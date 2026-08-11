Saudi Arabia dẫn đầu liên minh hàng hải 14 quốc gia chống lại Houthi

Điều này được nêu trong một tuyên bố chung của các thành viên liên minh bao gồm 14 quốc gia: Bahrain, Bangladesh, Comoros, Djibouti, Ai Cập, Jordan, Kuwait, Pakistan, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Sudan, Thổ Nhĩ Kỳ và chính phủ Yemen, ngoài ra cũng có thông tin về việc Eritrea góp mặt.

Trụ sở chính của nhóm đặt tại Saudi Arabia và tổng cộng 50 quốc gia, bao gồm cả Mỹ và các nước thuộc Liên minh Châu Âu đã được mời tham gia.

Việc thành lập liên minh này là do tác động lớn từ cuộc phong tỏa do lực lượng Houthi gây ra, vốn đã làm giảm lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb khoảng 20%.

Nhóm Houthi hiện tiếp tục tấn công các tàu thuyền có liên hệ với Saudi Arabia, họ đang tăng cường tích trữ tên lửa và máy bay không người lái với sự hỗ trợ của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, và đang đe dọa cô lập hàng hải hoàn toàn đối với khu vực.

Cốt lõi của liên minh bao gồm Ai Cập và Saudi Arabia - hai quốc gia sở hữu hạm đội lớn nhất trong số các nước ven Biển Đỏ. Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan cũng đóng góp năng lực hải quân, trong khi những nước nhỏ hơn chỉ có nguồn lực cho việc phòng thủ bờ biển cơ bản.

Eo biển Bab el-Mandeb bắt đầu trở thành điểm nóng mới của khu vực.

Hiện UAE không được đưa vào cấu trúc do mâu thuẫn khu vực lâu dài với Saudi Arabia liên quan đến chiến tranh Sudan và cuộc đấu tranh giành ảnh hưởng ở Yemen và Somalia.

Bất chấp những tuyên bố chính thức gần đây về tình đoàn kết, UAE đã mất quyền tiếp cận một số căn cứ của mình trên các đảo của Yemen gần eo biển Bab el-Mandeb và ở miền Bắc Somalia.

Israel cũng vắng mặt trong danh sách các nước tham gia, bất chấp Israel chính thức bị lực lượng Houthi xem là kẻ thù. Saudi Arabia đã đóng băng quá trình bình thường hóa quan hệ trong khuôn khổ Hiệp định Abraham do cuộc xung đột ở Gaza, Lebanon và Syria, cũng như việc Israel công nhận vùng Somaliland tự xưng.

Hiện vẫn chưa rõ liên minh mới sẽ phối hợp như thế nào với các phái bộ phương Tây trong khu vực, bao gồm cả lực lượng đặc nhiệm CTF 153 do Mỹ dẫn đầu dưới sự chỉ huy của Ai Cập, cũng như chiến dịch phòng thủ hải quân Aspides của Liên minh châu Âu, vốn đang hộ tống tàu thương mại kể từ tháng 2/2024.

Đối với hải quân các nước châu Phi như Djibouti, Eritrea, Somalia và Sudan, họ không có tàu khu trục và tàu hộ vệ, lực lượng đặc nhiệm sẽ trở thành một nền tảng để chống lại nạn cướp biển và buôn lậu.

Ngoài việc chống cướp biển, liên minh này sẽ kiểm soát các tuyến đường hàng hải bất hợp pháp đang cung cấp vũ khí của Iran cho lực lượng Houthi - những người sử dụng Eritrea và Sudan làm trạm trung chuyển, cũng như việc chuyển giao vũ khí cho nhóm Al-Shabaab và chi nhánh của Nhà nước Hồi giáo ở Somalia.