Nga: Tập đoàn Rostec gặp nguy khi lợi nhuận ròng giảm tới 42%

Tập đoàn Công nghệ nhà nước Rostec - nhà sản xuất vũ khí hàng đầu của Nga báo cáo rằng lợi nhuận ròng của họ đã giảm 42% trong năm 2025, dẫn đến hạn chế khả năng triển khai các dự án mới.

Giám đốc điều hành Rostec - ông Sergey Chemezov đã phát biểu điều này trong cuộc gặp với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin.

Theo ông Chemezov, mặc dù doanh thu của họ tăng 25% trong năm 2025, chủ yếu nhờ các đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước, nhưng lợi nhuận ròng lại giảm xuống còn 76,4 tỷ RUB (986 triệu USD).

“Thật không may, chúng tôi không còn nhiều vốn tự có để triển khai các dự án đầu tư”, ông Chemezov cho biết.

Tháng 3/2026, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký một sắc lệnh cho phép giữ bí mật tất cả dữ liệu tài chính của tập đoàn. Quyết định này được đưa ra sau khi một số công ty con chủ chốt của Rostec báo cáo khoản lỗ đáng kể, hoặc hiệu quả tài chính suy giảm.

KamAZ - một nhà sản xuất ô tô thuộc sở hữu của Rostec đã ghi nhận khoản lỗ ròng 43 tỷ RUB (555 triệu USD) vào năm 2025, sau khi doanh số bán xe tải giảm hơn 20%.

Uralvagonzavod - nhà sản xuất xe tăng lớn nhất của Nga đã cắt giảm 10% lực lượng lao động và chuyển bộ phận dân sự sang chế độ làm việc 4 ngày một tuần do khó khăn tài chính.

Lợi nhuận của Công ty Trực thăng Nga giảm 2,6 lần, trong khi Công ty chế tạo động cơ thống nhất (UEC) báo cáo lỗ ròng 63 tỷ RUB (813 triệu USD) và tăng nợ lên gần 1 nghìn tỷ RUB (12,9 tỷ USD).

Sự sụt giảm lợi nhuận, bất chấp gia tăng đơn đặt hàng quốc phòng cấp nhà nước có liên quan đến việc các công ty bị yêu cầu thực hiện hợp đồng chính phủ với giá cực thấp. Kết quả là những hợp đồng nói trên có biên lợi nhuận tối thiểu và thường dẫn đến thua lỗ.

Theo ông Chemezov, lợi nhuận đối với các hợp đồng thuộc hệ thống đặt hàng quốc phòng của Nga vào khoảng 2%. Tuy nhiên, thủ tục nghiệm thu quân sự không tính đến tất cả chi phí gián tiếp, có nghĩa là tỷ suất lợi nhuận 2% này đôi khi không đủ để trang trải tất cả mọi khoản chi.

Các tập đoàn nhà nước lớn của Nga thường bù đắp những khoản lỗ này thông qua hợp đồng xuất khẩu, trợ cấp của chính phủ, khoản vay ưu đãi và sản xuất hàng hóa dân dụng. Nhưng khi nền kinh tế Nga tiếp tục suy thoái, họ ngày càng gặp khó khăn hơn.

Nghịch lý lớn với Tập đoàn Rostec khi đơn hàng tăng quốc phòng nhưng lợi nhuận giảm mạnh.

Rostec là xương sống ngành công nghiệp quân sự Nga và quy tụ các nhà sản xuất chủ chốt trên hầu hết mọi lĩnh vực chính của sản xuất quốc phòng.

Các doanh nghiệp thuộc tập đoàn này sản xuất máy bay chiến đấu Su-57, Su-35S, Su-34 và Su-30SM2; máy bay vận tải quân sự Il-76MD-90A và máy bay huấn luyện - chiến đấu Yak-130, cũng như trực thăng tấn công và vận tải gồm: Ka-52, Mi-28NM, Mi-35M, Mi-8AMTSh và Mi-26.

Cấu trúc của Rostec cũng bao gồm các nhà sản xuất xe tăng T-90M, T-72B3M và T-80BVM; xe chiến đấu bộ binh BMP-3 và BMD-4M; hệ thống tên lửa chiến thuật Iskander-M; hệ thống phòng không Pantsir-S1; tên lửa chống tăng Kornet; đạn pháo dẫn đường Krasnopol-M2; và vũ khí cá nhân, bao gồm súng trường tấn công AK-12...

Tập đoàn này cũng sản xuất các thiết bị điện tử quân sự, khí tài hàng không và tổ hợp tác chiến điện tử, bao gồm các hệ thống bảo vệ máy bay Khibiny và Vitebsk, hệ thống dành cho trực thăng Rychag-AV, và hệ thống mặt đất bao gồm: Krasukha, Rtut-BM và Borisoglebsk-2.

Theo giới chức Nga, các doanh nghiệp thuộc tập đoàn Rostec sản xuất khoảng 80% vũ khí và trang thiết bị quân sự được quân đội nước này sử dụng trong cuộc chiến chống Ukraine.