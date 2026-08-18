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Phát hiện tàu Nga nườm nượp chở 2,9 triệu mét khối LNG, tăng gấp 21 lần đầu năm ngoái

| | Tài chính quốc tế

Phát hiện tàu Nga nườm nượp chở 2,9 triệu mét khối LNG, tăng gấp 21 lần đầu năm ngoái

Theo báo Vedomosti, tính đến tháng 8 năm 2026, đội tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) mang cờ Nga đã tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin được công bố, vào đầu năm 2025, chỉ có 1 tàu chở LNG được đăng ký tại Nga - đó là Portovy.

Tổng trọng tải của đội tàu chở khí LNG mang cờ Nga từ tháng 1 năm 2025 đến tháng 8 năm 2026 đã tăng từ 80.000 tấn lên 1,56 triệu tấn, tức là gần gấp 20 lần. Đồng thời, tổng dung tích chở hàng tăng từ 138.000 mét khối lên 2,9 triệu mét khối, tức là gấp 21 lần.

Sự gia tăng đáng kể về số lượng tàu chủ yếu đến từ việc các tàu đóng ở nước ngoài đăng ký lại tại Nga. Bên cạnh đó, xưởng đóng tàu Zvezda cũng bắt đầu giao hàng loạt tàu chở khí đốt.

Trước đó, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin cho biết bên lề triển lãm công nghiệp quốc tế Innoprom ở Yekaterinburg rằng ba tàu chở khí đốt chịu được băng sẽ được đưa vào hoạt động trong những năm tới.

Theo Sputnik

Phát hiện tàu 100% Made in China, dài 230m, dung tích 99.000m3, bắt đầu di chuyển, thực hiện nhiệm vụ quan trọng

Anh Dũng

Nhịp Sống Thị Trường

Từ Khóa:
nga, LNG, tàu

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