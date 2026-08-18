Chỉ trích Chủ tịch Infantino, một quan chức cấp cao của FIFA bị sa thải

Giám đốc vận hành (COO) của FIFA, Kevin Lamour, đã bị sa thải sau khi công khai chỉ trích kế hoạch “bán World Cup" gây tranh cãi của Chủ tịch Gianni Infantino.

Đây là diễn biến đáng chú ý tại cơ quan quản lý bóng đá hàng đầu thế giới vốn đang chịu nhiều sức ép. Lamour rời FIFA chưa đầy 2 năm sau khi gia nhập tổ chức này từ UEFA.

Trước đó, Chủ tịch Infantino lên kế hoạch bán khoảng 20-21% cổ phần thương mại của công ty dự kiến quản lý quyền kinh doanh và bán vé World Cup (thuộc dự án FIFA Forward Enterprise - FFE) cho quỹ đầu tư tư nhân. Sau làn sóng phản ứng dữ dội và đe dọa tẩy chay từ các liên đoàn bóng đá lớn, ông đã chính thức hủy bỏ kế hoạch này vào đầu tháng 8/2026.

Sau khi kế hoạch FFE được công bố, Lamour đã lên tiếng phản đối mạnh mẽ, cho rằng bộ máy FIFA đã bị “đánh lừa” và chỉ trích Infantino vì “tin rằng mình là hiện thân của FIFA, trong khi lẽ ra ông phải phục vụ tổ chức này”.

Lamour cũng công khai chấp nhận khả năng mất việc vì phản đối kế hoạch.

“Nếu điều đó khiến tôi mất việc thì không sao cả. Tôi sẽ hiểu và tôn trọng quyết định đó. Ít nhất tối nay tôi sẽ ngủ ngon”, ông Lamour nói trong một tuyên bố ngày 31/7.

“Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều muốn tự hào khi làm việc cho FIFA. Nhưng đáng tiếc, ngày nay dường như điều đó không còn đúng với nhiều người trong chúng ta”, ông viết.

Hoàn cảnh cụ thể dẫn tới việc Lamour bị sa thải chưa được công bố. Tổng thư ký FIFA Mattias Grafström đã thông báo với nhân viên rằng Lamour sẽ rời tổ chức.

FIFA xác nhận hợp đồng với Lamour, người giữ chức COO, chấm dứt ngày 17/8/2026.

“FIFA cảm ơn Kevin vì 2 năm cống hiến và chúc ông những điều tốt đẹp nhất trong tương lai”, tổ chức này cho biết, đồng thời từ chối bình luận thêm.

Cùng ngày, Carlos Cordeiro, một trong những cố vấn cấp cao của Infantino, cũng từ chức để phản đối các đề xuất của Chủ tịch FIFA.

Lamour từng giữ chức Phó tổng thư ký UEFA trước khi chuyển sang FIFA. Ông gia nhập UEFA từ năm 2007 và có thời gian làm việc lâu năm với Infantino khi cả hai còn ở cơ quan bóng đá châu Âu.

Việc Lamour rời FIFA vì thế càng gây chú ý, bởi ông từng có mối quan hệ đồng nghiệp lâu dài với Infantino.

Infantino hiện tiếp tục chịu sức ép lớn sau khi kế hoạch FFE thất bại, trong khi những nỗ lực nhằm buộc ông rời khỏi vị trí Chủ tịch FIFA vẫn đang tiếp diễn.

Theo Guardian﻿