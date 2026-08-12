Du khách hoảng loạn bật khóc khi cabin cáp treo rung lắc dữ dội giữa trận động đất 7,4 độ ở Colombia

Một chuyến đi trên Megacable Pereira, hệ thống cáp treo phục vụ giao thông công cộng tại thành phố Pereira, miền Tây Colombia, bất ngờ biến thành trải nghiệm kinh hoàng khi trận động đất mạnh 7,4 độ xảy ra hôm 10/8.

Đoạn video ghi lại cảnh các hành khách bên trong một cabin cáp treo đã vô cùng hoảng loạn, liên tục khóc khi cabin rung lắc mạnh từ bên này sang bên kia trong trận động đất. Các sợi cáp cũng liên tục đung đưa qua lại.

Nguồn: ABC News

Các hành khách không khỏi sợ hãi (Ảnh: Times Of India)

Theo các báo cáo, quốc gia Nam Mỹ này hứng chịu trận động đất mạnh 7,4 độ với tâm chấn được xác định gần San José del Palmar, thuộc tỉnh Chocó. Rung chấn được cảm nhận tại nhiều khu vực của Colombia, trong đó có các thành phố lớn như Pereira, Cali, Medellín và Manizales.

Sau trận động đất, nhiều hoạt động cứu hộ được triển khai. Các báo cáo cho biết một số hành khách cũng bị mắc kẹt trong hệ thống Megacable tại Pereira, khiến lực lượng khẩn cấp phải tham gia xử lý các sự cố liên quan đến hệ thống cáp treo.

Megacable là một phần quan trọng trong mạng lưới giao thông công cộng của Pereira, đồng thời ngày càng thu hút sự quan tâm của du khách.

Hệ thống này gồm 4 nhà ga, 21 trụ và 50 cabin, trải dài khoảng 3,5 km. Do địa hình miền núi, các hệ thống vận tải trên cao được sử dụng tại nhiều thành phố Colombia để kết nối những khu vực có địa hình dốc và khó tiếp cận bằng đường bộ.

Tại Pereira, Megacable giúp kết nối các khu vực trong thành phố thông qua địa hình đồi núi. Tương tự, hệ thống TransMiCable ở Bogotá đưa hành khách qua các khu vực đồi của Ciudad Bolívar và vừa phục vụ giao thông, vừa trở thành một trải nghiệm được nhiều du khách quan tâm.

Tuy nhiên, những hình ảnh ghi lại ngày 10/8 cho thấy một chuyến đi vốn bình thường có thể trở nên đáng sợ chỉ trong vài phút khi thiên tai xảy ra.

Theo số liệu mới nhất, tính đến ngày 11/8, trận động đất mạnh đã khiến ít nhất 254 người thiệt mạng. Trong đó có 101 người thiệt mạng ở Pereira - nằm sâu trong vùng trồng cà phê và 95 người ở Cali - thành phố lớn thứ ba của đất nước. Nhiều cộng đồng thổ dân ở vùng Choco, gần tâm chấn động đất, vẫn đang bị mất điện và các dịch vụ cơ bản, làm phức tạp thêm các nỗ lực cứu hộ.

Nguồn: Times Of India