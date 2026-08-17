Cô gái đi taxi hết gần 5 triệu mà không trả tiền, tài xế gọi cảnh sát rồi phát hiện sự thật gây sốc

Mới đây, một tài xế taxi ở Thái Lan đã gặp phải một tình huống không ngờ khi đi đón khách và phải nhờ tới sự giúp đỡ của cảnh sát.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, sự việc xảy ra tại tỉnh Udon Thani hôm thứ Bảy, 15/8 vừa qua.

Đi taxi hết gần 5 triệu đồng, người phụ nữ không có tiền trả

Được biết, vào hôm thứ Bảy, 15/8, người phụ nữ này đã bắt một chiếc taxi từ thủ đô Bangkok đến tỉnh Udon Thani với mức giá thỏa thuận là 6.000 baht (tương đương khoảng 4,8 triệu VNĐ) nhưng khi đến nơi lại không có tiền thanh toán. Nhận thấy sự việc có vấn đề, tài xế đã nhanh chóng gọi cảnh sát đến hiện trường để xử lý.

Cảnh sát có mặt vào khoảng 18 giờ cùng ngày sau khi nhận được tin báo về vụ việc không thanh toán tiền cước taxi tại Đại học Thể thao Quốc gia, cơ sở Udon Thani. Các sĩ quan đã tìm thấy chiếc taxi cùng tài xế là ông Narong, 57 tuổi.

Ông Narong cho biết nữ hành khách không có tiền để trả khoản cước đã thỏa thuận. Ông kể lại rằng sáng hôm đó, ông đang lái xe quanh Bangkok để tìm khách thì người phụ nữ này vẫy xe gần sân bay Suvarnabhumi.

Theo lời ông Narong, người phụ nữ đã thuê xe đi trọn hành trình đến Đại học Thể thao Quốc gia ở tỉnh Udon Thani với mức giá thỏa thuận là 6.000 baht.

Ông Narong cho biết thêm, sau khi đến nơi, nữ hành khách không thể liên lạc được với người thân. Ông đã cho cô khoảng một giờ để thử liên lạc, nhưng cô vẫn không thể kết nối được với người đó.

Người tài xế tuyên bố sẽ báo cảnh sát nếu hành khách không thể trả tiền cước xe. Ông đã chi 800 baht (tương đương khoảng 630.000 VNĐ) tiền xăng và 30 baht (khoảng 25.000 VNĐ) phí cầu đường cho chuyến đi này.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu của nữ hành khách gây sốc

Nữ ành khách, được xác định là cô Aom, 24 tuổi, quê ở Bueng Kan, cho biết cô làm việc tại thủ đô Bangkok và thuê taxi đi Udon Thani để thăm em trai – người mà cô tin rằng đang theo học tại Đại học Thể thao Quốc gia.

Aom cho biết cô đã thỏa thuận mức giá 6.000 baht (gần 5 triệu VNĐ) cho chuyến đi và dự định sẽ lấy tiền từ em trai để trả cho tài xế khi đến nơi. Tuy nhiên, nhân viên nhà trường không tìm thấy tên người em trong danh sách sinh viên, và cô cũng không thể liên lạc được với cậu ấy sau khoảng một giờ chờ đợi.

Cảnh sát đã đưa Aom đi thẩm vấn thêm và phát hiện cô chưa ăn gì suốt cả ngày cũng như không có tiền trong túi. Sau khi mua bữa tối cho cô, các sĩ quan kiểm tra điện thoại và tìm thấy một đoạn tin nhắn cho thấy cô đã gửi cho bạn bè bức ảnh chụp thứ trông giống như một gói ma túy đá vào ngày 12 tháng 8 vừa qua.

Theo cảnh sát, Aom không thể trả lời các câu hỏi về gói nghi là ma túy đá đó. Cô phủ nhận việc sử dụng ma túy và khẳng định chất trong bức ảnh không phải của mình.

Sau khi nhận lại điện thoại, Aom được cho là đã ném mạnh nó đi, khiến thiết bị bị hỏng.

Do nghi ngờ Aom đã sử dụng loại ma túy bị nghi vấn, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm nước tiểu và kết quả cho thấy cô dương tính với ma túy đá (còn gọi là methamphetamine).

Cảnh sát đã buộc tội Aom sử dụng ma túy Nhóm 1 sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với methamphetamine. Tờ DailyNews đưa tin rằng các điều tra viên cũng sẽ bổ sung cáo buộc lừa đảo liên quan đến khoản tiền cước taxi 6.000 baht mà người phụ nữ chưa thanh toán cho tài xế.

(Theo The Thaiger)