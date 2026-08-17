Ngành hàng không Nga đã làm chủ 'công nghệ siêu việt'

PD-8 là động cơ máy bay phản lực hoàn toàn do Nga sản xuất thay thế cho hàng nhập khẩu. Nga một lần nữa chứng minh được quyền gia nhập câu lạc bộ các quốc gia ưu tú có khả năng tự sản xuất máy động lực hàng không.

Ông Ilya Konyukhov, Giám đốc điều hành UEC Saturn mới đây cho biết, 2 động cơ PD-8 đầu tiên dành cho máy bay chở khách chặng ngắn SJ-100 đã được giao cho khách hàng.

Theo ông Konyukhov, động cơ PD-8 đã được chứng nhận kiểu loại, chế tạo từ vật liệu của Nga và sử dụng các công nghệ hoàn toàn mới.

"Đây là những công nghệ hoàn toàn mới. Chúng tôi đã phải phát triển và làm chủ vật liệu tiên tiến trong giai đoạn phát triển với các viện nghiên cứu và công ty luyện kim", ông Konyukhov nói.

Theo đại diện của UEC, việc lắp ráp động cơ PD-8 sản xuất hàng loạt đầu tiên đã bắt đầu vào tháng 6. Chúng được phát triển để thay thế SaM146 của Pháp, vốn lắp đặt trên các máy bay phản lực Superjet thế hệ đầu tiên.

Pháp chịu trách nhiệm về phần "nóng" của động cơ, trong khi Nga phụ trách phần "lạnh" còn lại. Nhưng hiện nay Nga tự sản xuất toàn bộ mọi thứ. Động cơ PD-8 được thiết kế cho dòng máy bay Superjet NEW hoàn toàn mới.

Ý nghĩa của việc bàn giao 2 động cơ mới là sự chuyển đổi từ giai đoạn phát triển thử nghiệm sang sản xuất hàng loạt, tức là PD-8 giờ đây phải bước vào chu trình sản xuất thực tế của máy bay SJ-100, không chỉ dừng lại ở dạng nguyên mẫu được chứng nhận.

Động cơ PD-8 của Nga đã sẵn sàng thay thế nhập khẩu.

"Đây là động cơ đầu tiên được lắp đặt trên chiếc máy bay sản xuất hàng loạt. Điều này có nghĩa dự án Superjet New có mọi cơ hội thành công bởi vì bạn có thể chế tạo bao nhiêu máy bay tùy thích, nhưng nếu không có động cơ thì chúng vô dụng.

Đây là điểm mấu chốt. Vì không có động cơ, chúng ta sẽ không có ngành công nghiệp hàng không, nhất là trong bối cảnh chính sách đối ngoại hiện nay", ông Roman Gusarov - người đứng đầu cổng thông tin Avia.ru cho biết.

Trước đó, Tổng thống Vladimir Putin tuyên bố Nga là một trong 4 quốc gia duy nhất có khả năng làm chủ toàn bộ chu trình sản xuất động cơ máy bay.

"Đây là một trong những chỉ số quan trọng về chủ quyền kỹ thuật, khoa học và công nghiệp. Rất ít quốc gia sở hữu năng lực cao như vậy. Nga là một trong số đó", Tổng thống Putin nói.

Ông Gusarov giải thích thêm: "4 quốc gia hàng đầu là Anh, Pháp, Mỹ và Nga. Bất chấp mọi khó khăn của những năm 1990 và 2000, chúng ta vẫn nằm trong số những nước dẫn đầu thế giới, chúng ta đã duy trì vị trí của mình.

Động cơ máy bay là một siêu công nghệ, một trong những công nghệ phức tạp nhất của con người. Nếu không có trường phái khoa học và kỹ thuật lâu đời, bạn sẽ không thể nằm trong top 4.

Ví dụ, Trung Quốc chưa bao giờ học được cách chế tạo động cơ máy bay, mặc dù họ đã cố gắng. Họ đã bay vào vũ trụ, sở hữu bom nguyên tử, nhưng vẫn chưa làm chủ được công nghệ máy động lực hàng không", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Trong khi đó, động cơ PD-8 mới sẽ được lắp đặt không chỉ trên các máy bay Superjet thế hệ thứ hai. Bộ Công Thương Nga đang xây dựng kế hoạch tài chính để thay thế động cơ Pháp trên các mẫu máy bay đời trước.

"Có một số máy bay khá cũ, đã 15 năm tuổi. Việc thay thế động cơ tốn kém cho chúng là không hợp lý. Sẽ hiệu quả hơn về mặt chi phí nếu tiếp tục sử dụng thêm 3 - 5 năm nữa rồi cho nghỉ hưu và thay thế bằng phi cơ mới", ông Gusarov kết luận.