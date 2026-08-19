Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tin vui lớn với Cuba: Một doanh nghiệp vừa khai thác được “kho báu” 10.000 tấn

| | Tài chính quốc tế

Đây là tin vui lớn với Cuba trong bối cảnh nền kinh tế của quốc gia này vẫn đang gặp nhiều khó khăn.

Theo tờ Granma (Cuba), một doanh nghiệp của Cuba vừa thu được 10.000 tấn dầu nhiên liệu. Cụ thể, Nhà máy lọc dầu Hermanos Díaz của Cuba vừa kết thúc đợt khai thác dầu thô quốc gia lần thứ ba trong tuần qua. Điều này là minh chứng cho thấy con đường vạch ra tại nhà máy này đang đi đúng hướng để giúp Cuba có được nguồn cung nhiên liệu nhất định, dựa trên tiềm năng nội tại của đất nước.

Kỹ sư Irene Barbado Lucio, đồng thời là Tổng Giám đốc của Hermanos Díaz, chia sẻ rằng: "Lần này, chúng tôi thu được khoảng 2.000 tấn naphtha (tức là hỗn hợp hydrocacbon lỏng dễ cháy, không màu hoặc hơi vàng, được tạo ra từ việc chưng cất dầu thô, khí tự nhiên hoặc than đá) và 10.000 tấn dầu nhiên liệu.

Đây là kết quả của kinh nghiệm được tích lũy sau hai lần vận hành trước đó (vào tháng 3 và tháng 5/2025). Hơn nữa, sản lượng khai thác lần này đã vượt trội về mặt chất lượng, nhờ có các giải pháp công nghệ, chủ yếu là trong khâu dỡ nguyên liệu thô”.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc của Hermanos Díaz nhấn mạnh, các quy trình đang được hoàn thiện cho những điều chỉnh trong tương lai. Nguyên nhân thực tế là do đặc điểm của dầu thô khai thác ở các mỏ dầu của Cuba có độ nhớt, độ axit và hàm lượng lưu huỳnh cao.

Trong khi đó, kỹ sư Cristóbal Acosta Blanco bổ sung thêm: “Chúng tôi sẽ có những hành động cần thiết nhằm đảm bảo sự vận hành ổn định của cơ sở hạ tầng tại mỗi khu vực”.

Cuba đã có một bước ngoặt trong ngành công nghiệp dầu mỏ

Nhà máy lọc dầu Hermanos Díaz của Cuba vừa kết thúc đợt khai thác dầu thô nội địa lần thứ ba. Ảnh: Granma

Trước đó, vào đầu tháng 9/2025, tờ Havana Times trích tuyên bố của các chuyên gia trong ngành dầu khí thuộc Công ty Dầu khí Quốc gia Cuba CUPET rằng: "Cuba đã có bước ngoặt chiến lược trong ngành công nghiệp dầu mỏ sau nhiều năm sản lượng sụt giảm. Cuba đã xoay chuyển tình thế bằng cách áp dụng các cải tiến công nghệ".

Trên thực tế, theo nghiên cứu của Đại học Camagüey (Cuba), đất nước Cuba có trữ lượng hydrocarbon (bao gồm dầu mỏ và khí tự nhiên) đã được chứng minh lớn thứ 2 ở khu vực Caribe, chỉ sau Trinidad & Tobago. Kết quả này có được nhờ vào lượng dầu và khí tự nhiên khổng lồ tại Vành đai Dầu mỏ Phương Bắc (NOB) mà Cuba đang sở hữu.

Một người lái xe ba bánh điện đi qua một trạm xăng ở Havana (Cuba), ngày 12/5. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, việc thiếu nhiên liệu đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các dịch vụ công ở Cuba, bao gồm giao thông, y tế, trường học và hệ thống điện. Thế nhưng, ngoại lệ trong quy định của Bộ Thương mại Mỹ cho phép doanh nghiệp Mỹ xuất khẩu nhiên liệu cho khu vực tư nhân Cuba đã mở ra một nguồn cung mới (mặc dù còn rất hạn chế).

Cụ thể, kể từ tháng 2 đến tháng 5 năm nay, có khoảng 900.000 thùng xăng và dầu diesel đã được nhập vào Cuba. Mặc dù lượng nhiên liệu này chỉ đủ đáp ứng nhu cầu của cả nước trong khoảng 9 ngày, nhưng đã tạo ra những thay đổi lớn trên thị trường ở Cuba.

Theo đó, ngoài một phần nhiên liệu được các doanh nghiệp tư nhân sử dụng cho nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, taxi và máy phát điện, phần khác bị bán lại trên thị trường “chợ đen”. Việc này nhằm giúp những người có tiền duy trì phương tiện đi lại, vận hành máy phát điện gia đình, bơm nước trong bối cảnh mất điện và thiếu nước diễn ra thường xuyên ở Cuba.

Đáng chú ý, có thời điểm giá xăng Mỹ ở “chợ đen” tại Cuba lên đến 10 USD/lít (tương đương 260.000 đồng/lít).

Quốc hội Cuba thông qua loạt cải cách kinh tế quy mô lớn nhất nhiều thập kỷ

Theo Minh Hằng

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
cuba

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quốc tửu “sa sút” kể câu chuyện gì về nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới?

Quốc tửu “sa sút” kể câu chuyện gì về nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới? Nổi bật

Khoan sâu đáy biển, phát hiện cột dầu khí cao hơn 600 mét ngoài khơi

Khoan sâu đáy biển, phát hiện cột dầu khí cao hơn 600 mét ngoài khơi Nổi bật

Tổng thống Trump yêu cầu sắp xếp cuộc gặp Chủ tịch Kim Jong Un trong năm nay

Tổng thống Trump yêu cầu sắp xếp cuộc gặp Chủ tịch Kim Jong Un trong năm nay

12:40 , 19/08/2026
Phát hiện 81 vết nứt ở 5 đập thuỷ điện lớn, 3 hồ chứa tại Trung Quốc gấp rút được xả cạn

Phát hiện 81 vết nứt ở 5 đập thuỷ điện lớn, 3 hồ chứa tại Trung Quốc gấp rút được xả cạn

12:25 , 19/08/2026
Phát hiện một ngôi làng có 50 tấn vàng

Phát hiện một ngôi làng có 50 tấn vàng

11:50 , 19/08/2026
Tịch thu 37kg vàng trị giá 136 tỷ đồng, 445 tỷ đồng tiền mặt xếp thành thùng và 68 giấy tờ BĐS tại nhà giám đốc công ty cấp nước ở Trung Quốc

Tịch thu 37kg vàng trị giá 136 tỷ đồng, 445 tỷ đồng tiền mặt xếp thành thùng và 68 giấy tờ BĐS tại nhà giám đốc công ty cấp nước ở Trung Quốc

11:35 , 19/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên