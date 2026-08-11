Trung Quốc tuyên bố tìm ra cách thu nhỏ khối u gan ác tính

Các bong bóng khí siêu nhỏ đường kính chỉ vài micromet vốn được sử dụng làm chất cản quang trong siêu âm. Gần đây, giới khoa học bắt đầu nghiên cứu khả năng ứng dụng chúng trong điều trị.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí Scientific Reports ngày 19/7, do các nhà khoa học từ Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quảng Đông và Bệnh viện Trung tâm Huzhou thực hiện.

Nhóm nghiên cứu theo dõi 40 bệnh nhân ung thư gan có các khối u không thể phẫu thuật loại bỏ an toàn và đang được điều trị chuyển đổi, gồm hóa trị, liệu pháp miễn dịch và liệu pháp nhắm trúng đích nhằm thu nhỏ khối u, tạo cơ hội phẫu thuật sau đó.

Trong số này, 16 bệnh nhân được điều trị thêm bằng siêu âm kết hợp vi bong bóng. Kết quả cho thấy đường kính khối u ở nhóm này nhỏ hơn đáng kể so với nhóm chỉ điều trị tiêu chuẩn. Tỷ lệ giảm kích thước khối u cũng cao hơn.

Theo các nhà nghiên cứu, khi được đưa vào máu và tác động bởi sóng siêu âm, các bong bóng có thể co giãn. Chuyển động này giúp tăng lưu lượng máu và lượng oxy đến mô, đồng thời có thể hỗ trợ đưa thuốc vào khối u.

Cải thiện lưu lượng máu có thể làm giảm tình trạng thiếu oxy trong khối u. Đây là yếu tố khiến ung thư phát triển mạnh và trở nên kháng điều trị. Phương pháp này cũng có thể làm giảm môi trường axit xung quanh khối u, vốn tạo điều kiện cho tế bào ung thư lan rộng.

Các tác dụng phụ được ghi nhận đều liên quan đến liệu pháp điều trị chuyển đổi. Nhóm nghiên cứu không ghi nhận tác dụng phụ nào có thể liên quan trực tiếp đến phương pháp siêu âm kết hợp vi bong bóng.

Tuy nhiên, nghiên cứu mới chỉ được thực hiện trên 40 bệnh nhân. Các nhà khoa học cho rằng cần thêm những thử nghiệm quy mô lớn hơn để xác định hiệu quả và xây dựng quy trình điều trị tiêu chuẩn.

Nếu được chứng minh hiệu quả trong các nghiên cứu tiếp theo, công nghệ này có thể trở thành phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư gan, đặc biệt với những khối u không thể phẫu thuật.

Theo SCMP