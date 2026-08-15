Cảnh tan hoang sau trận động đất khiến hàng chục người thương vong ở Indonesia

Cơ quan Địa vật lý Indonesia (BMKG) ghi nhận trận động đất đầu tiên lúc 4h58 sáng ở độ sâu 15 km, theo sau là một số dư chấn.

Các đợt sóng thần cao dưới 1 m đã được báo cáo tại một số khu vực của quốc gia Đông Nam Á này sau trận động đất. Cảnh báo sóng thần đã được dỡ bỏ khoảng ba giờ sau đó.

Ông Fathur Rahman - người đứng đầu cơ quan cứu hộ tại Maumere (huyện Sikka, đảo Flores) - cho biết, lực lượng cứu hộ quanh thị trấn cảng này đã tìm thấy 20 người thiệt mạng, 6 người bị thương và 2 người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Ông Fathur chia sẻ với Reuters, rằng các đội cứu hộ vẫn chưa thể tiếp cận Nagekeo - khu vực gần tâm chấn nhất - do tín hiệu liên lạc tại đây đã bị gián đoạn. Ông cho biết thêm, nỗ lực di chuyển đến Nagekeo bằng đường bộ đã bị cản trở bởi sạt lở đất, trong khi một đội khác đang cố gắng tiếp cận khu vực này bằng phà.

Nhiều công trình bị hư hại ở Maumere sau trận động đất. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan giảm nhẹ thiên tai quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết, khoảng 2.000 cư dân tại Nagekeo đã phải sơ tán. Thiệt hại đã được ghi nhận ở một số ngôi nhà, nhà kho và cơ sở chính quyền.

Giới chức cũng báo cáo tình trạng ùn tắc giao thông và mất điện ảnh hưởng đến một số khu vực trong huyện.

Ông Emanuel Melkiades Laka Lena - Thống đốc tỉnh Đông Nusa Tenggara - phát biểu tại một cuộc họp báo, rằng có ít nhất năm người đã thiệt mạng do bị vùi lấp dưới đống đổ nát khi đang ngủ.

Một đoạn video trên Facebook - được Reuters xác thực là quay tại một cảng ở Maumere - cho thấy các phần của một tòa nhà đã sụp đổ, trong khi người dân la hét và chạy ra đường.

"Trận động đất thật khủng khiếp, chấn động rất mạnh. Lúc đó chúng tôi đang nghỉ ngơi ở nhà cùng gia đình”, bà Nona, một cư dân 51 tuổi tại Talibura - một ngôi làng thuộc tỉnh Đông Nusa Tenggara, chia sẻ. "Có 13 người chúng tôi ở trong nhà và tất cả đều chạy thoát thân”.

(Ảnh: Reuters)

BNPB cho biết trong một thông báo, rằng người dân tại Đông Nusa Tenggara, Tây Nusa Tenggara và một số khu vực thuộc Nam Sulawesi đã cảm nhận được những rung chấn mạnh. Tại nhiều nơi, tình trạng rung lắc kéo dài khoảng một phút.

Hình ảnh từ đài Kompas TV cho thấy một bệnh viện ở huyện Ende, tỉnh Đông Nusa Tenggara đang sơ tán bệnh nhân ra bên ngoài.