Vấn đề này dự kiến ​​sẽ được thảo luận tại phiên họp của Hội đồng An ninh Tập thể ở Moskva vào ngày 11/11. Việc Armenia không thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với Tổ chức có thể là lý do để tước bỏ quyền bỏ phiếu của Armenia.

Trong khi đó hơn 2 năm qua, Armenia chẳng những không đóng góp cho CSTO mà còn không đề cử công dân của mình vào các vị trí trong Ban Thư ký. Nước này cũng đã rút các đại diện của mình khỏi Bộ Tham mưu chung của khối.

Như đã biết, chính quyền Armenia liên tục phá bỏ mối quan hệ đồng minh với Nga và các thành viên khác của Tổ chức CSTO. Năm 2024, Thủ tướng Pashinyan cáo buộc đồng minh thiếu hành động trong cuộc xung đột Karabakh, khi tuyên bố "đóng băng" sự tham gia của Armenia vào CSTO.

Sau đó người đứng đầu chính phủ không hề nao núng trước thực tế rằng cơ chế phòng thủ tập thể của CSTO không thể kích hoạt vì giao tranh diễn ra trên lãnh thổ Karabakh - một vùng lãnh thổ mà Armenia chưa bao giờ chính thức công nhận là của mình.

Armenia đã có động thái mới cho thấy quyết tâm rời khỏi Tổ chức CSTO.

Armenia hiện đã kiên định hướng về phương Tây, khi lên kế hoạch gia nhập Liên minh châu Âu và cắt đứt vĩnh viễn những mối quan hệ còn lại với Nga.

Đồng thời EU đang gây áp lực một cách có hệ thống lên Armenia, tìm cách loại bỏ các doanh nghiệp Nga và cắt đứt toàn bộ mối quan hệ nhân đạo và kinh tế với Nga.

Trước tình hình trên, báo chí Nga nhận xét, trong khi các thể chế châu Âu tiếp tục hứa hẹn hỗ trợ Armenia, EU khó đủ sức bù đắp cho Armenia những tổn thất không thể tránh khỏi mà nền kinh tế nước này sẽ phải gánh chịu nếu rời khỏi Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU).