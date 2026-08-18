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Phát hiện gần 5 tỷ đồng tiền mặt trên xe bus

| | Tài chính quốc tế

Số tiền này bị tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh sát Kosovo ngày 16/8 cho biết lực lượng chức năng đã phát hiện và thu giữ tổng cộng 163.400 euro (gần 5 tỷ VNĐ) tiền mặt không được khai báo trong hai vụ kiểm tra xe buýt tại cửa khẩu Bela Zemlja và Merdare.

Tại cửa khẩu Bela Zemlja, Cảnh sát Kosovo phối hợp với Hải quan Kosovo tiến hành kiểm tra xe buýt trên tuyến quốc tế và phát hiện 100.000 euro tiền mặt không được khai báo theo quy định.

Số tiền gồm 200 tờ tiền mệnh giá 500 euro. Nhà chức trách đã tạm giữ toàn bộ số tiền và mở thủ tục xử lý vi phạm hải quan đối với người có trách nhiệm.

Trước đó cùng ngày, Hải quan Kosovo phát hiện thêm 63.400 euro tiền mặt không khai báo tại cửa khẩu Merdare. Chiếc xe buýt bị kiểm tra đang di chuyển từ Đức đến Kosovo, trong đó số tiền được giấu trong hành lý cá nhân của tài xế.

Số tiền này cũng bị tạm giữ và vụ việc được chuyển sang xử lý theo quy định pháp luật.

Hải quan Kosovo khuyến cáo hành khách khai báo tiền mặt khi vận chuyển qua biên giới. Cơ quan này cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra nhằm ngăn chặn các hoạt động chuyển tiền bất hợp pháp và những hình thức tội phạm xuyên biên giới khác.

Với 100.000 euro bị phát hiện tại Bela Zemlja và 63.400 euro tại Merdare, tổng số tiền mặt không khai báo được nhà chức trách Kosovo thu giữ trong ngày lên tới 163.400 euro.

Theo Srpske Novine﻿

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Y Vân

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