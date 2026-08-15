Selena Gomez bị tố lừa đảo nhà đầu tư

Nữ ca sĩ, diễn viên Selena Gomez đang phải đối mặt với cáo buộc có hành vi lừa đảo liên quan đến Wondermind Global - công ty khởi nghiệp trong lĩnh vực sức khỏe tâm thần do cô sáng lập.

Theo các tài liệu USA TODAY thu thập được, hai quỹ đầu tư Wondermind SRS 44 và Bespoke Wondermind SPV đã đệ đơn kiện lên Tòa án Liên bang Bang Delaware vào ngày 13/8. Đơn kiện cáo buộc nữ diễn viên 34 tuổi, mẹ của cô, bà Mandy Teefey, cùng đối tác kinh doanh cũ Daniella Pierson với nhiều tội danh lừa đảo và vi phạm hợp đồng.

Trong đơn khiếu nại, phía nguyên đơn cho biết họ đã rót gần 1,2 triệu USD vào Wondermind Global năm 2022 sau khi Gomez, Teefey và Pierson bị cáo buộc "đưa ra thông tin gian dối rằng công ty đã có đầy đủ hạ tầng, năng lực lãnh đạo và nguồn lực cần thiết để ra mắt một nền tảng chăm sóc sức khỏe tâm thần độc nhất vô nhị, mang lại lợi nhuận cao".

Đại diện của Pierson đã đưa ra tuyên bố phản hồi vụ kiện với USA TODAY: "Daniella kiên quyết bác bỏ các cáo buộc và sẵn sàng đưa ra các tài liệu cùng hồ sơ tài chính cụ thể để làm rõ thực tế. Nói một cách rõ ràng, cô ấy chưa từng sử dụng tiền của nhà đầu tư cho chi phí cá nhân. Ngược lại, Daniella còn tự bỏ tiền túi đầu tư vào doanh nghiệp và không nhận lương từ công ty."

Selena Gomez và mẹ (Nguồn: USA Today)

Trong số các thông tin bị cáo buộc, Gomez bị cho là đã "tham gia trực tiếp và sâu sắc" vào các chiến dịch marketing và truyền thông của công ty. Thực tế, các thỏa thuận hợp tác đó chưa từng tồn tại. Các sáng kiến không bao giờ trở thành hiện thực. Ứng dụng chưa từng được xây dựng. Và suốt 3 năm, trong khi công ty âm thầm sụp đổ, không một ai trong số các nhà sáng lập, lãnh đạo hay giám đốc lên tiếng với các nhà đầu tư.

Đơn kiện dẫn lại một bài viết điều tra đăng trên tạp chí The Cut vào tháng 9/2025 phanh phui sự sụp đổ của Wondermind Global. Bài báo cáo buộc Pierson đã bị bãi nhiệm khỏi vị trí đồng CEO sau mâu thuẫn với bà Teefey và Gomez đã chủ động tìm cách rút lui, giữ khoảng cách với công ty do mối quan hệ rạn nứt với mẹ ruột.

Tờ báo này còn cáo buộc bà Teefey có tiền sử lạm dụng chất kích thích kéo dài. Bà Teefey đã phủ nhận các cáo buộc này trong một tuyên bố gửi tới TMZ vào ngày 13/8.

Theo đơn kiện, các nhà đầu tư khẳng định đó là lần đầu tiên họ biết đến những rắc rối nội bộ tại Wondermind, mặc dù Pierson đã rời công ty từ năm 2023. Dù vậy, họ cho biết Wondermind vẫn tiếp tục bóp méo thực trạng của doanh nghiệp.

Wondermind SRS 44 và Bespoke Wondermind SPV hiện đã yêu cầu một phiên tòa xét xử có bồi thẩm đoàn, đồng thời yêu cầu hoàn trả toàn bộ khoản đầu tư vào Wondermind cùng các khoản bồi thường thiệt hại, chi phí tố tụng, phí luật sư và bất kỳ hình thức đền bù nào khác mà họ được hưởng theo quy định của pháp luật.

Theo các chuyên gia về luật, vụ bê bối Wondermind Global không chỉ dừng lại ở một thương vụ đầu tư thất bại mà còn dội một gáo nước lạnh vào trào lưu "sao Hollywood làm startup". Ban đầu, Wondermind được ca ngợi như một dự án đầy tính nhân văn, đánh trúng tâm lý cộng đồng khi lấy chính trải nghiệm khủng hoảng tâm lý của Selena Gomez làm nguồn cảm hứng. Tuy nhiên, đằng sau vỏ bọc hào nhoáng của thông điệp chữa lành lại là một mô hình quản trị lỏng lẻo và sự thiếu hụt năng lực vận hành trầm trọng.

Theo: USA Today

Vũ Anh