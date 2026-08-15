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Động đất mạnh làm rung chuyển Tây Ban Nha: Ô tô bị vùi lấp, vết nứt khổng lồ xé toạc mặt đường

| | Tài chính quốc tế

Chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Một trận động đất mạnh độ lớn 5 đã tấn công thành phố Granada ở miền nam Tây Ban Nha vào sáng sớm ngày thứ Bảy (15/8), chính quyền khu vực cho biết nhiều nhà cửa và ô tô đã bị hư hại nhưng chưa ghi nhận trường hợp bị thương nào.

Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người dân tháo chạy khỏi nhà và du khách ùa ra khỏi khách sạn giữa đêm.

Trận động đất tấn công khu vực đô thị Alhendin ngay sau 1 giờ sáng.

Ảnh: Solarpix

Kênh truyền hình Tây Ban Nha TVE chiếu cảnh các mảnh vỡ vung vãi trên đường phố và một số thiệt hại đối với ô tô tại thành phố du lịch nổi tiếng này. Dịch vụ khẩn cấp Andalusia đã giải cứu một số người khỏi các tòa nhà bị hư hại.

Antonio Sanz Cabello, phó chủ tịch chính quyền khu vực Andalusia, cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội X vào thứ Bảy rằng chính quyền đã ban bố tình trạng khẩn cấp.

Ông nói: “Nếu bạn đang ở Granada, đã cảm nhận được trận động đất, bạn vẫn ổn và nhà cửa không bị hư hại, hãy giữ bình tĩnh và tránh ra vào các tòa nhà không cần thiết. Trên đường phố, hãy tránh xa các mặt tiền, mái hiên, ban công, bức tường và các vật khác có thể rơi xuống”.

Các nhà chức trách khu vực cho biết các dịch vụ khẩn cấp đã nhận được khoảng 200 cuộc gọi, nhưng cho đến nay chưa có trường hợp tử vong nào được ghi nhận.

Nguồn: Reuters, The Sun

Theo Chi Chi

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
động đất

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