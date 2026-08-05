Quân đội Mỹ yêu cầu binh sĩ đưa ra ý tưởng 'sáng tạo và độc đáo' trừng phạt Iran

Bộ Tư lệnh Trung tâm Quân đội Mỹ (CENTCOM) đã gửi email cho một số nhà phân tích quân sự, kêu gọi tìm hiểu các phương thức phi truyền thống để gây áp lực lên Iran và "trừng phạt" nước này.

Thông tin nói trên được CNN đăng tải, theo đó vào cuối tuần trước, một sĩ quan cấp cao của quân đội nước này đã gửi thư trình bày những ý tưởng mới về cách đối phó Iran.

Mặc dù vậy yêu cầu theo kiểu "huy động cộng đồng" này ngay lập tức đã bị một số quan chức quân sự Mỹ cho là "không điển hình" khi nhận xét có thể mang lại những lựa chọn hạn chế.

Nhiều khả năng biện pháp "mềm dẻo" sẽ không được chấp nhận, khi mà Tổng thống Mỹ Donald Trump có để buộc Iran đạt được thỏa thuận theo các điều khoản của ông bằng cách tấn công dữ dội.

Để tìm kiếm một giải pháp thay thế, CENTCOM đã tổ chức một buổi thảo luận trực tuyến để xem liệu có ai đưa ra được ý tưởng nào tốt hơn không.

Theo một nguồn tin thứ hai, CENTCOM đang xem xét tất cả các phương án khả thi, khi nhận thấy cần phải đánh giá lại chiến lược tiếp cận cuộc chiến với Iran.

Mỹ đã liên tục tiến hành các cuộc không kích mới vào Iran trong nhiều tuần qua, nhằm làm suy yếu khả năng đe dọa hoạt động vận tải hàng hải ở eo biển Hormuz và buộc Iran quay trở lại bàn đàm phán.

Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy một thỏa thuận sẽ đạt được, khi Iran thể hiện rõ lập trường cứng rắn của mình và tạo cảm giác đàm phán chỉ là cách mà họ "câu giờ" nhằm chuẩn bị tốt hơn cho trận chiến tiếp theo.

Lầu Năm Góc đang cần thêm ý tưởng để đánh bại Iran.

Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Cơ quan Tình báo Bộ Quốc phòng Mỹ (DIA) mới đây đã đi tới kết luận rằng việc ném bom khó có thể thay đổi lập trường đàm phán của Iran.

Vào cuối tháng 7, giới truyền thông đã biết về việc cuộc chiến chống Iran đã tiêu tốn của Mỹ khoảng 37,5 tỷ USD. Con số này cao hơn gần 8 tỷ USD so với ước tính mới nhất được công bố hồi tháng 5.

Cuối tháng 5, một báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) lưu ý các nhà thầu quốc phòng Mỹ sẽ mất ít nhất 3 năm để bổ sung kho dự trữ 3 hệ thống vũ khí chủ chốt được sử dụng tích cực trong cuộc chiến với Iran.

Bản danh sách nói trên liệt kê tên lửa hành trình Tomahawk, cũng như tên lửa phòng không cho các tổ hợp Patriot và THAAD. Mặc dù giới chức quân sự Mỹ quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, nhưng việc hiện thực hóa tham vọng là vô cùng khó khăn.