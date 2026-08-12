Bí ẩn bức ảnh bóng người bí ẩn trên Sao Hỏa và sự thật bất ngờ được hé lộ

Gần đây, một bức ảnh chụp bề mặt Sao Hỏa lại tiếp tục trở thành đề tài thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận. Trong bức ảnh, giữa đống đá ngổn ngang, người ta phát hiện một vật thể có tư thế ngồi xổm, vươn tay và sải chân, trông giống hệt như bóng dáng một người cao gầy đang đi dạo trên ngọn núi hoang.

Nhiều cư dân mạng khi quan sát bức ảnh đã nhanh chóng đặt tên cho vật thể này là "người đi bộ trên Sao Hỏa". Trên thực tế, bức ảnh này không phải là một phát hiện mới mà đã được tàu thăm dò Spirit của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA) chụp lại từ năm 2007.

Dù đã trôi qua gần 20 năm, mỗi khi hình ảnh này xuất hiện trở lại trên các diễn đàn, mức độ quan tâm của dư luận vẫn không hề suy giảm.

Bức ảnh chụp từ tàu thăm dò Spirit năm 2007 trên Sao Hỏa lại gây xôn xao dư luận với hình ảnh giống "người đi bộ" giữa đống đá.

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu tiên những hình ảnh bí ẩn trên Sao Hỏa tạo nên những làn sóng tranh luận trong công chúng. Quay ngược thời gian về năm 1976, tàu vũ trụ Viking 1 trong quá trình bay quanh Sao Hỏa đã chụp lại hình ảnh một ngọn đồi nhỏ tại khu vực Cydonia.

Dưới sự tác động của ánh sáng và bóng tối, ngọn đồi nhìn từ xa có hình dáng rất giống một khuôn mặt người. Vào thời điểm đó, từng có những tuyên bố khẳng định đây là bức tượng do một nền văn minh trên Sao Hỏa để lại, khiến sự việc bùng nổ và xuất hiện trên trang bìa của nhiều tờ báo lớn.

Tuy nhiên, khi các thiết bị ghi hình có độ phân giải cao hơn được đưa vào sử dụng, sự thật đã được làm rõ: đó chỉ là một ngọn núi hoàn toàn bình thường bị gió bào mòn qua hàng triệu năm. Ánh nắng chiếu nghiêng cùng phần bóng đổ vô tình tạo thành đường nét giống như mắt và mũi, nhưng chỉ cần thay đổi góc quan sát, hình ảnh khuôn mặt ngay lập tức biến mất.

Bên cạnh đó, những bức ảnh mờ do tàu thăm dò Curiosity gửi về trong các năm trước cũng từng khiến dư luận xôn xao với nghi vấn xuất hiện một sinh vật giống con quái vật bám mặt trong các bộ phim viễn tưởng.

Trước những tin đồn này, các nhà khoa học thuộc dự án của NASA cho biết nếu thực sự phát hiện ra sinh vật như vậy, đội ngũ hơn 500 người của họ sẽ cực kỳ vui mừng, nhưng thực tế kết quả khảo sát cho thấy không hề có sinh vật nào tồn tại.

Các hiện tượng tương tự từng xảy ra trong quá khứ như "khuôn mặt trên Sao Hỏa" năm 1976 do tàu Viking 1 chụp hay hình ảnh "quái vật bám mặt" từ tàu Curiosity, nhưng đều được chứng minh là do ánh sáng, bóng đổ hoặc đá bị gió phong hóa.

Để giải thích cho những hiện tượng này, giới khoa học đã chỉ ra một khái niệm có tên gọi là "Pareidolia" - hay còn gọi là hiện tượng ảo giác thị giác. Đây là cơ chế mà bộ não con người có xu hướng tự động nhận diện và gán ghép các hình ảnh quen thuộc vào những họa tiết hoặc hình dáng ngẫu nhiên, không có trật tự.

Tương tự như việc con người có thể nhìn thấy hình con hổ từ vết nước trên tường hay nhìn thấy con thỏ từ những đám mây trên trời, các tảng đá ngẫu nhiên trên Sao Hỏa cũng dễ dàng bị liên tưởng thành hình dáng con người.

Theo các nhà nghiên cứu, khả năng liên tưởng này vốn là một đặc tính tiến hóa có lợi từ thời cổ đại, giúp con người nhanh chóng nhận diện khuôn mặt đồng loại trong bụi rậm để bảo vệ bản thân. Mặc dù vậy, cơ chế này cũng mang lại tác dụng phụ khi khiến con người tin rằng một vật thể vô giác là một hình ảnh có ý nghĩa thực sự.

Phân tích sâu hơn về vấn đề này, đại diện Hội Hành tinh từng có bài viết khẳng định những hiện tượng trên hoàn toàn xuất phát từ sự tự bù đắp thông tin của bộ não. Các tảng đá trên Sao Hỏa phần lớn chỉ cao khoảng vài inch và đã trải qua quá trình phong hóa lâu dài bởi gió, tạo thành vô số hình thù đa dạng.

Khi quan sát các bức ảnh được chụp từ khoảng cách hàng chục triệu kilômét, sự liên tưởng của con người đã biến các tảng đá thành đủ loại hình tượng kỳ lạ, từ người phụ nữ khỏa thân cho đến người ngoài hành tinh đang đi bộ.

Các chuyên gia cũng chỉ ra tính vô lý của các giả thuyết này, bởi nếu đó thực sự là các di tích hay sinh vật, chúng không thể giữ nguyên một tư thế suốt nhiều tháng trước tác động của những cơn gió trên Sao Hỏa.

Giới khoa học giải thích đây là hiện tượng ảo giác thị giác Pareidolia, cơ chế bộ não tự động tìm kiếm các hình ảnh quen thuộc trong các họa tiết ngẫu nhiên.

Sự khao khát tìm kiếm văn minh ngoài Trái Đất của con người đôi khi giống như việc trẻ em nhìn mây để tìm kiếm hình ảnh động vật. Trước một vũ trụ bao la và yên tĩnh, con người thường có xu hướng tìm kiếm những dấu hiệu dù là nhỏ nhất.

Tuy nhiên, quan điểm từ phía NASA luôn giữ sự thực tế: tò mò là bản năng, nhưng khi chưa có đầy đủ bằng chứng khoa học thì không thể đưa ra những kết luận vội vàng.

Đối với công chúng, khi tiếp cận những hình ảnh kỳ lạ trên mạng xã hội, việc phóng to bức ảnh hoặc chờ đợi các phiên bản nét hơn sẽ giúp nhận ra bản chất thực sự chỉ là những tảng đá có hình dáng đặc biệt, tránh việc nhầm lẫn giữa ảo giác và thực tế.