Tại mỏ Kirovsk thuộc dãy núi Khibiny ở Nga, các nhà khoa học đã phát hiện ra một khoáng chất chưa từng được biết đến trước đây với thành phần độc đáo. Khoáng chất này được đặt tên là Kola ashcroftine.

Theo thông tin Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học Liên bang Nga công bố, tính độc đáo của mẫu vật nằm ở sự hiện diện của canxi, mangan, flo và nguyên tố đất hiếm yttrium trong thành phần của Kola ashcroftine. Cấu trúc của khoáng chất này thuộc nhóm phức tạp nhất trong mọi khoáng chất được giới khoa học biết đến.

Trước khi phát hiện Kola ashcroftine, ashcroftine điển hình là một loại khoáng chất silicat màu hồng nhạt, trong suốt, dễ vỡ và cực kỳ hiếm, được tìm thấy ở các mỏ Greenland, Canada và Italy.

Người phát ngôn của Bộ nhấn mạnh: “Đây không chỉ là một viên đá đẹp, mà còn là kho lưu trữ hóa học của vỏ trái đất - chứa yttrium, silicon, kali, natri và toàn bộ bảng tuần hoàn các nguyên tố trong một tinh thể duy nhất”.

Bộ cũng lưu ý rằng Kola ashcroftine có giá trị cực cao. Mỗi milimét vuông lớp khoáng chất này phủ trên đá có giá bình quân 145 USD (khoảng 3,8 triệu VNĐ), đắt hơn cả vàng.

Theo Sputnik