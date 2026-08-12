CHÍNH THỨC: Hàn Quốc cấm kinh doanh và tiêu thụ thịt chó từ tháng 2/2027

Ngày 11/8, theo Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Nông thôn Hàn Quốc, thời gian chuyển tiếp theo Luật Đặc biệt về chấm dứt việc nuôi, giết mổ và phân phối chó nhằm mục đích làm thực phẩm sẽ kết thúc vào ngày 6/2/2027. Từ ngày 7/2/2027, các hoạt động nuôi, giết mổ, phân phối và bán chó để làm thực phẩm sẽ bị cấm hoàn toàn. Người vi phạm có thể bị xử lý hình sự.

Luật Đặc biệt về chấm dứt việc nuôi, giết mổ và phân phối chó nhằm mục đích làm thực phẩm được ban hành ngày 6/2/2024, nhằm giải quyết những tranh cãi xã hội liên quan đến việc ăn thịt chó và thúc đẩy phúc lợi động vật.

Để các cơ sở trong ngành có thời gian chuẩn bị chuyển đổi hoặc đóng cửa, luật quy định thời gian chuyển tiếp 3 năm trước khi các điều khoản cấm chính thức có hiệu lực. Sau khi luật được ban hành, Hàn Quốc cấm mở mới các cơ sở liên quan đến hoạt động kinh doanh thịt chó, đồng thời yêu cầu các cơ sở đang hoạt động khai báo tình hình kinh doanh và nộp kế hoạch chuyển đổi hoặc đóng cửa.

Các cơ sở đang hoạt động phải chuyển đổi ngành nghề hoặc đóng cửa theo kế hoạch đã đăng ký trước khi thời gian chuyển tiếp kết thúc. Chính phủ Hàn Quốc cũng hỗ trợ chi phí chuyển đổi, đóng cửa và tư vấn theo từng loại hình kinh doanh. Sau khi thời gian chuyển tiếp kết thúc, cơ quan chức năng sẽ tăng cường xử lý các hành vi nuôi, giết mổ, phân phối và bán chó nhằm mục đích làm thực phẩm.

Tại một nhà hàng ở Seoul, một thông báo cho biết quán chỉ bán bosintang (món canh thịt chó) đến cuối năm nay (Ảnh: Newsis)

Ở khâu chăn nuôi, quá trình đóng cửa đã được triển khai khá nhanh.

Tính đến tháng 5, trong tổng số 1.537 trang trại nuôi chó, có 1.265 cơ sở đã đóng cửa, chiếm 82,3%. Số trang trại chưa đóng cửa còn 272 cơ sở.

Nếu tính theo số lượng chó, quy mô đàn chó được nuôi tại các trang trại đã giảm tới 96%. Trong cuộc điều tra toàn bộ trước đó, các trang trại nuôi khoảng 470.000 con chó. Hiện số lượng này được ước tính chỉ còn khoảng 20.000 con.

Tuy nhiên, tiến độ chuyển đổi hoặc đóng cửa tại khâu phân phối và kinh doanh thực phẩm chậm hơn đáng kể.

Theo số liệu của Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc, tính đến cuối tháng 6, trong tổng số 4.154 cơ sở thuộc diện phải thực hiện chuyển đổi hoặc đóng cửa, mới có 995 cơ sở hoàn tất, tương đương 24%.

Trong số này, 599 cơ sở đã chuyển đổi ngành nghề và 396 cơ sở đã đóng cửa.

Theo kế hoạch chuyển đổi hoặc đóng cửa được các cơ sở nộp ban đầu, có 3.236 cơ sở, tương đương 77,9%, lựa chọn chuyển đổi ngành nghề. Trong khi đó, 918 cơ sở, tương đương 22,1%, lựa chọn đóng cửa.

Như vậy, số cơ sở lựa chọn tiếp tục kinh doanh bằng cách thay đổi thực đơn hoặc mặt hàng kinh doanh cao hơn đáng kể so với số cơ sở lựa chọn chấm dứt hoạt động.

Tuy nhiên, trong số 3.236 cơ sở dự kiến chuyển đổi ngành nghề, mới có 599 cơ sở hoàn tất, tương đương tỷ lệ 18,5%.

Trong khi đó, 396/918 cơ sở lựa chọn đóng cửa đã hoàn tất việc ngừng kinh doanh, đạt tỷ lệ 43,1%. Như vậy, tỷ lệ hoàn tất chuyển đổi ngành nghề thấp hơn tỷ lệ hoàn tất đóng cửa 24,6 điểm phần trăm.

Hiện vẫn còn 3.159 cơ sở chưa hoàn tất kế hoạch chuyển đổi hoặc đóng cửa. Trong đó, 2.637 cơ sở còn phải hoàn tất việc chuyển đổi ngành nghề và 522 cơ sở chưa đóng cửa.

Khi lệnh cấm sử dụng chó làm thực phẩm chỉ còn khoảng 6 tháng nữa có hiệu lực, phần lớn các cơ sở còn lại thuộc nhóm phải chuyển đổi ngành nghề.

Chính phủ Hàn Quốc cho biết, trong khi các trang trại nuôi chó có xu hướng lựa chọn đóng cửa, các thương nhân phân phối và cơ sở kinh doanh thực phẩm lại có xu hướng chuyển đổi ngành nghề thay vì chấm dứt hoạt động. Quá trình chuyển đổi không chỉ yêu cầu ngừng kinh doanh thịt chó mà còn có thể phải thay đổi thực đơn, cải tạo cơ sở vật chất và thực hiện các công việc liên quan, do đó có thể cần nhiều thời gian hơn so với việc đóng cửa.

Nhiều cơ sở dự kiến hoàn tất chuyển đổi vào năm 2027

Theo kế hoạch được nộp ban đầu, trong tổng số 4.154 cơ sở thuộc diện thực hiện chuyển đổi hoặc đóng cửa, có 2.800 cơ sở, tương đương 67,4%, dự kiến hoàn tất quá trình này vào năm 2027.

Đối với những cơ sở đã hoàn tất việc chuyển đổi hoặc đóng cửa, sau khi chủ cơ sở nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ, chính quyền địa phương cấp thành phố, quận hoặc huyện sẽ kiểm tra hồ sơ và thực tế tại cơ sở trước khi xử lý trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận đơn.

Khoảng thời gian 10 ngày nói trên là thời gian xử lý hồ sơ hành chính sau khi cơ sở đã hoàn tất việc chuyển đổi hoặc đóng cửa, không phải thời gian chuẩn bị cho việc thay đổi thực đơn, cải tạo cơ sở vật chất hay các công việc cần thiết khác.

Một quan chức Bộ An toàn Thực phẩm và Dược phẩm Hàn Quốc cho biết các thương nhân phân phối và cơ sở kinh doanh thực phẩm có tỷ lệ lựa chọn chuyển đổi ngành nghề cao hơn đóng cửa. Đồng thời, ngay từ khi nộp kế hoạch ban đầu, có 2.800 cơ sở cho biết muốn hoàn tất quá trình chuyển đổi hoặc đóng cửa vào năm 2027.

“Chúng tôi đang hỗ trợ để các cơ sở có thể hoàn tất việc chuyển đổi hoặc đóng cửa theo đúng kế hoạch đã nộp ban đầu, không gặp trở ngại”, quan chức này cho biết.

Nguồn: Nate