Máy bay Tango cất cánh với động cơ nội địa: Nga đặt dấu chấm hết cho chuỗi ngày "chạy vạy nhập khẩu" bao năm qua?

Ngành công nghiệp hàng không nội địa Nga đang tiếp tục đẩy mạnh dự án phát triển mẫu máy bay huấn luyện tân tiến Spectra PV-10 Tango. Chiếc máy bay này đã bắt đầu bước vào giai đoạn thử nghiệm bay và trải qua các đợt nâng cấp, cải tiến.

Theo kế hoạch của nhà phát triển, sau khi hoàn tất chương trình thử nghiệm, máy bay sẽ chính thức đi vào sản xuất hàng loạt, song song với quá trình chế tạo các linh kiện cốt lõi.

Dù vậy, tiến độ sản xuất thương mại hiện vẫn dừng lại ở mức kế hoạch, bởi mọi thứ còn phụ thuộc vào chứng nhận kiểm định và các đơn đặt hàng.

Từ ý tưởng đến mẫu thử nghiệm

Nhìn lại lịch sử dự án, quá trình phát triển mẫu máy bay huấn luyện Tango được khởi động từ tháng 10/ 2022. Công ty Spectra Aircraft là đơn vị chủ trì dự án, với sự hỗ trợ từ Viện Nghiên cứu Hàng không Siberia mang tên S.A. Chaplygin (SibNIA).

Viện đảm nhận vai trò hỗ trợ khoa học - kỹ thuật, tính toán độ bền của khung thân làm bằng vật liệu composite, nghiên cứu khí động học và tham gia một số công đoạn thử nghiệm bay.

Sự hợp tác với một tổ chức giàu kinh nghiệm làm việc với các dòng máy bay nội địa như SibNIA giúp giảm thiểu đáng kể các rủi ro liên quan đến việc ứng dụng công nghệ composite mới trên máy bay huấn luyện.

Quá trình thiết kế phiên bản đầu tiên và chế tạo mẫu thử nghiệm kéo dài hai năm. Mô hình kích thước thật được ra mắt vào năm 2023. Ngay sau đó, công ty bắt tay vào lắp ráp mẫu thử nghiệm hoàn chỉnh. Để phục vụ mục đích này, Spectra đã xây dựng một cơ sở sản xuất tại làng Troparevo, thuộc vùng Moscow.

Sau khi hoàn thiện, máy bay được chuyển đến sân bay Torbeevo gần Moscow. Trong năm 2024, các công tác chuẩn bị và thử nghiệm mặt đất đã được tiến hành tại đây.

Trong đợt nâng cấp mới nhất, Tango đã được trang bị hệ thống động lực mới dựa trên động cơ APD-520 "Lider". Chuyến bay đầu tiên của máy bay với cấu hình này được thực hiện vào ngày 14/ 7 năm 2026. Báo cáo cho biết sau khi thay thế các bộ phận then chốt, máy bay vẫn duy trì ổn định các thông số kỹ thuật đã công bố.

Kế hoạch sản xuất

Spectra Tango được thiết kế như một dòng máy bay huấn luyện dành cho phi công cả trong lĩnh vực quân sự lẫn hàng không dân dụng. Mẫu máy bay này được kỳ vọng sẽ dần thay thế các dòng máy bay thế hệ cũ, đồng thời nâng cao hiệu quả đào tạo nhờ ứng dụng các công nghệ tiên tiến.

Kế hoạch sản xuất hàng loạt sẽ bắt đầu vào cuối năm 2026. Công ty cho biết công suất thiết kế cho phép lắp ráp tới 20 chiếc Tango mỗi năm.

Các phiên bản Spectra Tango sản xuất thương mại sẽ được trang bị động cơ APD-520 do Nga tự sản xuất.

Theo dữ liệu từ Bộ Giao thông Vận tải Nga công bố cuối năm 2024, các cơ sở đào tạo trong nước đang có nhu cầu khoảng 240 chiếc máy bay thuộc phân khúc này. Với năng lực sản xuất 20 chiếc/năm như tuyên bố, chỉ riêng việc đáp ứng nhu cầu này đã mất hơn một thập kỷ — đó là với điều kiện toàn bộ sản lượng đều được bàn giao cho các cơ sở đào tạo chứ không giữ lại cho đội bay riêng của công ty.

Điều này đồng nghĩa với việc nhà sản xuất sẽ phải tăng công suất, hoặc thị trường phải chấp nhận việc chỉ được đáp ứng một phần nhu cầu.

Đặc tính kỹ thuật

PV-10 Tango là mẫu máy bay huấn luyện hạng nhẹ một động cơ, đồng thời có thể sử dụng như một máy bay chở khách hạng nhẹ. Điều này giải thích cho thiết kế buồng lái 4 chỗ khá lạ lẫm đối với một dòng máy bay huấn luyện: hai ghế đầu dành cho giáo viên và học viên, hai ghế sau dùng để chở khách hoặc hàng hóa. Thiết kế này tích hợp các giải pháp giúp tối giản quy trình sản xuất và tối ưu hiệu suất bay.

