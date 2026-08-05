Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Ông Putin bổ nhiệm người đứng đầu lực lượng UAV Nga

| | Tài chính quốc tế

Thượng tướng Denis Lyamin được bổ nhiệm làm Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái của Nga - đơn vị chịu trách nhiệm chiến đấu bằng máy bay không người lái.

Ngày 5/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố việc bổ nhiệm ông Denis Lyamin làm người đứng đầu Lực lượng Hệ thống Không người lái - quân chủng mới thành lập chính thức từ tháng 11/2025 nhằm đáp ứng yêu cầu của xung đột hiện đại. Quyết định được xem như một phần của kế hoạch “tinh chỉnh” cơ cấu quân sự khi cuộc xung đột quân sự với Ukraine bước sang năm thứ 5.

Trong cuộc họp được truyền hình trực tiếp với lãnh đạo Bộ trưởng Quốc phòng Andrey Belousov, ông Putin trực tiếp nói với ông Lyamin rằng ông là “một trong những chuyên gia đủ điều kiện nhất” để phụ trách lực lượng máy bay không người lái mới. Tổng thống Nga giao nhiệm vụ cho ông Lyamin hoàn thành việc thành lập lực lượng này và nắm quyền chỉ huy “trong tương lai gần”.

Thượng tướng Denis Lyamin. (Ảnh: Reuters)

Trong thông báo cải tổ được công bố tại cùng cuộc họp, Thượng tướng Valery Solodchuk, Tư lệnh Cụm tác chiến “Trung tâm” được bổ nhiệm đảm nhiệm cương vị phụ trách công tác hậu cần và bảo đảm nguồn cung vũ khí cho quân đội.

“Hậu cần cũng là nhiệm vụ chiến đấu. Tôi tin tưởng ông sẽ phát huy tốt nhất năng lực của mình trong việc tổ chức công tác này”, Tổng thống Putin nói khi giao nhiệm vụ cho ông Solodchuk.

Máy bay không người lái trở thành yếu tố chi phối cuộc xung đột khi cả Nga và Ukraine không chỉ triển khai chúng dọc theo chiến tuyến dài 1.200 km, mà còn để tấn công trên biển và vào mục tiêu sâu bên trong lãnh thổ đối phương như cơ sở hạ tầng năng lượng, kho hàng thương mại.

Hồi tháng 7, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cũng thông báo thành lập Bộ Tư lệnh tác chiến tầm xa và lực lượng phản ứng nhanh mới thuộc Lực lượng Vũ trang Ukraine (AFU).

“Tôi đã ký sắc lệnh thành lập một bộ tư lệnh đặc biệt trong Lực lượng Vũ trang Ukraine - Bộ Tư lệnh Tấn công Tầm xa. Đây sẽ là bộ tư lệnh chịu trách nhiệm tối đa hóa tác động của chiến dịch tấn công tầm xa nhằm vào Nga” , ông Zelensky cho hay.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, bộ tư lệnh mới sẽ tập trung toàn bộ nguồn lực hiện có nhằm tiếp tục làm suy giảm năng lực tiến hành chiến sự của Nga. Người đứng đầu đơn vị này sẽ là chỉ huy có năng lực và giàu kinh nghiệm.

Theo Kông Anh/ VTC News

VTC News

Từ Khóa:
nga, putin

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hiện tượng chưa từng có xảy ra tại quốc gia láng giềng Việt Nam kể từ khi lập quốc

Hiện tượng chưa từng có xảy ra tại quốc gia láng giềng Việt Nam kể từ khi lập quốc Nổi bật

Trung Quốc xây siêu vành đai cao tốc 27.000 km, dài hơn một nửa chu vi trái đất, nối hàng trăm cửa khẩu, cảng, danh lam thắng cảnh

Trung Quốc xây siêu vành đai cao tốc 27.000 km, dài hơn một nửa chu vi trái đất, nối hàng trăm cửa khẩu, cảng, danh lam thắng cảnh Nổi bật

Ấn Độ chốt từ chối Su-57, đặt cược vào tiêm kích 'cây nhà lá vườn'

Ấn Độ chốt từ chối Su-57, đặt cược vào tiêm kích 'cây nhà lá vườn'

21:08 , 05/08/2026
Quân đội Mỹ yêu cầu binh sĩ đưa ra ý tưởng 'sáng tạo và độc đáo' trừng phạt Iran

Quân đội Mỹ yêu cầu binh sĩ đưa ra ý tưởng 'sáng tạo và độc đáo' trừng phạt Iran

20:42 , 05/08/2026
Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ đảo chính từ lực lượng lục quân

Tổng thống Hàn Quốc cảnh báo nguy cơ đảo chính từ lực lượng lục quân

20:20 , 05/08/2026
Điều gì khiến Mỹ bắt tay Nhật Bản để cứu đồng yen?

Điều gì khiến Mỹ bắt tay Nhật Bản để cứu đồng yen?

20:00 , 05/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên