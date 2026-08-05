Trụ sở Starbucks Hàn Quốc bị cảnh sát ập vào khám xét

Trụ sở của Starbucks Hàn Quốc đã bị cảnh sát khám xét hôm thứ tư tuần này. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng chức năng tiếp tục điều tra chuỗi cà phê này sau khi công ty hứng chịu làn sóng phản đối trên toàn quốc và khủng hoảng truyền thông vì một chiến dịch quảng cáo thảm họa.

Cảnh sát đô thị Seoul xác nhận với CNN rằng họ đã khám xét trụ sở công ty liên quan đến Ngày Giải phóng sắp tới vào tuần sau. Đây là rắc rối mới nhất đối với Starbucks tại Hàn Quốc, sau khi một chiến dịch quảng cáo sai thời điểm cách đây vài tháng làm dấy lên làn sóng phẫn nộ trong công chúng, buộc công ty phải xin lỗi và sa thải một lãnh đạo.

Cuộc khủng hoảng bắt đầu vào tháng 5, khi Starbucks Korea, đơn vị được cấp phép và phần lớn do tập đoàn Hàn Quốc Shinsegae Group quản lý tung ra chiến dịch marketing “Tank Day” để quảng bá dòng bình giữ nhiệt mà công ty gọi là “Tank”.

Tuy nhiên, chiến dịch này lại được công bố đúng vào Ngày Phong trào Dân chủ hóa, ngày tưởng niệm Cuộc nổi dậy Gwangju năm 1980, khi hơn 100 dân thường thiệt mạng trong các cuộc biểu tình đòi dân chủ do sinh viên dẫn đầu dưới thời chính quyền quân sự.

Đây cũng là một trong những lý do khiến công chúng Hàn Quốc phản ứng nhanh chóng và dữ dội.

Chiến dịch của Starbucks hồi tháng 5 đã vấp phải chỉ trích từ Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, người được bầu sau khi ông Yoon bị luận tội. Theo Reuters, ông Lee nói rằng ông “phẫn nộ” trước chiến dịch này.

Starbucks Korea đã đưa ra lời xin lỗi chính thức ngay trong ngày hôm đó. Ngay sau đó, Starbucks Global cũng lên tiếng, cho biết một cuộc điều tra đã được mở để làm rõ điều gì đã xảy ra. Một ngày sau khi chiến dịch được tung ra, Shinsegae Group sa thải CEO Starbucks Korea, viện dẫn lý do “marketing không phù hợp”.

Kể từ đó, công ty ghi nhận doanh số sụt giảm đáng kể và rơi vào trạng thái kiểm soát thiệt hại. Một trong các biện pháp là đóng cửa toàn bộ cửa hàng Starbucks tại Hàn Quốc trong một buổi chiều vào tháng 6 để nhân viên tham gia khóa đào tạo bắt buộc về nhận thức lịch sử và độ nhạy cảm xã hội.

Theo: CNN



