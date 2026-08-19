Lời thú nhận của một Gen Z làm nghề nhân viên quan sát mây trời, nhận lương 232 triệu đồng/tháng

Khu du lịch Lão Quân Sơn (Hà Nam, Trung Quốc) từng gây chú ý khi tuyển dụng "Quan sát viên biển mây" với mức lương lên tới 60.000 NDT/tháng (khoảng 232 triệu VNĐ). Lý Tư Thần – một Blogger thế hệ Gen Z (sinh sau năm 2000) – đã xuất sắc trở thành "Quan sát viên số 001".

Hiện tại, nhiệm vụ 30 ngày của anh đã chính thức kết thúc và anh đã xuống núi. Anh chia sẻ, sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận là hơn 40.000 NDT (155 triệu VNĐ). Mỗi ngày anh phải dậy từ 5 giờ sáng để chụp biển mây.

Dù video đầu tiên từng đạt tới 110.000 lượt thích, nhưng về sau lượng tương tác giảm mạnh, có lúc chỉ còn vài trăm lượt thích. Điều này khiến anh cảm thán: "Mọi thứ tựa như một giấc mơ, tỉnh mộng rồi thì ai lại về làm việc nấy."

Lý Tư Thần nhận mức lương tháng khiến nhiều người ngưỡng mộ để làm "Quan sát viên biển mây". (Nguồn: JiMu News)

Ngày 18/8, anh chia sẻ rằng những ngày qua đối với anh như một giấc mơ. Kế hoạch tiếp theo của anh là tìm một công việc ổn định trước, còn tài khoản cá nhân sẽ tiếp tục duy trì như một công việc tay trái.

Trong 30 ngày trên núi, thời gian biểu của Lý Tư Thần rất cố định:

5:00 sáng: Dậy quan sát và chụp ảnh biển mây.

Ban ngày: Đi khắp các điểm trong khu du lịch để lấy bối cảnh.

Hoàng hôn: Trở lại Đỉnh Kim Đỉnh để quay cảnh mặt trời lặn.

Buổi tối: Trở về phòng để chỉnh sửa video.

Áp lực lớn nhất đối với anh không phải là việc dậy sớm, mà là mỗi ngày đều phải nghĩ cách sáng tạo ra những góc quay mới. Những ngày thời tiết xấu, không có biển mây, anh buộc phải chuyển sang quay phong cảnh khác hoặc dùng lại các tư liệu đã tích lũy từ trước.

Công việc này cũng giúp kỹ năng máy ảnh và Flycam của anh tiến bộ vượt bậc. Từ một người hầu như không biết thao tác thiết kế, sau 1 tháng anh đã có thể tự hoàn thành các góc quay cơ bản và tạo ra những thước phim ưng ý. Để tránh gây nhàm chán cho khán giả, mỗi video anh đều thử nghiệm các hình thức biểu đạt khác nhau. Mặc dù vậy, lượt tương tác vẫn lao dốc từ 110.000 lượt thích ở video đầu tiên xuống chỉ còn vài trăm lượt thích ở giai đoạn sau.

Các clip của anh ban đầu nhận tương tác khủng rồi giảm dần

Bên cạnh sự biến động về lượng truy cập, những nghi vấn từ cộng đồng mạng cũng là một áp lực khác. Lý Tư Thần chia sẻ, có người nghi ngờ đây là vị trí "con cha cháu ông" (được cài cắm từ trước), có người chê anh "tay mơ, không chuyên nghiệp", thậm chí xuất hiện cả những lời lăng mạ cay nghiệt. Anh thú nhận đôi khi tâm trạng cũng bị ảnh hưởng, nhưng không quá nặng nề: "Chủ yếu là vì sức hút của tiền bạc quá lớn."

Lý Tư Thần cho biết, với số tiền thực nhận hơn 40.000 NDT sau thuế, anh dự định sẽ dùng để sắm thêm thiết bị máy ảnh, đăng ký các khóa học quay chụp và dựng phim chuyên nghiệp, đồng thời muốn mời gia đình một bữa ăn tươm tất. "Trong 1 tháng này gia đình rất lo lắng cho tôi, tôi thậm chí đã bỏ lỡ sinh nhật của ông nội, đó là điều khiến tôi tiếc nuối nhất."

Sau khi kết thúc nhiệm vụ 1 tháng, Lý Tư Thần không có ý định làm sáng tạo nội dung tự do toàn thời gian. Anh nhấn mạnh tài khoản cá nhân hiện chưa thể mang lại nguồn thu nhập ổn định. Bước tiếp theo, anh sẽ tìm một công việc cố định liên quan đến video ngắn để tích lũy kinh nghiệm, song song đó vẫn duy trì kênh cá nhân như một nghề phụ.

Nguồn: ETtoday