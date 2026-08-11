Nga tung đòn đáp trả chưa từng có, tuyên bố phá hủy mục tiêu mật ở Ukraine - Kiev báo động 200 tên lửa Iskander sẵn sàng xuất kích

“Mục tiêu bí mật” bị phá hủy. Mọi loại vũ khí đều xuất kích

Đài TST (Nga) ngày 11/8 đưa tin, quân đội Nga vừa tập kích hàng loạt mục tiêu tại Kiev, Zaporizhzhia, Kherson, Odesa và Poltava. Nhiều vụ nổ dữ dội kéo theo hỏa hoạn tại các cơ sở công nghiệp, quân sự và kho tàng. Một “mục tiêu bí mật” ở Kiev đã bị phá hủy, trong khi Zaporizhzhia hứng đồng thời bom hàng không, tên lửa đạn đạo và pháo binh.

Kênh tin tức SHOT thông báo các vụ nổ tại Kiev bắt đầu vào khoảng 0h30. Sau cuộc tấn công, người dân địa phương đăng tải hình ảnh một đám cháy lớn tại khu vực trúng đòn.

Dữ liệu vệ tinh của NASA ghi nhận nhiều điểm cháy trong khu công nghiệp ở tỉnh Kiev. Hỏa hoạn bùng lên quanh nhà máy CAMOZZI, cơ sở sản xuất thiết bị thủy lực và khí nén, các kho hàng của Raben Group và trung tâm logistics Nova Poshta.

Một cuộc tấn công của Nga vào Ukraine. Ảnh: DW

Blogger quân sự "General Staff Briefcase" cho biết Nga sử dụng tên lửa đạn đạo và tên lửa hành trình tấn công Kiev. Ukraine triển khai hệ thống Patriot, phóng bốn tên lửa đánh chặn nhưng không hạ được tên lửa Nga nào.

Khoảng 40 đợt tập kích nối tiếp nhau đã được ghi nhận, song Đài TST khẳng định đây chưa phải cuộc tập kích quy mô lớn bằng tên lửa và máy bay không người lái mà tình báo Ukraine từng cảnh báo.

Trong đêm, Nga đồng loạt huy động nhiều loại vũ khí, từ tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình, tên lửa siêu vượt âm Zircon đến bom hàng không, UAV và pháo binh, tạo nên thế tấn công dồn dập trên nhiều hướng.

Kiev hứng tên lửa Zircon và một loại tên lửa bí mật mà các kênh giám sát Ukraine cho biết, họ chỉ phát hiện sau khi tên lửa đã đánh trúng mục tiêu. Một doanh nghiệp quân sự tại quận Shevchenkivskyi bị phá hủy hoàn toàn.

Kênh tin tức "First Kharkov" cho biết rất ít video ghi lại khoảnh khắc mục tiêu bị đánh trúng, bởi đó là một "mục tiêu quá bí mật": các kho hàng tại quận Shevchenkivskyi, nơi một lô vũ khí mới vừa được chuyển tới.

Zaporizhzhia cũng hứng nhiều đợt tấn công. Tên lửa Nga đánh vào cơ sở hạ tầng năng lượng, khiến một phần thành phố mất điện. Hỏa hoạn còn bùng phát tại tổ hợp luyện kim Zaporizhstal.

Blogger quân sự "Military Theme Z" mô tả: "Zaporizhzhia là địa ngục: bom hàng không đang đồng thời được thả xuống thành phố, tên lửa đạn đạo, nhiều khả năng do Triều Tiên sản xuất, cũng được sử dụng, trong khi vùng ngoại ô bị pháo binh oanh kích".

Đài TST cho biết, loạt tập kích là "đòn đáp trả mạnh chưa từng có cho vụ Nizhnekamsk". Trước đó, UAV Ukraine tấn công thành phố này, làm hư hại 30 tòa chung cư. Có 75 người phải tìm kiếm sự trợ giúp y tế và 13 người thiệt mạng, trong đó có một trẻ nhỏ. Tổng cộng hơn 400 UAV đã được phóng nhằm vào các khu vực của Nga.

Quân đội Nga hiện truy tìm và tập kích các địa điểm phóng UAV Ukraine.

