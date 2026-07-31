Quân Ukraine bỏ vũ khí, đồng loạt rút khỏi 3 điểm nóng - "Mục tiêu lớn" ở Kiev nổ tung, báo Trung Quốc chỉ ra nước cờ của ông Putin

Đài TST (Nga) đưa tin, một cuộc tập kích quy mô lớn đã diễn ra trong đêm nhằm vào nhiều mục tiêu tại Ukraine. Tại Kiev, lửa và khói bốc cao trên bầu trời sau những tiếng nổ lớn, trong khi quân đội Nga tuyên bố đã đánh trúng một "mục tiêu lớn" tại đây.

Lửa và khói bốc ngút trời, Nga tấn công "mục tiêu lớn" ở Kiev

Theo TST, truyền thông Ukraine trong đêm 30/7 đăng tải hàng loạt hình ảnh ghi lại những đám cháy lớn tại Kiev. Lửa và những cột khói dày đặc bốc lên cao sau các tiếng nổ mạnh, cho thấy một số mục tiêu trong thành phố đã bị đánh trúng.

Thị trưởng Kiev Vitali Klitschko xác nhận các vụ cháy xảy ra thuộc quận Sviatoshynskyi và Obolonskyi. Theo TST, quy mô của những đám cháy và các tiếng nổ cho thấy mục tiêu bị tấn công có thể chứa vật liệu dễ cháy hoặc đạn dược.

Đặc biệt, tại khu vực gần ga tàu điện ngầm Pochaina, một tiếng nổ lớn đã khiến nhà ga rung chuyển. TST nhấn mạnh hệ thống tàu điện ngầm Kiev được các kỹ sư Liên Xô xây dựng sâu dưới lòng đất và một số khu vực từng được thiết kế để có thể sử dụng làm nơi trú ẩn trong tình huống xảy ra tấn công quy mô lớn.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: Guardian

Theo bài viết, việc một nhà ga rung lắc mạnh cho thấy sức công phá của vụ nổ rất lớn. TST cũng đặt khả năng sau đòn đánh ban đầu đã xảy ra vụ nổ thứ cấp tại mục tiêu.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó thông báo lực lượng nước này đã tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào mục tiêu lớn là những địa điểm lắp ráp UAV và sản xuất linh kiện máy bay không người lái tại Kiev.

Các mục tiêu được phía Nga nhắc tới gồm những phân xưởng thuộc nhà máy Mayak và một nhà máy kỹ thuật điện. Theo thông tin do Moscow công bố, tại cơ sở kỹ thuật điện này, Ukraine sản xuất các loại UAV trinh sát và UAV tấn công tầm trung, trong đó có máy bay không người lái dạng đa cánh quạt.

Không chỉ Kiev, nhiều cơ sở thuộc ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine tại các địa phương khác cũng trở thành mục tiêu trong đêm. TST cho biết các đòn đánh đã được thực hiện tại Lviv, Ivano-Frankivsk, Rivne và Dnepropetrovsk.

Tại Lviv, một nhà máy hàng không địa phương nằm trong số các mục tiêu được nhắc tới. Đây là khu vực nằm sâu ở phía tây Ukraine, cách xa tiền tuyến nhưng giữ vai trò quan trọng trong mạng lưới hậu cần, sửa chữa và sản xuất phục vụ quân đội Ukraine.

Các cuộc tấn công nhằm vào tuyến vận chuyển hàng hóa quân sự bằng đường biển cũng tiếp tục diễn ra. Theo TST, hai tàu chở hàng đang hướng tới các cảng của Ukraine đã bị đánh trúng.

Một tàu được cho là vận chuyển vũ khí tới cảng Odesa, trong khi tàu còn lại dự kiến dỡ hàng quân sự tại cảng Chornomorsk. Phía Nga tuyên bố cả hai tàu đều đã bị hư hại sau đòn tấn công.

Quân đội Ukraine rút khỏi ba khu dân cư, bỏ lại nhiều vũ khí

Trong lúc các cuộc tập kích diễn ra tại hậu phương Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga thông báo lực lượng thuộc Cụm quân “Phương Bắc” đã giành quyền kiểm soát ba khu dân cư tại các tỉnh Kharkov và Sumy.

Ba khu vực gồm Yurchenkovo ở tỉnh Kharkov, cùng Mogritsa và Malaya Slobodka thuộc tỉnh Sumy.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng Ukraine đã đồng loạt rút khỏi các khu dân cư này và bỏ lại một lượng lớn vũ khí, đạn dược cùng thiết bị quân sự.

Sau khi tiến vào và củng cố vị trí, các đơn vị xung kích Nga bắt đầu hiệu chỉnh hỏa lực pháo binh nhằm vào những tuyến đường mà lực lượng Ukraine có thể sử dụng để điều quân hoặc tổ chức phản kích.

