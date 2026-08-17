Thị trường BĐS Trung Quốc đón tin cực vui

Bắc Kinh đã chính thức nới lỏng thêm các hạn chế mua nhà, đưa ra một trong những dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy giới chức Trung Quốc đang đẩy mạnh việc chuyển hóa các hỗ trợ chính sách thành sự phục hồi bền vững đối với nhu cầu nhà ở.

Từ ngày 8/8, người không có hộ khẩu Bắc Kinh chỉ cần có ít nhất một năm liên tục đóng thuế hoặc bảo hiểm xã hội tại thành phố là được mua nhà trên toàn địa bàn, thay vì phải đáp ứng yêu cầu hai năm như trước. Đáng chú ý, quy định mới cũng áp dụng với các căn hộ nằm trong khu vực phía trong Vành đai 5, nơi trước đây các điều kiện mua nhà được áp dụng chặt chẽ hơn.

Bắc Kinh đồng thời nâng mức vay thông qua quỹ nhà ở, một hình thức quỹ tiết kiệm nhà ở do người lao động và đơn vị sử dụng lao động cùng đóng góp. Theo quy định mới, một người mua nhà có thể vay tối đa 1,2 triệu nhân dân tệ, trong khi hai vợ chồng cùng tham gia quỹ có thể vay tới 2,4 triệu nhân dân tệ. Một số trường hợp như gia đình có từ hai con trở lên hoặc mua nhà đáp ứng tiêu chuẩn xanh có thể được hưởng hạn mức cao hơn. Chính quyền Bắc Kinh cho biết các biện pháp này nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở chính đáng và góp phần ổn định thị trường.

Việc Bắc Kinh tiếp tục nới lỏng điều kiện mua nhà đang phát đi tín hiệu cho thấy Trung Quốc muốn phục hồi thị trường BĐS một cách bền vững. Với sự tham gia của Bắc Kinh, cả 4 thành phố lớn nhất Trung Quốc (gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến) đều đã triển khai các biện pháp nới lỏng hạn chế mua nhà.

Những tín hiệu ban đầu cho thấy chính sách mới đã thu hút thêm sự quan tâm của người mua. Trong cuối tuần đầu tiên sau khi quy định được công bố, số lượt khách đến xem cả nhà mới lẫn nhà đã qua sử dụng tại Bắc Kinh tăng lên. Một đơn vị môi giới ghi nhận khoảng 20 lượt xem nhà trong cuối tuần, cao hơn mức 12-15 lượt vào một cuối tuần thông thường trong tháng 7. Một môi giới khác cho biết số cuộc thương lượng giữa người mua và người bán tại khu vực phụ trách đã tăng hơn gấp đôi so với cuối tuần trước đó. Tuy nhiên, giá chào bán chưa tăng đáng kể, cho thấy sự quan tâm của người mua vẫn chưa đồng nghĩa với sự phục hồi rõ rệt về giá.

Điều này đặc biệt đáng chú ý bởi Bắc Kinh là một trong những thị trường nhà ở lớn và giàu có nhất Trung Quốc. Việc chính quyền tiếp tục hạ thấp các rào cản mua nhà tại đây cho thấy nhu cầu vẫn khá thận trọng, ngay cả ở những thị trường được xem là có sức chống chịu tốt hơn.

Trên phạm vi cả nước, thị trường đã xuất hiện một số dấu hiệu cải thiện. Theo Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc, lượng nhà ở thương mại chưa bán được vào cuối tháng 6 giảm 0,9% so với cùng kỳ năm trước và đã giảm liên tiếp trong 4 tháng. Trong nửa đầu năm, diện tích giao dịch nhà đã qua sử dụng được đăng ký trực tuyến tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, quy mô giao dịch nhà đã qua sử dụng hiện đã xấp xỉ nhà mới.

Giá nhà cũng cho thấy tốc độ giảm đang chậm lại. Trong tháng 6, giá nhà mới tại 4 thành phố lớn gồm Bắc Kinh, Thượng Hải, Quảng Châu và Thâm Quyến giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước, nhưng mức giảm đã thu hẹp so với tháng 5. Giá nhà đã qua sử dụng tại 4 thành phố này giảm 4,9% so với cùng kỳ, cũng thấp hơn mức giảm của tháng trước. So với tháng 5, số thành phố ghi nhận giá nhà mới tăng theo tháng đã tăng từ 16 lên 20, mức cao nhất kể từ tháng 5/2025.

Tuy nhiên, bức tranh tổng thể vẫn chưa thể xem là một sự phục hồi hoàn toàn. Trong 6 tháng đầu năm, đầu tư phát triển bất động sản của Trung Quốc giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn khoảng 3.807 tỷ nhân dân tệ. Diện tích nhà mới bán ra giảm 11,6%, trong khi doanh thu bán nhà giảm 13,6%. Nguồn vốn mà các doanh nghiệp bất động sản huy động được cũng giảm 20,2%.

Bất động sản liên quan trực tiếp đến tài sản của các hộ gia đình, hoạt động xây dựng, đầu tư và nhu cầu tiêu dùng. Vì thế, một sự phục hồi bền vững của thị trường nhà ở sẽ không chỉ giúp tháo gỡ khó khăn cho ngành bất động sản mà còn có thể hỗ trợ quá trình phục hồi của nhu cầu trong nước nói chung.

Nguồn: China Economic Review