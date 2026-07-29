TST: Đêm khó khăn! Hàng loạt khu vực của Nga bị tấn công, đã có thương vong - Hé lộ lý do ông Putin 3 lần tăng quân số quân đội

Hàng loạt khu vực bị tấn công, phòng không Nga căng mình đánh chặn

Đài TST (Nga) ngày 29/7 đăng bài viết có tiêu đề: “Một đêm vô cùng khắc nghiệt đối với Nga. Phòng không hoạt động hết công suất. Ukraine tập kích các khu vực bằng tên lửa và UAV, có người thiệt mạng. Hỏa hoạn bùng phát tại một cơ sở.”

Theo TST, quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào hàng loạt khu vực của Nga trong đêm. Nhiều dân thường bị thương, có người thiệt mạng. Các hệ thống phòng không Nga phải hoạt động hết công suất để đối phó tên lửa và UAV.

Một số mảnh vỡ sau quá trình đánh chặn đã rơi xuống mặt đất, gây hỏa hoạn tại các cơ sở công nghiệp. Dưới đây là những thông tin được ghi nhận tính đến thời điểm hiện tại.

Các hệ thống phòng không tại nhiều khu vực của Nga đã đồng loạt đánh chặn cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và UAV của Ukraine. Người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết các cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã khiến 7 dân thường bị thương.

Một cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga. Ảnh: NPR

Thống đốc tỉnh Ryazan Pavel Malkov thông báo 6 người phải nhập viện sau cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine. Một vụ hỏa hoạn cũng bùng phát trong khuôn viên của một cơ sở tại thành phố Ryazan.

Theo ông Malkov, sau khi lực lượng phòng không đánh chặn cuộc tấn công, mảnh vỡ của một UAV đã rơi xuống khu vực của các cơ sở công nghiệp trong tỉnh, làm phát sinh nhiều đám cháy.

Những người bị thương đã được hỗ trợ y tế cần thiết. Nhà chức trách cho biết tính mạng của các nạn nhân hiện không bị đe dọa.

Tình hình nghiêm trọng hơn được ghi nhận tại thành phố Taganrog, tỉnh Rostov. Thống đốc Yuri Slyusar cho biết mảnh vỡ tên lửa đã rơi trúng một tòa chung cư, khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông bị thương.

“Cuộc tấn công đường không nhằm vào Taganrog đã gây thương vong. Mảnh vỡ tên lửa rơi xuống một tòa chung cư khiến một phụ nữ thiệt mạng và một người đàn ông bị thương. Công tác sơ tán cư dân đang được tiến hành, đồng thời một điểm lưu trú tạm thời đã được thiết lập.

Tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và người thân của nạn nhân thiệt mạng. Các bác sĩ đang cung cấp sự hỗ trợ y tế cần thiết cho người bị thương. Thông tin về thương vong và mức độ thiệt hại trên mặt đất sẽ tiếp tục được cập nhật”, ông Slyusar cho biết.

Trong khi đó, người đứng đầu quận đô thị Tuapse thuộc vùng Krasnodar, ông Sergei Boyko, cũng phát đi cảnh báo về nguy cơ UAV. Tuy nhiên, nhà chức trách chưa công bố thêm thông tin chi tiết.

Tại Sevastopol, còi báo động phòng không đã vang lên hai lần trong đêm, theo Thống đốc Mikhail Razvozhayev.

Cảnh báo về UAV FPV cũng nhiều lần được phát đi tại Energodar và các khu vực lân cận.

Theo các nguồn giám sát được TST dẫn lại, cảnh báo tên lửa trong đêm còn được ban bố tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, cùng các tỉnh Zaporizhzhia, Bryansk và Oryol.

Cuộc tập kích cũng khiến hoạt động hàng không tại nhiều khu vực của Nga bị ảnh hưởng.

