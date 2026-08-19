Phát hiện một ngôi làng có 50 tấn vàng

Bang Andhra Pradesh được kỳ vọng sẽ vươn lên trở thành nguồn cung vàng lớn nhất Ấn Độ trong những năm tới, nhờ phát hiện các mỏ khoáng sản quy mô lớn và chính sách thúc đẩy khai thác vàng trong khu vực tư nhân.

Giới chức bang cho rằng việc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên trong nước có thể làm thay đổi đáng kể ngành khai khoáng vàng của Ấn Độ, vốn lâu nay phụ thuộc lớn vào nhập khẩu để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ.

Động lực chính đến từ trữ lượng ước tính 50 tấn vàng tại một khu vực ở làng Jonnagiri, huyện Kurnool. Mukesh Kumar Meena, cục trưởng mỏ và địa chất của Andhra Pradesh, đưa ra thông tin trên tại một cuộc họp báo về tiềm năng khoáng sản địa phương vào tháng 6.

Ngoài Jonnagiri, chính quyền Andhra Pradesh đã xác định thêm ít nhất 4 khu vực có triển vọng khai thác vàng, gồm Ramagiri, Javvakula và Chigurukunta-Bisnatam. Bang đang đẩy mạnh khảo sát, phân loại và đấu thầu quyền khai thác các khu vực khoáng sản chưa được khai phá.

Sự phát triển của Andhra Pradesh diễn ra trong bối cảnh sản lượng vàng trong nước của Ấn Độ vẫn ở mức rất thấp.

Sau khi Kolar Gold Fields tại Karnataka đóng cửa năm 2000, hoạt động khai thác vàng của Ấn Độ suy giảm mạnh. Trong hơn hai thập kỷ, mỏ Hutti, cũng nằm tại Karnataka, gần như là nhà nơi sản xuất vàng lớn và duy nhất còn hoạt động, với sản lượng chỉ khoảng 1,5 tấn mỗi năm.

Trong khi đó, Ấn Độ tiêu thụ hơn 800 tấn vàng mỗi năm, khiến nước này phải phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu và chịu áp lực lên nguồn ngoại tệ.

Để thu hẹp khoảng cách cung - cầu, dự án vàng Jonnagiri đã được đưa vào vận hành, trở thành dự án khai thác vàng quy mô lớn đầu tiên do tư nhân phát triển tại Ấn Độ kể từ khi nước này giành độc lập.

Dự án do Geomysore Services India Private Limited phát triển với vốn đầu tư hơn 400 crore rupee (1,1 nghìn tỷ VNĐ). Mỏ lộ thiên có diện tích gần 598 ha.

Khi đạt công suất tối đa, Jonnagiri được kỳ vọng sản xuất 1 tấn vàng tinh luyện mỗi năm trong khoảng 15 năm, qua đó bổ sung đáng kể cho nguồn cung vàng trong nước.

Tiềm năng kinh tế của các mỏ vàng là rất lớn, nhưng giới chức Andhra Pradesh lưu ý hoạt động khai thác hiện đại đòi hỏi vốn đầu tư cao và công nghệ chuyên môn. Vì vậy, bang đang phân bổ quyền khai thác thông qua đấu thầu cạnh tranh và minh bạch, với khu vực tư nhân đóng vai trò ngày càng lớn.

Theo News18﻿