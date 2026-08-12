Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vì sao nhiều thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ gần Iran cố nhảy xuống biển?

| | Tài chính quốc tế

Theo lời một số gia đình các thành viên thủy thủ đoàn trên một tàu sân bay Mỹ đang hoạt động gần Iran, nhiều thủy thủ đã nỗ lực nhảy xuống biển.

Vì sao nhiều thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ gần Iran cố nhảy xuống biển?- Ảnh 1.

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ.

Theo nhiều nguồn tin, một số gia đình đã bày tỏ lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Con tàu này bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 11/2025 và dự kiến ​​kết thúc vào tháng 5/2026, nhưng đã được gia hạn vô thời hạn.

Theo báo cáo, con tàu đã trải qua những khoảng thời gian dài không được ghé cảng định kỳ để tiếp tế, bảo trì và nghỉ ngơi, điều này khiến các thủy thủ kiệt sức, dẫn đến tinh thần sa sút,

Hôm 11/8, bà Annabelle Loma, vợ một thủy thủ trên con tàu này nói với Military Times, người phụ trách giải quyết khiếu nại trên tàu đã thông báo với bà, chồng bà đã cố gắng nhảy khỏi tàu sân bay.

"Ông ấy nghĩ mình sẽ bị sa thải không danh dự, chỉ vì đã kiệt sức", bà nói.

Maria Rodriguez, vợ một thủy thủ khác cho biết, chồng bà đã can thiệp vào một sự cố khác, ngăn một người đồng đội rơi xuống biển.

Theo tờ Stars and Stripes, các thủy thủ đang tại ngũ và thành viên gia đình đã mô tả một bầu không khí ảm đạm trên tàu, nêu chi tiết các báo cáo về ý nghĩ tự tử, và ít nhất một trường hợp thành viên thủy thủ đoàn bị ngăn không cho nhảy xuống biển.

“Chúng tôi chỉ toàn làm việc cật lực trong suốt thời gian triển khai”, một thủy thủ nói với tờ báo, đồng thời lưu ý, tinh thần - vốn rất cao vào đầu đợt triển khai, hiện đã giảm sút.

Tuần trước, MS NOW dẫn lời các gia đình cho biết, thủy thủ đoàn đã phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực, thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản như kem đánh răng, xà phòng và chất khử mùi.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông báo hôm 10/8, họ "liên tục tiến hành các đánh giá để theo dõi và duy trì sự sẵn sàng về mặt tâm lý của mỗi thủy thủ".

Theo quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang chuẩn bị thay thế tàu Abraham Lincoln, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể, viện dẫn lý do an ninh hoạt động.

Theo RT

Theo Hoàng Vân

Giáo Dục Thời Đại

Từ Khóa:
nga, Ukraine

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Báo Mỹ hé lộ về chuyến viễn du 36 giờ giữa lòng di sản trứ danh nước Việt

Báo Mỹ hé lộ về chuyến viễn du 36 giờ giữa lòng di sản trứ danh nước Việt Nổi bật

Phát minh chấn động ngành nông nghiệp của Trung Quốc: Lai tạo vải và nhãn ra giống quả mềm ngọt, không xơ, năng suất gấp 2 lần thông thường, có thể chịu lạnh âm độ

Phát minh chấn động ngành nông nghiệp của Trung Quốc: Lai tạo vải và nhãn ra giống quả mềm ngọt, không xơ, năng suất gấp 2 lần thông thường, có thể chịu lạnh âm độ Nổi bật

Nga: Tập đoàn Rostec gặp nguy khi lợi nhuận ròng giảm tới 42%

Nga: Tập đoàn Rostec gặp nguy khi lợi nhuận ròng giảm tới 42%

20:10 , 12/08/2026
Du khách hoảng loạn bật khóc khi cabin cáp treo rung lắc dữ dội giữa trận động đất 7,4 độ ở Colombia

Du khách hoảng loạn bật khóc khi cabin cáp treo rung lắc dữ dội giữa trận động đất 7,4 độ ở Colombia

19:48 , 12/08/2026
Trung Quốc phát hiện vật chất chưa từng có làm chấn động ngành vật lý, chuyên gia Mỹ, Israel thán phục vì bài toán 50 năm đã có lời giải

Trung Quốc phát hiện vật chất chưa từng có làm chấn động ngành vật lý, chuyên gia Mỹ, Israel thán phục vì bài toán 50 năm đã có lời giải

19:29 , 12/08/2026
Năng lượng sạch ở Trung Quốc 'phản tác dụng': Ồ ạt xây điện gió, điện mặt trời mà không tính đến điều này

Năng lượng sạch ở Trung Quốc 'phản tác dụng': Ồ ạt xây điện gió, điện mặt trời mà không tính đến điều này

18:36 , 12/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên