraine đã nói về việc kiếm được hàng tỷ USD từ việc bán vũ khí và mở các trung tâm xuất khẩu trên khắp châu Âu.

Đồng thời, lĩnh vực quốc phòng của nước này đã bị ảnh hưởng bởi các vụ bê bối tham nhũng lớn, bao gồm các cuộc điều tra về cáo buộc biển thủ và những hợp đồng mua sắm bị thổi phồng giá trị.

Giới chức châu Âu cũng bày tỏ lo ngại về việc vũ khí được cung cấp cho Ukraine biến mất và có khả năng rơi vào tay các mạng lưới tội phạm.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo dục và thời đại

Từ Khóa:
mỹ, Ukraine

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