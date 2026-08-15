Ông Trump bác bỏ lo ngại thủy thủ tàu sân bay Mỹ kiệt sức sau 250 ngày trên biển

Hôm 14/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump bác bỏ nhận định cho rằng gia đình những binh lính đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln lo lắng cho người thân của họ. “Không, họ không lo lắng” , ông Trump nói.

Khi được phóng viên hỏi liệu thời gian triển khai tàu sân bay USS Abraham Lincoln có diễn ra quá lâu, Tổng thống Trump trả lời: “Không, không, không, chưa đủ”.

Tuy nhiên, sau đó ông Trump lại thay thế bằng thông tin khác: “Con tàu đó đang di chuyển ngay bây giờ hoặc trong thời gian rất ngắn nữa và nó sẽ được thay thế bằng con tàu khác rất giống”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AP)

Những phát biểu của ông Trump được đưa ra sau loạt báo cáo ghi nhận tình trạng thiếu hụt nguồn cung và căng thẳng về sức khỏe tâm thần của binh lính trên tàu USS Abraham Lincoln . Điều đó bao gồm những lời kể về việc một số người cố gắng nhảy khỏi tàu.

Tàu USS Abraham Lincoln rời căn cứ ở San Diego, California vào tháng 11/2025 để tham gia chiến dịch quân sự chống lại Venezuela và gần đây hơn là cuộc chiến chống lại Iran.

Việc triển khai con tàu này dự kiến kết thúc vào tháng 5, nhưng thời gian bị kéo dài. Tàu sân bay USS Abraham Lincoln trải qua hơn 250 ngày trên biển mà không ghé cảng nào, lập kỷ lục trong hoạt động của Hải quân Mỹ. Hiện tại, có hơn 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ đang đóng quân trên tàu.

Một số nhà lập pháp Mỹ kêu gọi điều tra về điều kiện trên tàu. Thượng nghị sĩ Ruben Gallego cho biết ông đang tìm cách tổ chức phái đoàn tới thăm tàu để giám sát.

Tuy nhiên, chính quyền ông Trump nhiều lần phủ nhận tình trạng xấu đi của tàu USS Abraham Lincoln. Hôm 14/8, Al Jazeera dẫn lời quan chức Mỹ đưa tin Hải quân “không ghi nhận sự gia tăng về ý định hoặc hành vi tự sát trên tàu”.

Trong bức thư gửi Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth, Thượng nghị sĩ Richard Blumenthal cũng yêu cầu cung cấp thông tin về điều kiện trên tàu, bao gồm những chỉ số mà Hải quân đang sử dụng để đánh giá sức khỏe tâm thần của thủy thủ đoàn.

“Việc tiếp tục triển khai tàu USS Abraham Lincoln ở Iran nhằm mục đích quân sự nào và Bộ Chiến tranh đánh giá như thế nào về việc liệu sự hiện diện liên tục của tàu sân bay này có cần thiết để đạt được mục tiêu đó hay không?“ , ông Blumenthal nói.

Việc tập trung vào điều kiện trên tàu USS Abraham Lincoln diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến giữa Mỹ và Israel ở Iran không có dấu hiệu đột phá. Cuộc chiến bắt đầu bằng cuộc tấn công do Mỹ và Israel dẫn đầu vào 28/2.