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Quân đội Mỹ nổ súng vào con tàu cố phá vỡ vòng phong tỏa ở Iran

| | Tài chính quốc tế

Tờ Wall Street Journal ngày 11/8 dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết, một trực thăng quân sự của nước này đã nã đạn vào bánh lái của một con tàu treo cờ Panama, sau khi thủy thủ đoàn phớt lờ cảnh báo từ lực lượng thực thi lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran.

Quân đội Mỹ nổ súng vào con tàu cố phá vỡ vòng phong tỏa ở Iran- Ảnh 1.

(Ảnh: CENTCOM)

Hiện chưa có báo cáo về thương vong trong vụ việc. Con tàu bị tấn công dường như đã cố gắng chuyển thủy thủ đoàn sang một tàu dân sự khác sau cuộc tấn công.

Trước đó, tập đoàn quản lý rủi ro hàng hải Vanguard của Anh cùng một nguồn tin an ninh hàng hải cho biết, theo đánh giá ban đầu, tàu container Vela Nova treo cờ Panama được cho là đã trúng tên lửa khi đang di chuyển qua Vịnh Oman.

Cùng ngày, Bộ Giao thông Vận tải Yemen cho biết, bốn thành viên thủy thủ đoàn đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của lực lượng Houthi thân Iran nhắm vào một tàu chở hàng nhỏ tại eo biển Bab el-Mandeb.

Lực lượng Tuần duyên Yemen thông báo, hai nhân viên cứu hộ người Yemen thuộc một nhóm quân sự chống Houthi cũng đã thiệt mạng.

Nếu được xác nhận, đây sẽ là những trường hợp tử vong đầu tiên trong các cuộc tấn công của Houthi nhắm vào tàu thuyền kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào ngày 28/2.

Sau đó cùng ngày, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công một con tàu chở thiết bị quân sự của Ả-rập Xê-út tại Bab el-Mandeb, nhưng không nêu tên con tàu.

Tháng trước, lực lượng Houthi cảnh báo sẽ nhắm mục tiêu vào bất kỳ tàu thuyền nào của Ả-rập Xê-út có ý định đi qua eo biển này.

Nếu được xác nhận, những vụ tấn công mới nhất sẽ đánh dấu một bước leo thang nghiêm trọng khác nhắm vào hoạt động vận tải biển có liên quan đến Ả-rập Xê-út, đồng thời làm gia tăng đáng kể mối đe dọa đối với các tàu thuyền thuộc sở hữu, quản lý, vận chuyển hàng hóa hoặc có lịch trình ghé cảng liên quan đến Ả-rập Xê-út khi đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Lưu lượng tàu thuyền qua eo biển này vẫn duy trì ở mức tương đối ổn định - khoảng 30 tàu mỗi ngày. Tuy nhiên, một số tàu chở dầu thuộc sở hữu và điều hành của Ả-rập Xê-út đã chọn hải trình dài hơn vòng qua châu Phi thay vì đi qua eo biển Bab el-Mandeb.

Theo Minh Hạnh

Tiền Phong

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