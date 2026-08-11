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Phát hiện 5 túi bóng chứa hơn 6 tỷ đồng tiền mặt trên mái nhà

| | Tài chính quốc tế

Chủ nhà được phép giữ lại một phần số tiền này.

Một cặp vợ chồng trẻ ở New Zealand phát hiện hơn 232.000 USD (6,1 tỷ VNĐ) tiền mặt bị nghi là tiền ma túy được giấu trên trần nhà và được phép giữ lại 40.000 USD.

Cặp đôi phát hiện số tiền được hút chân không và bọc trong 5 lớp túi nhựa tại một ngôi nhà ở Christchurch vào tháng 5/2022, khoảng 5 tháng sau khi họ mua căn nhà này.

Để sửa một số đường điện, một thợ điện đã trèo lên mái nhà để kiểm tra. Khi nhấc lớp vật liệu cách nhiệt trên trần, người thợ phát hiện 5 túi nhựa được niêm phong.

Người thợ đưa số tiền cho chủ nhà. Nhận thấy số tiền có thể có nguồn gốc từ hoạt động buôn bán ma túy, cặp đôi đã báo cảnh sát.

Cảnh sát sau đó xin lệnh phong tỏa tài sản, với lý do số tiền nhiều khả năng là từ hoạt động bất hợp pháp.

Cơ quan chức năng tiếp tục đề nghị tịch thu toàn bộ số tiền cho nhà nước theo quy định nhằm tước bỏ những khoản lợi bất chính của tội phạm.

Cặp đôi đề nghị tòa án cho phép họ giữ lại số tiền, lập luận rằng họ không phạm tội và bất kỳ mối liên hệ nào giữa số tiền với hoạt động phạm pháp đã bị cắt đứt khi họ mua căn nhà với tư cách những người hoàn toàn vô tội.

Trong phán quyết của Thẩm phán Robert Osborne được Tòa án Tối cao công bố vào tháng 3, cặp đôi được phép giữ lại 40.000 USD.

Phần tiền còn lại sẽ được chuyển cho Nhà nước.

Phán quyết của Thẩm phán Osborne cũng bao gồm lệnh giữ kín danh tính của cặp đôi.

Theo NZ Herald

Phát hiện một người ăn xin sở hữu 3 ô tô hạng sang cùng lượng lớn tiền mặt, cuối ngày xong việc là ung dung lái xe về


Y Vân

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
tiền

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