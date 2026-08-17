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Video thành phố miền Nam Hàn Quốc chìm trong biển nước, cảnh báo sạt lở lan rộng

| | Tài chính quốc tế

Video do nhân chứng ghi lại cho thấy ô tô di chuyển qua những con đường ngập nước tại Geoje, Hàn Quốc, trong bối cảnh mưa lớn trút xuống khu vực phía nam nước này.

Cận cảnh miền Nam Hàn Quốc chìm trong biển nước, cảnh báo sạt lở lan rộng

Reuters xác nhận địa điểm dựa trên bố cục đường phố, biển báo giao thông, đèn đường và thảm thực vật, tất cả đều khớp với hình ảnh lưu trữ và ảnh vệ tinh của khu vực. Ngày tháng và địa điểm cũng được xác nhận dựa trên siêu dữ liệu của tệp gốc.

Vụ sạt lở đất tại Hàn Quốc khiến một người thiệt mạng và ba người bị thương, theo truyền thông nước này đưa tin hôm 17/8, khi mưa lớn trút xuống khu vực phía nam.

Theo hãng thông tấn Yonhap, vụ sạt lở xảy ra tại tòa nhà chung cư ở Geoje, tỉnh Nam Gyeongsang, vùi lấp tầng đầu tiên. Lực lượng cứu hộ đưa ba cư dân ra khỏi tòa nhà, nhưng người sau đó được xác nhận tử vong tại bệnh viện, Yonhap cho biết.

Hình ảnh từ camera giao thông hôm thứ Hai (17/8) cho thấy các phương tiện cố gắng di chuyển trên tuyến đường bị nước lũ tràn vào và ngập một phần tại Geoje, thành phố ven biển phía nam gần Busan, Hàn Quốc.

Hình ảnh từ camera giao thông hôm thứ Hai (17/8) cho thấy các phương tiện cố gắng di chuyển trên tuyến đường bị nước lũ tràn vào và ngập một phần tại Geoje, thành phố ven biển phía nam gần Busan, Hàn Quốc.

Cơ quan khí tượng Hàn Quốc ban hành cảnh báo mưa lớn tại một số khu vực phía nam, nơi số địa phương ghi nhận lượng mưa lên tới 800 mm (31,5 inch) kể từ 15/8, kèm theo sấm chớp. Tại Geoje, thành phố ven biển phía nam nằm gần Busan, các con sông tràn bờ, nhiều tuyến đường bị ngập, gây gián đoạn giao thông và khiến người dân mắc kẹt.

Khoảng 100 người dân tại Geoje đang được sơ tán do nguy cơ tiếp tục xảy ra sạt lở đất, trong khi chính quyền đang giải cứu 20 người bị mắc kẹt trong khu vực, Bộ An toàn và An ninh Hàn Quốc cho biết trong tuyên bố hôm 17/8.

Hình ảnh từ camera giao thông hôm 17/8 cho thấy các phương tiện cố gắng di chuyển trên tuyến đường bị nước lũ tràn vào và ngập phần tại Geoje, thành phố ven biển phía nam gần Busan, Hàn Quốc.

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Theo Phương Anh/VTCnews

VTCnews

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