Theo Cơ quan Hàng không Liên bang Nga, các hạn chế tạm thời đã được áp dụng trong đêm tại các sân bay ở Tambov, Sochi, Saratov, Penza, Nizhny Novgorod, Yaroslavl, Cheboksary, Gelendzhik, Kazan, Kirov, Bugulma và Nizhnekamsk.

Trước đó, vào tối muộn ngày 28/7, quân đội Ukraine cũng tiến hành một cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào thành phố Belgorod.

Ban chỉ huy tác chiến của khu vực cho biết một phụ nữ dân sự đã bị thương sau khi UAV đánh trúng một tòa nhà hành chính.

“Sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một tòa nhà hành chính, người phụ nữ bị nhiều vết thương do mảnh vỡ ở ngực và đùi. Đội cấp cứu đang đưa nạn nhân tới bệnh viện lâm sàng của tỉnh. Cửa kính của tòa nhà đã bị hư hại”, thông báo cho biết.

Một UAV thứ hai sau đó tiếp tục lao vào một tòa chung cư, làm hư hỏng một công trình kỹ thuật trên mái nhà và cửa kính tại lối vào tòa nhà.

Ông Putin 3 lần quyết định tăng quân số của quân đội Nga. Ảnh: Xinhua

Hé lộ lý do ông Putin 3 lần tăng quân số quân đội Nga trong một năm

Giữa lúc Nga hứng chịu nhiều đợt tấn công từ Ukraine, sự chú ý bỗng đổ dồn vào quyết định mới đây của Tổng thống Putin là tăng biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga.

Cụ thể, ông Putin đã ký sắc lệnh nâng tổng biên chế của Lực lượng Vũ trang Nga lên 2.426.130 người, trong đó có 1.535.000 quân nhân.

Đáng nói, đây là lần thứ ba trong năm quân số Nga được điều chỉnh tăng. Chuyên gia - Đại tá Nga Baranets đã giải thích mục đích của quyết định này.

Theo ông Baranets, việc tăng quân số xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Thứ nhất, khi phần lớn quân nhân chuyên nghiệp đang có mặt ngoài mặt trận, Nga vẫn cần lực lượng ở hậu phương để bảo vệ các kho tàng, căn cứ, sân bay và nhiều cơ sở khác. Do đó, quân đội cần bổ sung thêm nhân lực.

Thứ hai, lực lượng bổ sung sẽ được sử dụng cho các đơn vị công binh xây dựng mới được thành lập. Nội dung này cũng được đề cập trong văn bản về việc tăng quân số.

“Chúng ta đã giải thể các tiểu đoàn xây dựng vào năm 2006, nhưng hiện nay Nga lại cần một lực lượng xây dựng rất lớn”, ông Viktor Baranets giải thích.

Ông cho biết hiện nay Nga không còn các tiểu đoàn xây dựng quân sự. Thay vào đó là những tổ chức mang tính chất nửa dân sự, nửa quân sự, hoạt động theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nga.

“Chúng ta cần nhân lực, cần những người lao động, kể cả lao động chưa có tay nghề, để khôi phục các cơ sở quân sự đã bị đối phương phá hủy và làm hư hại”, ông Viktor Baranets nhấn mạnh.

Ngoài ra, Nga cũng cần thêm nhân lực để xây dựng các công trình mới, chẳng hạn các nhà chứa và công trình bảo vệ máy bay tại sân bay.

Bên cạnh đó, lực lượng xây dựng sẽ tham gia khôi phục những cơ sở bị phá hủy trong chiến sự tại các vùng lãnh thổ mới mà Nga tuyên bố sáp nhập, gồm Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia và Kherson.

"Chiến sự đã phá hủy nhiều công trình tại Donetsk và Lugansk, vậy có cần xây dựng lại hay không? Chắc chắn là cần. Quân đội phải chiến đấu, còn lực lượng xây dựng phải xây dựng và khôi phục. Chỉ có vậy”, ông Viktor Baranets kết luận.