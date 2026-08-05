Hiện tượng chưa từng có xảy ra tại quốc gia láng giềng Việt Nam kể từ khi lập quốc

Số lượng trẻ sơ sinh chào đời tại Singapore vào năm 2025 đã giảm xuống dưới 30.000 - lần đầu tiên kể từ khi quốc đảo này giành độc lập vào năm 1965. Điều này làm gia tăng áp lực lên hệ thống chăm sóc sức khỏe công cộng khi dân số của quốc đảo này đang già đi với tốc độ nhanh nhất ở châu Á.

Tổng số ca sinh đạt 29.864 năm ngoái, giảm 11,4% so với năm trước và thấp hơn hơn 8.800 so với con số 38.672 được ghi nhận vào năm 2021, theo báo cáo của Cơ quan Quản lý Nhập cư và Kiểm soát Biên giới công bố vào 3/8. Con số năm 2025 là mức thấp nhất kể từ năm 1965, khi có 55.725 trẻ sơ sinh được sinh ra.

Một trong những nguyên nhân chính dẫn đến sự suy giảm này là tỷ lệ sinh giảm ở Singapore. Phó Thủ tướng Gan Kim Yong cho biết vào tháng 2 rằng tổng tỷ suất sinh (TFR) của cư dân đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 0,87 vào năm 2025, giảm từ 0,97 của năm trước đó.

Các bà mẹ sinh con lần đầu ở Singapore đang ngày càng lớn tuổi hơn, có trình độ học vấn cao hơn và có nhiều khả năng đi làm hơn. Năm 2025, 67,7% các bà mẹ sinh con lần đầu có bằng đại học, trong khi 85,7% đang làm việc. Độ tuổi trung bình của họ tăng lên 32,1, tăng 0,2 năm so với năm trước và cao hơn đáng kể so với con số 29,2 được ghi nhận 2 thập kỷ trước.

Chi phí nhà ở cao đã làm tăng thêm những thách thức đối với các cặp vợ chồng muốn lập gia đình. Singapore là một trong những thị trường nhà ở đắt đỏ nhất thế giới. Theo số liệu do Cơ quan Phát triển Đô thị (URA) công bố tuần trước, giá thuê nhà tư nhân đã tăng trung bình 0,7% trong quý 2 năm 2026, mặc dù không đưa ra con số cụ thể bằng tiền.

Quốc đảo này cũng đang đối mặt với áp lực của một xã hội già hóa. Số người chết đạt 26.499 vào năm 2025, tăng 0,2% so với năm trước. Với tỷ lệ sinh giảm ở mức chưa từng có, dân số Singapore có thể bắt đầu giảm vào đầu những năm 2040 nếu không có thêm các biện pháp can thiệp chính sách, ông Gan cho biết.

Để ứng phó, chính phủ đã thành lập nhóm công tác tái cấu trúc hôn nhân và nuôi dạy con cái nhằm huy động sự ủng hộ rộng rãi hơn của xã hội đối với hôn nhân và việc nuôi dạy con cái. Nhóm dự kiến sẽ công bố kết quả nghiên cứu vào đầu năm 2027, mặc dù các khuyến nghị có thể được đưa ra trước đó.

Để bù đắp cho tác động của việc lực lượng lao động ngày càng thu hẹp, Phó Thủ tướng Gan cũng nhấn mạnh sự cần thiết của quản lý nhập cư để bù đắp cho tỷ lệ sinh thấp.

Tính đến tháng 6/2025, dân số Singapore đã tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,11 triệu người. Theo Cục Dân số và Nhân tài Quốc gia, sự gia tăng này chủ yếu đến từ sự tăng trưởng của dân số không thường trú, bao gồm những người có giấy phép lao động trong ngành xây dựng và người giúp việc gia đình.

Theo Nikkei Asia﻿