Máy bay được xây dựng theo sơ đồ khí động học truyền thống: thân máy bay với khoang cabin rộng rãi, cánh đặt thấp và cánh đuôi kiểu cổ điển. Phần khung thân được làm gần như hoàn toàn bằng vật liệu composite, giúp giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo độ bền kết cấu.

"Tango" có chiều dài 8,2 m, sải cánh 12 m, với trọng lượng cất cánh tối đa không quá 1.200 kg. Hệ thống động lực được đặt ở phần đầu thân máy bay. Mẫu thử nghiệm đầu tiên được trang bị động cơ UL Power 520is của Bỉ. Sau đó, máy bay được nâng cấp lên động cơ nội địa APD-520 — dòng động cơ 6 xi-lanh, làm mát bằng không khí, công suất 200 mã lực đi kèm chân vịt 3 cánh.

Việc thay đổi động cơ không đi kèm bất kỳ tuyên bố nào về sự thay đổi đáng kể trong hiệu suất, do đó có thể hiểu rằng đặc tính bay với cả hai loại động cơ là tương đương nhau.

Tốc độ tối đa: không dưới 245 km/h

Tốc độ hành trình: 220 km/h

Trần bay: 4.000 m

Tầm bay tối đa: không dưới 1.100 km

Chiều dài quãng đường cất/hạ cánh: không quá 500–550 m

Khoang lái được trang bị đầy đủ các thiết bị cần thiết cho việc giám sát hệ thống, dẫn đường và điều khiển. Trang thiết bị được thiết kế tối ưu cho quá trình đào tạo cơ bản và các chuyến bay đơn của học viên.

Vị thế trong phân khúc

So với các dòng máy bay khác, Tango đứng ở đâu? Về kích thước và nhiệm vụ, Tango khá tương đồng với mẫu Yak-152, nhưng điểm vượt trội của nó nằm ở khung thân composite, buồng lái 4 chỗ và tính đa năng — vừa làm máy bay huấn luyện, vừa làm máy bay vận tải hạng nhẹ.

Một mặt, nó phục vụ cho chương trình huấn luyện quân sự cơ bản và đào tạo dân dụng; mặt khác, nó đáp ứng tốt nhu cầu vận tải hạng nhẹ. Điểm này không quá mới mẻ: đây là một chiếc máy bay do Nga tự sản xuất nhằm lấp vào phân khúc máy bay huấn luyện hạng nhẹ bằng composite vốn đã định hình từ lâu, sở hữu buồng lái kính và động cơ piston tiết kiệm nhiên liệu.

Tuy nhiên, đây lại là một điểm cộng: phân khúc rõ ràng đồng nghĩa với yêu cầu kỹ thuật minh bạch và ít bất ngờ phát sinh trong quá trình phát triển.

Tango đã trải qua các giai đoạn thử nghiệm chính, và nếu quá trình cấp chứng nhận diễn ra suôn sẻ, việc sản xuất hàng loạt có thể bắt đầu trong tương lai gần.

Đối với một mẫu máy bay huấn luyện hướng tới các trường bay tại Nga, việc phụ thuộc vào động cơ nhập khẩu trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và chuỗi cung ứng thiếu ổn định tiềm ẩn rủi ro rất lớn, bởi công tác bảo dưỡng và cung ứng linh kiện có thể bị đứt gãy bất cứ lúc nào.

Chính vì vậy, sự xuất hiện của APD-520 "Lider" mang ý nghĩa vô cùng quan trọng: một dòng động cơ tự chủ sẽ xóa bỏ sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài, giúp tiến độ sản xuất trở nên dễ dự báo và cho phép chủ động lên kế hoạch đào tạo quy mô lớn.

Đồng thời, dự án này cũng chứng minh rằng các dòng máy bay như vậy hoàn toàn có thể được chế tạo tại Nga không chỉ bởi các viện thiết kế truyền thống lớn, mà còn bởi các doanh nghiệp trẻ. Giá trị đặc biệt nằm ở chỗ toàn bộ hệ thống — từ khung thân đến động cơ — đều được phát triển mới hoàn toàn từ con số 0.

Tuy nhiên, vẫn tồn tại hai "nút thắt cổ chai". Nút thắt đầu tiên rất dễ nhận thấy: vấn đề động cơ. Chừng nào APD-520 chưa được hoàn thiện và hoàn tất cấp chứng nhận, chừng đó vẫn còn quá sớm để nói về việc sản xuất thương mại, và bất kỳ sự chậm trễ nào của động cơ cũng sẽ kéo lùi lịch bàn giao máy bay.

Nút thắt thứ hai gay gắt hơn chính là sự thiếu hụt các đơn đặt hàng. Sự quan tâm của các cơ quan nhà nước hiện mới dừng lại ở mức thảo luận và đánh giá nhu cầu. Nếu không có các cam kết dài hạn từ các trường bay và cơ quan chuyên trách, việc vận hành thử nghiệm sẽ không thể chuyển hóa thành một dây chuyền sản xuất bền vững. Chỉ khi các hợp đồng chính thức được ký kết, triển vọng thương mại của chiếc máy bay này mới thực sự rõ ràng.