Một số hình ảnh trong đợt tấn công mới nhất của Nga. Ảnh: TST

Cuộc oanh kích lớn nhất trong bốn năm chiến sự có thể diễn ra trong vài ngày tới?

Truyền thông Ukraine dẫn lời Phó lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine Vadym Skibitsky và Tư lệnh Lực lượng UAV Ukraine Magyar cảnh báo Nga đang chuẩn bị phóng tới 200 tên lửa đạn đạo Iskander trong một đợt tấn công, đồng thời triển khai 11.000 UAV trong tháng 8.

Phía Ukraine ghi nhận sản lượng tên lửa Nga tăng mạnh, với kế hoạch sản xuất được hoàn thành vượt mức gần gấp đôi. Trong tháng 7, Nga phóng 198 tên lửa đạn đạo và siêu vượt âm vào Ukraine. Kiev lo Moscow có thể sử dụng số lượng tương đương chỉ trong một đợt tập kích.

Người đứng đầu Cơ quan An ninh Ukraine cũng xác nhận cảnh báo về cuộc RDU lớn nhất nhằm vào toàn bộ Ukraine, với khả năng 200 tên lửa đạn đạo được phóng đồng thời. Con số này vượt xa kỷ lục hiện tại là 80 tên lửa trong một đợt.

Theo Đài TST, thông tin trên bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Volodymyr Zelensky rằng nếu không có Triều Tiên, Nga không thể duy trì số lượng tên lửa như trước. GUR Ukraine giải thích việc một lữ đoàn tên lửa Triều Tiên được điều động nhằm tăng cường sức mạnh đòn đánh, không phải bù đắp sự thiếu hụt của Nga.

Kiev đang lo cuộc oanh kích lớn nhất trong bốn năm chiến sự có thể diễn ra chỉ trong vài ngày tới. Tuy nhiên, sức ép không chỉ đến từ hỏa lực Nga. Một phân tích trên báo Anh cho rằng chiến lược đưa chiến sự vào sâu lãnh thổ Nga không mang lại kết quả, thậm chí tạo thêm lợi thế cho Tổng thống Putin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sky News

Ông Putin “cao tay”: Biến đòn tấn công của Ukraine thành lợi thế cho Nga

Nhà bình luận Anh Mark Galeotti kết luận trên The Sunday Times rằng những cuộc tập kích sâu vào lãnh thổ Nga không mang lại hiệu quả như Kiev mong muốn. Tổng thống Volodymyr Zelensky và đội ngũ đã tin rằng các đòn đánh có thể làm suy yếu kinh tế Nga, gây chia rẽ xã hội hoặc buộc Điện Kremlin chấm dứt xung đột với những điều kiện bất lợi.

“Hy vọng rằng những cuộc tấn công sâu vào lãnh thổ Nga có thể làm suy yếu nền kinh tế nước này dường như không có cơ sở”, ông Galeotti viết.

Theo phân tích của The Sunday Times, ông Putin đã không để sức ép từ các cuộc tập kích làm thay đổi đường hướng của Moscow. Trái lại, Điện Kremlin tận dụng chính những đòn đánh này để củng cố lập luận rằng Nga đang phải đối mặt với mối đe dọa trực tiếp từ bên ngoài, qua đó tăng cường sự đoàn kết trong xã hội và duy trì sự ủng hộ đối với chiến dịch quân sự.

Đây chính là điểm “cao tay” của ông Putin: Ukraine muốn dùng các cuộc tấn công để gây bất ổn và chia rẽ nước Nga, nhưng kết quả lại đi theo hướng ngược lại. Thay vì suy yếu, người dân Nga càng đoàn kết trước mối đe dọa, còn Moscow có thêm cơ sở để tăng cường những đòn đáp trả nhằm vào cơ sở quân sự, năng lượng và hậu cần của Ukraine.

The Sunday Times nhận xét những cuộc tấn công táo bạo của Ukraine đang “chơi vào tay ông Putin”. Galeotti cho rằng tình hình này “có thể so sánh với những nỗ lực của Luftwaffe nhằm khuất phục nước Anh” trong Thế chiến II, khi các cuộc oanh kích không làm người Anh đầu hàng mà trái lại còn khiến họ đoàn kết hơn.