Các kíp vận hành UAV tấn công đồng thời tiến hành trinh sát từ trên không, phát hiện đường di chuyển của phương tiện quân sự Ukraine. Những mục tiêu này sau đó bị tấn công từ sớm, trước khi có thể tiếp cận tiền tuyến.

Quân Ukraine đồng loạt rút khỏi 3 điểm nóng ở Sumy. Ảnh: Kyiv Post

Bộ Quốc phòng Nga cho biết chiến thuật này khiến các đơn vị Ukraine gặp khó khăn trong việc đưa lực lượng dự bị và vận chuyển đạn dược tới các vị trí chiến đấu.

“Trong quá trình rà soát các cứ điểm, quân nhân Nga đã phát hiện nhiều vũ khí, đạn dược và thiết bị bị bỏ lại”, thông báo của Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ.

Theo dữ liệu do Moscow công bố ngày 30/7, lực lượng thuộc Cụm quân “Phương Bắc” đã thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với ba khu dân cư nói trên sau khi hoàn tất hoạt động rà soát.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov sau đó gửi lời chúc mừng tới ban chỉ huy và quân nhân thuộc Trung đoàn bộ binh cơ giới số 22 và 41 vì đã giành quyền kiểm soát Mogritsa ở tỉnh Sumy.

Ông Belousov đánh giá các quân nhân tham gia chiến dịch đã thể hiện lòng dũng cảm và tinh thần quả cảm, đồng thời gọi họ là tấm gương đối với thế hệ trẻ.

Những diễn biến tại Kharkov và Sumy cho thấy Cụm quân “Phương Bắc” của Nga đang tiếp tục gây sức ép lên các tuyến phòng thủ Ukraine gần khu vực biên giới. Việc giành quyền kiểm soát các khu dân cư cũng giúp lực lượng Nga mở rộng khu vực hoạt động của pháo binh và UAV, đe dọa các tuyến hậu cần gần chiến tuyến của Ukraine.

Báo Trung Quốc nói về “nước cờ xuất sắc” của ông Putin

Giữa lúc tình hình quân sự tiếp tục diễn biến căng thẳng, tờ Baijiahao của Trung Quốc đã đăng bài chỉ ra nước cờ của Tổng thống Nga Vladimir Putin khi đưa ra tuyên bố liên quan tới lãnh thổ Ukraine.

Cụ thể, theo tờ báo Trung Quốc, ông Putin đã thực hiện một “nước cờ xuất sắc” khi nhắc lại lịch sử hình thành các khu vực phía tây Ukraine.

Nhà lãnh đạo Nga cho rằng Ukraine từng nhận được một số vùng lãnh thổ phía tây dưới thời lãnh đạo Liên Xô Joseph Stalin. Những khu vực này trước đây từng thuộc Ba Lan, Hungary và Romania.

Ông Putin dự đoán về lâu dài, Ukraine có thể mất các vùng đất nói trên. Baijiahao cho rằng tuyên bố này là một đòn công kích đầy ẩn ý nhằm vào Kiev, đồng thời chạm tới một vấn đề đặc biệt nhạy cảm đối với một số quốc gia thành viên NATO.

Báo Trung Quốc chỉ ra nước cờ của ông Putin. Ảnh: forsvaretsforum

Sau phát biểu của Tổng thống Nga, các quan chức tại Kiev và Brussels nhanh chóng lên tiếng phản đối. Lãnh đạo Ba Lan và Romania cũng công khai chỉ trích những tuyên bố đặt vấn đề về biên giới hiện tại của Ukraine.

Tuy nhiên, theo các nhà phân tích được Baijiahao dẫn lời, phía sau sự đoàn kết được các chính phủ châu Âu thể hiện công khai, những cuộc tranh luận về lịch sử và lãnh thổ đang có dấu hiệu gia tăng.

Bài viết cho rằng tại Ba Lan đã xuất hiện một số hoạt động và lời kêu gọi nhắc lại quyền lịch sử đối với các vùng đất hiện nằm ở phía tây Ukraine. Những cuộc tranh luận tương tự cũng được đề cập tại Hungary và Romania.

Chính phủ ba nước không chính thức ủng hộ việc thay đổi biên giới Ukraine. Tuy nhiên, Baijiahao nhận định phản ứng từ một bộ phận người dân cho thấy phát biểu của Tổng thống Nga đã “chạm đúng điểm nhạy cảm”.

Theo cách nhìn của tờ báo Trung Quốc, ông Putin đã đưa ra một thông điệp không chỉ nhắm tới Kiev mà còn có khả năng tác động tới nội bộ những quốc gia đang ủng hộ Ukraine.

Bài viết kết luận rằng triển vọng Ukraine khôi phục hoàn toàn đường biên giới năm 1991 đang ngày càng trở nên xa vời. Theo dự báo được Baijiahao dẫn lại, Kiev không chỉ khó giành lại những vùng lãnh thổ hiện do Nga kiểm soát mà còn có thể phải đối mặt với các cuộc tranh luận ngày càng gay gắt liên quan tới khu vực phía tây đất nước.