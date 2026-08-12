Cửa kính tự vỡ vụn trong nắng nóng kỷ lục ở Trung Quốc

Hôm 9/8, Đài quan sát Hong Kong (Trung Quốc) ghi nhận nhiệt độ 36,9°C, mức cao nhất kể từ khi cơ quan này bắt đầu lưu dữ liệu vào năm 1884. Kỷ lục trước đó là 36,6°C được thiết lập ngày 22/8/2017.

Tại trạm quan trắc Sheung Shui ở phía Bắc Hong Kong, nhiệt độ lên tới 39,8°C, mức cao nhất từng được ghi nhận tại Hong Kong kể từ khi hệ thống trạm quan trắc tự động được đưa vào sử dụng trong những năm 1980. Đài quan sát Hong Kong cảnh báo thời tiết cực kỳ nóng có thể tiếp diễn đến ngày 12/8 do ảnh hưởng của bão Dolphin đang tiến về khu vực duyên hải phía Đông Trung Quốc.

Nhiệt độ ngoài trời ở một số nơi tại Trung Quốc vượt ngưỡng 39°C. (Ảnh: Reuters)

Gần đây, nhiều khu vực khác ở Trung Quốc cũng liên tục trải qua đợt nắng nóng gay gắt, dẫn đến nhiều vụ vỡ kính đột ngột tại nhà ở và nơi công cộng. Một số người dân thậm chí còn bị vỡ cửa kính 2 lần trong vòng một tháng.

Theo báo cáo của truyền thông Trung Quốc, bà Xu - cư dân của quận Tiền Đường ở Hàng Châu gần đây phát hiện cửa sổ nhà bà bị vỡ 2 lần trong vòng một tháng. Trong đó, một lần ở phòng ngủ chính hướng Nam và một lần ở phòng làm việc hướng Bắc, cả 2 lần cửa kính đều nổ tung đột ngột giữa ban ngày.

Bà Xu kể bà trở về nhà sau giờ làm việc và bất ngờ phát hiện kính cửa sổ bị vỡ, nhưng may mắn là người lớn và trẻ em đều không có nhà vào thời điểm đó. Sau khi kiểm tra, người lắp đặt cho rằng chất lượng kính và nhiệt độ cao kéo dài gần đây ở Hàng Châu có thể là những yếu tố khiến kính tự vỡ.

Loạt cửa kính tại Trung Quốc ghi nhận hiện tượng tự vỡ do nắng nóng.

Cư dân họ Jin ở quận Binjiang, Hàng Châu cũng phát hiện 2 tấm kính trong nhà anh đột nhiên bị vỡ khi anh trở về nhà sau giờ làm việc. Sau khi kiểm tra, thợ sửa chữa chỉ ra nhiệt độ cao kéo dài là một trong những nguyên nhân phổ biến gây ra hiện tượng kính tự vỡ.

Một thợ sửa chữa đã thay kính hơn 10 năm tiết lộ số lượng kính vỡ đột ngột tăng lên đáng kể trong những tháng hè nóng bức. Chỉ riêng ở 2 khu phố mà ông thường xuyên sửa chữa, mỗi mùa hè cần phải thay từ 100 đến 200 mảnh kính.

Thợ sửa chữa tại một công ty sửa chữa cửa và cửa sổ trên đường Shangtang ở Hàng Châu cũng thông tin trong tháng vừa qua, họ nhận được hơn 30 cuộc gọi từ người dân về việc cửa kính nhà họ tự vỡ, trung bình một trường hợp mỗi ngày.

Bên cạnh cửa sổ nhà ở, những vấn đề tương tự gần đây cũng đã xảy ra ở những nơi công cộng. Ngày 3/8, kính bên ngoài Trung tâm thương mại Bailian Youyicheng ở quận Dương Phủ, Thượng Hải bị vỡ. Ban quản lý trung tâm thương mại cho biết kính bị vỡ do nhiệt độ quá cao gây ra bởi ánh nắng trực tiếp và nhân viên được bố trí để đưa những người bị thương đến bệnh viện.

Cửa kính ở chung cư cũng bị vỡ vụn trong những ngày nắng nóng. (Ảnh: Global.hk01.com)

Trong khi đó, video ghi lại cảnh kính tự vỡ gần đây thu hút sự chú ý trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Video cho thấy bức tường kính của tòa nhà chung cư 17 tầng đột nhiên vỡ vụn, những mảnh kính bay xuống “như thác nước”.

Được biết, loại kính bị vỡ là kính 2 lớp với lớp trong vẫn còn nguyên vẹn, nhưng lớp ngoài vỡ vụn. Sau sự cố, ban quản lý tòa nhà ngay lập tức đăng thông báo trong nhóm chat của cư dân và phong tỏa khu vực bên dưới tòa nhà để tránh thương tích.

Bà Feng, chủ công ty sửa chữa cửa sổ và cửa ra vào trên đường Chenban, phố Shangtang, Hàng Châu thông tin thêm trong tháng vừa qua, họ nhận được báo cáo và thắc mắc từ hơn 30 người dân hoặc chủ nhà, tất cả đều nói rằng kính cửa ra vào và cửa sổ của họ tự nhiên bị vỡ.

Theo bà Feng, bên ngoài chịu nắng nóng, bên trong làm mát bằng điều hòa khiến kính giãn nở không đồng đều. Khi ứng suất vượt sức chịu đựng, mặt kính sẽ nứt vỡ.

Bên cạnh yếu tố vật liệu, hiện tượng vỡ tự phát của kính cũng có thể do thiết bị gia công gây ra. Một số thiết bị tôi luyện cũ, nếu không được vệ sinh thường xuyên có thể dẫn đến quá trình làm nguội không đều trong quá trình tôi luyện, tạo ra nguy cơ tiềm ẩn về hiện tượng vỡ tự phát.