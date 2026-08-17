Vụ thủy thủ Mỹ cố nhảy khỏi tàu sân bay: Áp lực nặng nề từ cuộc xung đột với Iran

Động thái của chính quyền Mỹ

Tổng thống Donald Trump đã bày tỏ lập trường của mình trước các thông tin về điều kiện tồi tệ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln, ABC News đưa tin. Khi một phóng viên cho biết thân nhân của nhiều thủy thủ có mặt trên tàu đang lo lắng về các điều kiện sinh hoạt, ông Trump đã ngắt lời để ám chỉ rằng thực ra họ "không hề" lo lắng.

"Không, họ không lo đâu. Con tàu đó đang di chuyển ngay lúc này, hoặc sẽ sớm thôi, và nó đang được thay thế bằng một con tàu khác tương tự", ông Trump nói trước báo giới trên đường băng tại căn cứ liên hợp Andrews chiều 14/8.

Khi bị phóng viên gặng hỏi về việc liệu thời gian triển khai của tàu USS Abraham Lincoln đã kéo dài quá lâu hay chưa, ông Trump nói: "Không, không, chưa đủ lâu đâu".

Nguồn tin quan chức Mỹ của ABC News cho biết, tàu sân bay USS George Washington (cảng nhà tại Nhật Bản) sẽ thay thế tàu Lincoln như một phần của kế hoạch luân chuyển tàu bè đã được lên lịch từ lâu và đã bắt đầu di chuyển hướng về Trung Đông.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh có nhiều báo cáo về vấn đề sức khỏe tâm thần và hậu cần trên tàu USS Lincoln, vốn được triển khai tại Trung Đông nhằm hỗ trợ chiến dịch nhằm vào Iran.

Thủy thủ tìm cách nhảy khỏi tàu sân bay

Các gia đình quân nhân và nhiều thành viên Quốc hội đã lên tiếng cảnh báo về cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần ngày càng trầm trọng trên tàu USS Abraham Lincoln, khi 5.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ của tàu phải chịu đựng đợt triển khai trên biển phá kỷ lục gắn liền với cuộc xung đột Iran.

Theo 2 tờ báo quân sự hàng đầu Navy Times và Stars and Stripes, đã có nhiều trường hợp thủy thủ tìm cách nhảy khỏi tàu sân bay USS Abraham Lincoln khi các điều kiện tồi tệ và áp lực tâm thần trên tàu chạm đến giới hạn.

Thủy thủ đoàn đang bước sang tháng thứ 9 trên biển và đã trải qua 250 ngày liên tục không đặt chân lên đất liền – một kỷ lục đối với tàu sân bay thời hiện đại. Đợt triển khai của tàu đáng lẽ phải kết thúc từ nhiều tháng trước, vào tháng 5, nhưng vẫn tiếp tục kéo dài khi cuộc chiến với Iran tiếp diễn.

Các gia đình lo lắng đã bày tỏ nỗi lo âu về những người thân yêu trên tàu Lincoln tại một cuộc họp với các nhà lãnh đạo hải quân ở San Diego hồi tuần trước, theo tờ Stars and Stripes. Một người vợ trong số khoảng 200 thành viên gia đình cho biết chồng cô đã gửi cho cô tin nhắn rằng "anh ấy hy vọng ngày mai mình không thức dậy nữa".

Vụ thủy thủ Mỹ tìm cách nhảy khỏi tàu sân bay, vốn chưa từng được đưa tin trước đó, đã khiến lo ngại về tình hình trên tàu gia tăng, ngay cả trong chính giới Mỹ.

Dân biểu Đảng Dân chủ Mike Levin bang California đăng trên nền tảng X, cho biết các gia đình đã mô tả "những phòng tắm bị mốc, nhà vệ sinh bị hỏng, không có nước nóng trong nhiều tuần, những bữa ăn chỉ vỏn vẹn nửa chén cơm và hai chiếc bánh ngô".

"Các thủy thủ kiệt quệ đến mức, theo lời của một thành viên gia đình, chính bác sĩ của con tàu đã cảnh báo rằng họ cần phải cập cảng sớm nếu không mọi người sẽ bắt đầu phát điên", ông Levin cho biết.

