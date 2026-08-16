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Khoan hơn 1.000 mét xuống biển, phát hiện liên tiếp nhiều cột dầu với trữ lượng 10 tỷ thùng

| | Tài chính quốc tế

Khoan hơn 1.000 mét xuống biển, phát hiện liên tiếp nhiều cột dầu với trữ lượng 10 tỷ thùng

Một bồn trũng gần đây đã ghi nhận những mỏ dầu lớn sau 2 năm khảo sát.

Chỉ trong hơn 2 năm, một khu vực ngoài khơi Namibia vốn ít được chú ý đã trở thành tâm điểm của ngành dầu khí thế giới.

Từ những mũi khoan thăm dò đầu tiên, các nhà địa chất liên tiếp phát hiện những cột dầu nhẹ chất lượng cao, đưa mỏ Mopane trở thành một trong những phát hiện dầu khí lớn nhất những năm gần đây với ước tính khoảng 10 tỷ thùng dầu.

Mopane nằm trong giấy phép thăm dò PEL 83 thuộc bồn trũng Orange Basin, cách bờ biển Namibia hàng trăm km. Khu vực này có độ sâu mặt nước từ 1.200 đến 1.700 mét, thuộc nhóm mỏ nước sâu, đòi hỏi công nghệ khoan và khai thác hiện đại.

Vào đầu năm 2024, Galp Energia bắt đầu khoan giếng Mopane-1X. Kết quả vượt ngoài kỳ vọng với giếng khoan xuyên qua nhiều tầng cát chứa dầu nhẹ với chất lượng vỉa rất tốt.

Chỉ vài tháng sau, công ty tiếp tục khoan Mopane-2X, cách giếng đầu tiên khoảng 8 km và lại ghi nhận những cột dầu lớn trong các tầng chứa có chất lượng cao. Hai phát hiện liên tiếp đã xác nhận đây không phải một mỏ dầu nhỏ, mà là cả một hệ thống dầu khí quy mô lớn.

Sau thành công ban đầu, Galp tiếp tục mở rộng chương trình thăm dò bằng các giếng mới như Mopane-3X và Mopane-3S. Các giếng này đều ghi nhận dầu nhẹ và khí ngưng tụ, giúp mở rộng đáng kể phạm vi thân dầu cũng như nâng cao mức độ tin cậy của mô hình địa chất.

Tháng 4/2024, Galp lần đầu công bố ước tính ít nhất 10 tỷ thùng dầu quy đổi tại chỗ cho toàn bộ cấu tạo Mopane. Theo quy đổi thông dụng, lượng dầu này tương đương khoảng 1,36 tỷ tấn dầu thô, đưa Mopane vào nhóm những phát hiện dầu khí lớn nhất thế giới trong nhiều năm qua.

Ước tính, lượng dầu tại chỗ của Mopane có giá trị lên tới khoảng 700 tỷ USD.

Trong quá trình khoan thẩm lượng, Galp đồng thời tiến hành lấy mẫu lõi, thử vỉa và đánh giá khả năng khai thác của các tầng chứa. Những dữ liệu này cho phép công ty chuyển dần từ giai đoạn "phát hiện" sang "đánh giá tài nguyên".

Theo số liệu mới nhất được công bố, tài nguyên có điều kiện phát triển của Mopane đã tăng thêm 57%, lên khoảng 1,4 tỷ thùng dầu quy đổi. Con số này phản ánh phần tài nguyên được đánh giá có khả năng khai thác thương mại trong tương lai nếu dự án được phê duyệt.

Để đẩy nhanh tiến độ, cuối năm 2025 TotalEnergies đạt thỏa thuận tiếp quản vai trò điều hành dự án PEL 83, trong khi Galp vẫn giữ lại 40% cổ phần. 2 doanh nghiệp dự kiến tiếp tục khoan thẩm lượng trong giai đoạn 2026-2027 nhằm hoàn thiện thiết kế phát triển mỏ trước khi đưa ra quyết định đầu tư cuối cùng.

Theo kế hoạch được công bố, chương trình năm 2026 tập trung vào khoan bổ sung, lấy lõi và thử vỉa để hiểu rõ hơn đặc tính các tầng chứa dầu trong toàn bộ cấu tạo Mopane. Kết quả của các chiến dịch này sẽ quyết định quy mô khai thác thương mại và số lượng giếng phát triển trong tương lai.

Theo Reuters﻿

Vu Lam

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