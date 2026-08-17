Khoan liên tục 6.300 mét xuống đáy biển, phát hiện mỏ dầu hơn 5 tỷ thùng trải dài ở vùng nước rộng 165 km2

Một mũi khoan xuyên qua gần 6 km địa tầng dưới đáy Đại Tây Dương đã đưa các kỹ sư đến một trong những phát hiện dầu khí gây chú ý nhất thế giới trong những năm gần đây.

Mỏ Venus, nằm ngoài khơi Namibia, được đánh giá là phát hiện dầu lớn nhất tại khu vực châu Phi hạ Sahara. Chưa dừng ở đó, mỏ này có thể trở thành dự án khai thác dầu thương mại đầu tiên của quốc gia này, mở ra triển vọng đưa Namibia bước lên bản đồ các cường quốc dầu khí mới.

Phát hiện Venus được công bố đầu năm 2022 sau khi TotalEnergies khoan giếng thăm dò Venus-1X tại lô 2913B ngoài khơi Namibia. Giếng khoan nằm ở khu vực có độ sâu mặt nước khoảng 3.000 mét, sau đó tiếp tục xuyên thêm hơn 3.200 mét dưới đáy biển, đạt tổng chiều sâu khoảng 6.300 mét. Đây là một trong những chiến dịch khoan nước siêu sâu phức tạp nhất mà ngành dầu khí từng thực hiện.

Theo báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, khu vực phát triển mỏ có diện tích khoảng 165 km2, trong khi tầng chứa nằm ở độ sâu trung bình khoảng 6.000 mét tính từ mặt biển, với thân dầu dày 84 mét.

Phát hiện đầu tiên được TotalEnergies công bố đầu năm 2022 sau khi giếng khoan Venus-1X cắt qua tầng chứa dầu nhẹ có chất lượng cao. Những chiến dịch khoan thẩm lượng sau đó tiếp tục xác nhận quy mô của hệ thống dầu khí, giúp Venus nhanh chóng trở thành dự án được đánh giá tiến triển nhanh nhất tại Orange Basin.

Theo ước tính của Công ty Dầu khí Quốc gia Namibia (NAMCOR), lượng dầu tồn tại trong lòng đất tại Venus có thể đạt khoảng 5,1 tỷ thùng, tương đương gần 700 triệu tấn dầu thô.

Các chuyên gia cho rằng lượng dầu có thể thu hồi của Venus vào khoảng 750 triệu thùng, tương đương hơn 100 triệu tấn dầu. Nếu tính theo giá dầu Brent khoảng 70 USD/thùng, riêng phần dầu có khả năng khai thác đã có giá trị lý thuyết khoảng 52,5 tỷ USD, trong khi toàn bộ lượng dầu tại chỗ được định giá hơn 350 tỷ USD theo giá hiện nay.

Không chỉ quy mô, điều khiến Venus được giới dầu khí đặc biệt quan tâm là chất lượng của tầng chứa. Theo TotalEnergies, đây là mỏ dầu nhẹ với điều kiện địa chất thuận lợi hơn nhiều phát hiện khác tại Orange Basin.

Sau nhiều chiến dịch khoan và đánh giá, công ty đã hoàn tất chương trình thẩm lượng, đồng thời xây dựng phương án phát triển mỏ bằng hệ thống giếng ngầm kết nối với một tàu chứa, xử lý và xuất dầu nổi (FPSO).

Theo thiết kế sơ bộ, dự án có thể cần tới 40 giếng khai thác dưới biển, kết nối về một FPSO có công suất khoảng 160.000 thùng dầu mỗi ngày. Khí đồng hành sẽ được bơm trở lại lòng đất nhằm duy trì áp suất vỉa và giảm phát thải.

Đến năm 2026, dự án đã bước sang giai đoạn quan trọng khi TotalEnergies nộp Kế hoạch phát triển mỏ (Field Development Plan) để cơ quan quản lý Namibia xem xét.

Đồng thời, báo cáo đánh giá tác động môi trường và xã hội cũng đã hoàn tất, đánh dấu một trong những rào cản pháp lý lớn nhất trước khi dự án có thể đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng (FID). Theo kế hoạch hiện nay, quyết định đầu tư được kỳ vọng sẽ được thông qua trong năm 2026 và dòng dầu đầu tiên có thể xuất hiện vào khoảng năm 2030.

Nếu đi vào khai thác đúng tiến độ, Venus sẽ trở thành mỏ dầu thương mại đầu tiên của Namibia, quốc gia hiện chưa có hoạt động sản xuất dầu khí quy mô lớn.

Đây cũng được xem là dự án mở đường cho hàng loạt phát hiện khác tại Orange Basin như Graff, Jonker, Capricornus hay Mopane (với trữ lượng 10 tỷ thùng), biến vùng biển ngoài khơi Namibia thành một trong những "điểm nóng" thăm dò dầu khí hấp dẫn nhất thế giới.

Theo Energy Intelligence ﻿