Ông Blumenthal, thành viên Đảng Dân chủ từ Connecticut, đồng thời là thành viên của Ủy ban Quân vụ, đã viết thư cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth và Quyền Bộ trưởng Hải quân để bày tỏ "sự quan ngại sâu sắc" về thời gian triển khai ngày càng kéo dài và yêu cầu giải đáp về các điều kiện sinh hoạt trên tàu sân bay.

"Đã có các báo cáo rộng rãi về tình trạng thiếu hụt nhu yếu phẩm, ô nhiễm nguồn nước, các vấn đề về hệ thống ống nước, sức khỏe tâm thần xuống cấp, những lo ngại về an toàn trên boong tàu," cũng như "sự gián đoạn trong hệ thống thư tín, khiến nhiều bưu phẩm gửi đến tàu bị thất lạc trong quá trình vận chuyển suốt nhiều tháng", ông Blumenthal nhấn mạnh.

Khoảng một tháng trước khi xuất hiện các báo cáo về tình trạng quân nhân tìm cách nhảy xuống biển, nhà báo Pamela Brown của CNN đã trò chuyện với những người có mặt trên tàu sân bay về tình trạng tinh thần sa sút.

Vào tháng 7, một quân nhân cho biết tinh thần "khá thấp" vì họ đã không được đặt chân xuống đất liền trong nhiều tháng. "Điều đó thực sự khó khăn đối với trạng thái tinh thần của bạn... Nó gây ra những tổn thất nhất định", người này chia sẻ với CNN.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln tham gia chiến dịch nhằm vào Iran tháng 3/2026. Ảnh: US Navy

Về phần mình, Hải quân Mỹ cho biết trong tuyên bố gửi CNN: "Chúng tôi chưa ghi nhận sự gia tăng về ý định hoặc hành vi tự tử trên tàu. Chúng tôi coi trọng phúc lợi của mọi quân nhân và luôn bố trí các chuyên gia tôn giáo, y tế và sức khỏe tâm thần để đánh giá cũng như giải quyết các vấn đề khi chúng phát sinh".

Hôm 13/8, Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth phát biểu trước phóng viên trong chuyến công tác tới Trung Mỹ rằng các điều kiện trên tàu Lincoln đã bị "bóp méo hoàn toàn", mặc dù ông không nêu chi tiết về những điểm ông bận tâm trước thông tin từ báo chí.

Ông nói: "Chúng tôi đảm bảo rằng mọi con tàu, mọi thủy thủ đoàn, mọi thuyền trưởng đều nhận được mọi thứ mà chúng tôi có thể cung cấp cho họ trong từng thời điểm. Một số đợt triển khai kéo dài hơn những đợt khác, và tôi dành sự tôn trọng cũng như lòng biết ơn cho các thủy thủ đó hơn bất kỳ ai khác. Những gì họ làm ngoài khơi xa trong những điều kiện khắc nghiệt đó với ít chuyến cập cảng hơn — điều đó thật đáng kinh ngạc".

Áp lực nặng nề nhất đối với lực lượng Mỹ

Dân biểu Đảng Dân chủ Seth Moulton, bang Massachusetts, một cựu chiến binh Thủy quân lục chiến kiêm thành viên Ủy ban Quân vụ Hạ viện, đã mô tả các báo cáo là "kinh hoàng" trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo Laura Coates của CNN và cho biết ủy ban của ông sẽ tiến hành một cuộc điều tra.

"Thật sự rất khó để cảm thấy hào hứng với sứ mệnh đó (cuộc xung đột với Iran). Không có ai tin vào nó lúc này, và đó chắc chắn là một trong những áp lực nặng nề nhất đối với lực lượng của chúng ta".

Một cuộc thăm dò ý kiến của CNN vào tháng 7 cho thấy mức kỷ lục 73% người trưởng thành ở Mỹ cho rằng Tổng thống Donald Trump đã không quan tâm đúng mức đến các vấn đề quan trọng nhất của đất nước, và 67% cho rằng các quyết định của ông Trump về hành động quân sự ở Iran đã gây tổn hại cho nước Mỹ.