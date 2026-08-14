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Mỹ gây sức ép 'chưa từng có tiền lệ' lên Iran

| | Tài chính quốc tế

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết, Mỹ sẽ áp dụng các biện pháp "chưa từng có tiền lệ" đối với Iran, cho thấy Washington sẽ tiếp tục cô lập quốc gia này về mặt kinh tế và phong tỏa các cảng biển của họ.

"Hãy chờ đón thêm các thông báo vào tuần tới, bởi vì chúng tôi sẽ áp dụng những biện pháp chưa từng thấy trong lịch sử cô lập kinh tế một quốc gia”, ông Bessent phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên chương trình "Rob Schmitt Tonight" của Newsmax.

"Đó sẽ là sự kết hợp giữa tình trạng cô lập kinh tế ở mức độ chưa từng thấy trên thế giới và việc tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, ngăn chặn mọi hoạt động ra vào các cảng của Iran”, ông nói.


Bộ trưởng Tài chính Mỹ cho biết thêm, rằng cuộc xung đột liên quan đến Iran đã gây ra tình trạng “tăng giá năng lượng tạm thời”. Nhưng ông khẳng định “chúng ta sẽ vượt qua giai đoạn này và giá cả sẽ hạ nhiệt”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng từng ám chỉ kế hoạch gây sức ép lên nền kinh tế Iran. "Chúng tôi đang giữ thái độ dè dặt”, ông chia sẻ với trang tin Axios vào cuối tuần qua. "Chúng tôi chỉ đang đàm phán ở mức độ hạn chế với họ. Chúng tôi đang quan sát tình trạng lạm phát phi mã và việc Iran đang cạn kiệt ngân sách”.

Tuần trước, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài thuộc Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt trừng phạt lên các cá nhân, cơ sở đổi tiền và doanh nghiệp tại nhiều quốc gia. Những đối tượng này bị cáo buộc hỗ trợ Ngân hàng Shahr của Iran bí mật luân chuyển hàng trăm triệu đô la.

Bộ Tài chính Mỹ cho biết, đây là đợt trừng phạt thứ 8 trong năm nay nhắm vào hệ thống ngân hàng "bóng tối" của Iran, nằm trong khuôn khổ chiến dịch "gây sức ép tối đa" của Washington.

Iran quyết ‘khóa’ eo biển Hormuz, buộc Mỹ đáp ứng loạt điều kiện

Theo Minh Hạnh

Tiền phong

Từ Khóa:
mỹ, iran

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