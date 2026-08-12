Năng lượng sạch ở Trung Quốc 'phản tác dụng': Ồ ạt xây điện gió, điện mặt trời mà không tính đến điều này

Hãng thông tấn TASS đưa tin ngày 11/8, các nhà môi trường và vật lý học Trung Quốc và Mỹ đã phát hiện ra rằng việc triển khai tích cực các nhà máy điện gió và điện mặt trời ở Trung Quốc sẽ dẫn đến việc gia tăng 40-100% tần suất các đợt ô nhiễm không khí cực đoan do sự không ổn định của các nguồn năng lượng tái tạo.

Điều này được nêu trong một nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nature Geoscience.

"Các tính toán trước đây chỉ ra rằng việc thay thế một phần các nhà máy điện than hiện tại của Trung Quốc bằng các nhà máy điện mặt trời và điện gió sẽ làm giảm đáng kể ô nhiễm không khí ở Trung Quốc. Tuy nhiên, những dự báo này không tính đến việc sản lượng điện mặt trời và điện gió có thể giảm mạnh trong điều kiện thời tiết nhiều mây hoặc lặng gió", các nhà nghiên cứu viết.

Ảnh do AI thực hiện.

Như Shen Lu, phó giáo sư tại Đại học Bắc Kinh, Trung Quốc giải thích, chính quyền Trung Quốc hiện đang tích cực phát triển năng lượng tái tạo và xây dựng một số lượng lớn nhà máy điện mặt trời và điện gió.

Bắc Kinh hy vọng những biện pháp này sẽ giảm tỷ lệ nhà máy điện than từ 62% hiện nay xuống còn 20% tổng công suất phát điện vào năm 2060, điều này được kỳ vọng sẽ cải thiện đáng kể chất lượng không khí ở hầu hết các vùng của Trung Quốc.

Tuy nhiên, những dự báo này không tính đến tác động của thời gian ngừng hoạt động đối với lượng khí thải, đặc biệt là trong những thời kỳ thời tiết lặng gió trên đất liền.

Nghĩa là gì?

Những sự cố như vậy buộc các công ty năng lượng phải bù đắp những tổn thất này bằng cách tăng công suất của các nhà máy điện than hoặc các nhà máy điện đốt nhiên liệu hóa thạch khác, những nhà máy này phát thải các hạt tro, oxit nitơ và SO2 vào không khí.

Để đánh giá tác động môi trường của những sự cố này, các nhà khoa học đã tạo ra một mô hình máy tính về hệ thống năng lượng của Trung Quốc, cho phép họ ước tính cả lượng khí thải trung bình và cực đại từ các nhà máy nhiệt điện, cũng như mô hình phân bố của chúng trong các điều kiện thời tiết khác nhau.

Sử dụng mô hình này, các nhà nghiên cứu đã tính toán 20 kịch bản trong đó các nhà máy điện than buộc phải bù đắp cho sự sụt giảm mạnh sản lượng năng lượng xanh, kéo dài từ vài giờ đến ba ngày.

Thực tế cho thấy, những đợt thiếu hụt năng lượng xanh thường xuyên sẽ dẫn đến sự gia tăng đột biến nồng độ các chất ô nhiễm trong khí quyển khi triển khai rộng rãi và quy mô lớn các tuabin gió và tấm pin mặt trời.

Tần suất của những đợt thiếu hụt này sẽ tăng từ 40-100% trong các kịch bản phát triển năng lượng xanh khác nhau, làm tăng đáng kể gánh nặng cho hệ thống chăm sóc sức khỏe do gia tăng các bệnh về hô hấp và tim mạch.

Điều này cần được tính đến khi xây dựng kế hoạch triển khai và phát triển các công nghệ xanh.