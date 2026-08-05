Trung Quốc xây siêu vành đai cao tốc 27.000 km, dài hơn một nửa chu vi trái đất, nối hàng trăm cửa khẩu, cảng, danh lam thắng cảnh

Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, dự án bao gồm ba tuyến cao tốc chính là G219, G331 và G228, trải dài tổng cộng hơn 27.000 km. Nếu để so sánh, chu vi trái đất dài hơn 40.000 km, như vậy ba tuyến vành đai của Trung Quốc kết nối với nhau sẽ dài hơn một nửa chu vi trái đất.

Ba tuyến đường cao tốc này giao nhau tại ba điểm trọng yếu: Khu tự trị Tân Cương ở tây bắc Trung Quốc, tỉnh Liêu Ninh ở đông bắc Trung Quốc và Khu tự trị Choang Quảng Tây ở miền nam Trung Quốc. Ba tuyến kết nối tạo thành một vòng cung khổng lồ quanh biên giới quốc gia.

Tuyến G331 dài khoảng 9.200 km, chạy từ Đan Đông thuộc tỉnh Liêu Ninh đến Altay ở Tân Cương. Con đường này men theo biên giới phía bắc Trung Quốc, đi qua các thảo nguyên Nội Mông và các vùng nông nghiệp, lâm nghiệp và năng lượng trọng điểm ở đông bắc.

Cảnh quan dọc theo đường cao tốc G219, Khu tự trị Tây Tạng, tây nam Trung Quốc, ngày 2 tháng 6 năm 2025. Ảnh: VCG

Tuyến G219 dài khoảng 10.000 km, kéo dài từ Kanas ở Tân Cương đến Đông Hưng ở Quảng Tây, men theo biên giới phía tây Trung Quốc. Trong ba tuyến đường cao tốc, tuyến này đi qua một số cảnh quan đa dạng nhất của đất nước, từ sa mạc, cao nguyên Thanh Hải - Tây Tạng đến dãy Himalaya, các thung lũng sâu, sông băng và vùng đất ngập nước.

Cảnh quan tuyết phủ dọc theo đường cao tốc G219 ở tỉnh Altay, Khu tự trị Tân Cương, tây bắc Trung Quốc, ngày 7 tháng 1 năm 2025. Ảnh: VCG

Hiện tượng cực quang rực sáng bầu trời đêm tại tỉnh Hắc Long Giang, đông bắc Trung Quốc. Ảnh: CMG

Tuyến G228 dài khoảng 7.400 km dọc theo bờ biển phía đông và phía nam Trung Quốc, nối liền Đan Đông ở Liêu Ninh và Đông Hưng ở Quảng Tây. Con đường kết nối hàng chục thành phố ven biển và các hệ thống sông lớn, bao gồm sông Dương Tử và sông Châu Giang.

Hình ảnh cầu Long Môn, một phần của đường cao tốc G228, thành phố Tần Châu, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, ngày 7 tháng 7 năm 2024.

Cảnh sắc mùa thu dọc theo đường cao tốc G331 quanh núi Trường Bạch, thành phố Bạch Sơn, tỉnh Cát Lâm, Đông Bắc Trung Quốc, ngày 7 tháng 10 năm 2025. Ảnh: VCG

Ý nghĩa của vòng tròn giao thông này vượt xa giá trị của một tuyến đường kết nối danh lam thắng cảnh. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tuyến giao thông này sẽ đóng vai trò là hành lang du lịch, phát triển tài nguyên và an ninh biên giới quan trọng.

Con đường vành đai sẽ kết nối hàng trăm địa điểm danh lam thắng cảnh và lịch sử, đồng thời liên kết các trung tâm nông nghiệp, khoáng sản, năng lượng và sản xuất lớn. Mạng lưới này cũng sẽ kết nối hơn 100 cửa khẩu chính và nhiều cảng biển, tăng cường logistics và an ninh biên giới.

Do đó, dự án này không chỉ đơn thuần là việc kết nối ba tuyến đường cao tốc. Là một phần của mạng lưới giao thông ba chiều toàn diện của Trung Quốc, tuyến đường sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển tài nguyên và hoạt động đi lại của con người, đồng thời thúc đẩy hội nhập kinh tế sâu rộng hơn.

Theo CGTN



