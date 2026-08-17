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Kinh tế Thái Lan đón tin dữ, 'đội sổ' trong ASEAN-6

| | Tài chính quốc tế

Giá năng lượng cao gây sức ép lên tiêu dùng, trong khi xung đột tại Trung Đông khiến hoạt động du lịch bị gián đoạn.

Kinh tế Thái Lan tăng 1,9% trong quý 2/2026 so với cùng kỳ năm trước, giảm mạnh từ mức 2,8% trong quý 1.

Đây là mức tăng trưởng GDP thấp nhất trong 3 quý, số liệu do Hội đồng Phát triển Kinh tế và Xã hội Quốc gia Thái Lan (NESDC) công bố ngày 17/8 cho biết.

GDP Thái Lan trong quý 2 vẫn được hỗ trợ đáng kể bởi xuất khẩu điện tử tăng mạnh, nhờ nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm liên quan đến trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính phủ cũng triển khai chương trình trợ cấp mua sắm nhằm hỗ trợ tiêu dùng hộ gia đình trong bối cảnh niềm tin người tiêu dùng suy yếu.

Tuy nhiên, tiêu dùng tư nhân chỉ tăng 1,9%, giảm đáng kể so với mức 3,3% trong quý trước. NESDC cho biết chi tiêu giảm tốc ở gần như tất cả các nhóm hàng hóa và dịch vụ.

Đầu tư tư nhân là điểm sáng khi tăng 13,4%, cao hơn mức 10,1% trong quý 1. Ngược lại, đầu tư công giảm 1,6%, đảo chiều so với mức tăng 9,4% trong quý trước.

Ngành du lịch - động lực quan trọng của kinh tế Thái Lan - chịu ảnh hưởng trong quý 2 khi lượng khách quốc tế giảm, đặc biệt từ Trung Đông, châu Âu và một số thị trường lân cận.

Nhiều hãng hàng không đã hủy chuyến do tác động của xung đột.

Theo Cơ quan Du lịch Thái Lan, nước này đón 18,4 triệu lượt khách quốc tế trong 7 tháng đầu năm, giảm 3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngoài ra, giá dầu cao cũng tiếp tục gây áp lực lên nền kinh tế Thái Lan vốn phụ thuộc vào dầu nhập khẩu.

“Rất khó dự báo tăng trưởng kinh tế trong nửa cuối năm do vẫn còn nhiều bất định, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Trung Đông”, Tổng thư ký NESDC Danucha Pichayanan nói.

Rakpong Chaisuparakul, chuyên gia phân tích tại KGI Securities, cho rằng giá dầu vốn đang ở mức tương đối cao sẽ tiếp tục gây sức ép lên kinh tế Thái Lan trong quý 3 và 4.

Kevalin Wangpichayasuk, chuyên gia kinh tế tại Trung tâm Nghiên cứu Kasikorn, cũng nhận định khủng hoảng Trung Đông sẽ là yếu tố quan trọng đối với kinh tế khu vực.

“Không thể phủ nhận rằng phần lớn các nước ASEAN phụ thuộc nhiều vào dầu nhập khẩu. Đây là lý do chính khiến khủng hoảng năng lượng ảnh hưởng tiêu cực đến tăng trưởng trong toàn khu vực,” bà nói.

Bất chấp kết quả quý 2 yếu hơn, NESDC nâng dự báo tăng trưởng GDP cả năm 2026 lên 2-2,5%, từ mức 1,5-2,5% trước đó.

Tuy nhiên, triển vọng vẫn phụ thuộc lớn vào diễn biến của xung đột Trung Đông và giá năng lượng.

Trong số các nền kinh tế lớn Đông Nam Á (ASEAN-6), Indonesia cũng tăng trưởng chậm lại trong quý 2, với GDP tăng 5,29% so với 5,61% trong quý 1. Philippines ghi nhận mức tăng trưởng 2,3%, giảm từ 2,8%.

Singapore tăng trưởng tương đối mạnh ở mức 5,9%, được hỗ trợ bởi làn sóng đầu tư vào AI và nhu cầu đối với hàng điện tử xuất khẩu, nhưng vẫn giảm từ 6,3% trong quý 1.

Ngược lại, Việt Nam và Malaysia đi ngược xu hướng. GDP Việt Nam tăng 8,4% trong quý 2, so với 7,9% trong quý 1, nhờ công nghiệp và nông nghiệp cải thiện. Malaysia tăng trưởng 6%, cao hơn mức 5,4% trong quý trước, nhờ sự khởi sắc của các ngành dịch vụ và xây dựng.

Theo Nikkei Asia﻿

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Y Vân

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
thái lan

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