Vì sao nhiều thủy thủ trên tàu sân bay Mỹ gần Iran cố nhảy xuống biển?

Tàu sân bay USS Abraham Lincoln của hải quân Mỹ.

Theo nhiều nguồn tin, một số gia đình đã bày tỏ lo ngại về điều kiện sống và sức khỏe tâm thần của các thủy thủ trên tàu sân bay USS Abraham Lincoln.

Con tàu này bắt đầu được triển khai vào cuối tháng 11/2025 và dự kiến ​​kết thúc vào tháng 5/2026, nhưng đã được gia hạn vô thời hạn.

Theo báo cáo, con tàu đã trải qua những khoảng thời gian dài không được ghé cảng định kỳ để tiếp tế, bảo trì và nghỉ ngơi, điều này khiến các thủy thủ kiệt sức, dẫn đến tinh thần sa sút,

Hôm 11/8, bà Annabelle Loma, vợ một thủy thủ trên con tàu này nói với Military Times, người phụ trách giải quyết khiếu nại trên tàu đã thông báo với bà, chồng bà đã cố gắng nhảy khỏi tàu sân bay.

"Ông ấy nghĩ mình sẽ bị sa thải không danh dự, chỉ vì đã kiệt sức", bà nói.

Maria Rodriguez, vợ một thủy thủ khác cho biết, chồng bà đã can thiệp vào một sự cố khác, ngăn một người đồng đội rơi xuống biển.

Theo tờ Stars and Stripes, các thủy thủ đang tại ngũ và thành viên gia đình đã mô tả một bầu không khí ảm đạm trên tàu, nêu chi tiết các báo cáo về ý nghĩ tự tử, và ít nhất một trường hợp thành viên thủy thủ đoàn bị ngăn không cho nhảy xuống biển.

“Chúng tôi chỉ toàn làm việc cật lực trong suốt thời gian triển khai”, một thủy thủ nói với tờ báo, đồng thời lưu ý, tinh thần - vốn rất cao vào đầu đợt triển khai, hiện đã giảm sút.

Tuần trước, MS NOW dẫn lời các gia đình cho biết, thủy thủ đoàn đã phải vật lộn với tình trạng thiếu lương thực, thiếu các nhu yếu phẩm cơ bản như kem đánh răng, xà phòng và chất khử mùi.

Tuy nhiên, Hải quân Mỹ cho biết trong một thông báo hôm 10/8, họ "liên tục tiến hành các đánh giá để theo dõi và duy trì sự sẵn sàng về mặt tâm lý của mỗi thủy thủ".

Theo quyền Bộ trưởng Hải quân Hung Cao, nhóm tác chiến tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đang chuẩn bị thay thế tàu Abraham Lincoln, nhưng không đưa ra mốc thời gian cụ thể, viện dẫn lý do an ninh hoạt động.