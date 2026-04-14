Founder tập đoàn BĐS nợ nhiều nhất thế giới vừa nhận 1 loạt tội danh, bị cấm tham gia thị trường chứng khoán vĩnh viễn

Tòa án thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) cho biết, nhà sáng lập tập đoàn China Evergrande - nhà phát triển bất động sản nợ nhiều nhất thế giới - vừa nhận một loạt tội danh bao gồm: chiếm dụng vốn, gian lận huy động vốn và huy động tiền gửi trái phép.

Kể từ năm 2021, Evergrande phá sản với phần lớn khoản nợ trị giá 300 tỷ USD, cùng hàng tỷ USD tiền thanh toán cho các sản phẩm quản lý tài sản. Rắc rối này là minh chứng điển hình cho cuộc khủng hoảng lĩnh vực bất động sản Trung Quốc, vốn đã kìm hãm đà tăng trưởng kinh tế của nước này trong một thời gian dài.

Trong các phiên xét xử diễn ra mới đây nhắm vào cá nhân ông và tập đoàn Evergrande, nhà sáng lập Hứa Gia Ấn (Hui Ka Yan) đã nhận tội và bày tỏ rõ sự ăn năn.

“Các chủ nợ đã rất thất vọng khi ông Hui không dùng tiền của mình để trả nợ. Số tiền ông nhận về từ cổ tức trong những năm qua là rất lớn”, Leonard Law, nhà phân tích tín dụng cao cấp tại Lucror Analytics, nhận định. ﻿﻿

Các bên thanh lý tài sản của Evergrande từ chối đưa ra bình luận. Reuters cũng không thể liên lạc với ông Hứa, bởi ông đã không xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị cơ quan chức năng Trung Quốc bắt giữ vào năm 2023 sau sự cố vỡ nợ của tập đoàn.

Vào năm 2024, cơ quan quản lý chứng khoán Trung Quốc đã phạt ông Hứa 6,6 triệu USD, đồng thời cấm ông tham gia thị trường chứng khoán vĩnh viễn sau khi phát hiện đơn vị cốt lõi của Evergrande khai khống lợi nhuận và thực hiện các hành vi gian lận chứng khoán.

Tòa án Nhân dân Trung cấp thành phố Thâm Quyến cho biết thêm, ông Hứa và công ty còn phải đối mặt với các cáo buộc về cho vay sai quy định, phát hành chứng khoán gian lận và đưa hối lộ tại các đơn vị thành viên. Phán quyết cuối cùng sẽ được đưa ra sau đó, dù phía tòa án chưa ấn định ngày cụ thể.

“Các nhà phát triển như Evergrande đã kiếm được hàng tỷ USD nhờ kế hoạch bán nhà trước khi hoàn thiện. Giờ đây, mọi thứ đã thay đổi. Điều chính phủ cần làm không phải giúp các công ty hay tỷ phú có đòn bẩy tài chính cao, mà là hướng lĩnh vực này đi theo một con đường tăng trưởng hợp lý”, Gan Li, giáo sư Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam, nói.﻿

Câu chuyện Evergrande và sự sa lưới của Hứa Gia Ấn đánh dấu sự kết thúc của một kỷ nguyên tăng trưởng dựa trên nợ vay vô tội vạ. Từ một vị tỷ phú từng giàu có nhất nhì châu Á, thường xuyên xuất hiện trước công chúng với những mối quan hệ chính trị sâu rộng, ông Hứa giờ đây trở thành biểu tượng cho sự liều lĩnh và kết cục phải trả của việc tăng trưởng quá nhanh.﻿

“Evergrande gặp rắc rối chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến thị trường bất động sản và toàn bộ nền kinh tế Trung Quốc nói chung”, giáo sư Lan Deng thuộc Đại học Michigan, một người nghiên cứu về ngành địa ốc Trung Quốc, nhận định. “Không chỉ các ngân hàng, nhiều lĩnh vực khác nhau trong nền kinh tế Trung Quốc cũng bị ảnh hưởng nếu xét tới việc nền kinh tế nước này có mối ràng buộc sâu sắc như thế nào với ngành bất động sản”.﻿

Theo: Nikkei Asia﻿