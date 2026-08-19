Vào 7:41 sáng nay, nước láng giềng Việt Nam làm được điều chưa từng có trên thế giới

Trung Quốc lần đầu tiên thu hồi thành công tầng đầu của một tên lửa sau khi phóng lên quỹ đạo và đưa nó trở lại đất liền, truyền thông nhà nước Trung Quốc đưa tin hôm 19/8. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát triển tên lửa tái sử dụng và tiết kiệ chi phí cho chương trình không gian của nước này.

Theo Tân Hoa Xã, tên lửa tái sử dụng Zhuque-3 do công ty tư nhân LandSpace phát triển được phóng vào sáng 19/8. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, tầng đầu của tên lửa đã được điều khiển trở lại và hạ cánh thành công trên mặt đất vào khoảng 7:41 sáng.

Đây là lần thứ hai Trung Quốc thu hồi thành công một tầng tên lửa, sau khi nước này thực hiện thành công một vụ thu hồi trên biển vào tháng 7.

LandSpace cho biết đây là lần đầu tiên trên thế giới một tên lửa đẩy bằng thép không gỉ được thu hồi sau một vụ phóng lên quỹ đạo. Thành công này đánh dấu bước tiến đáng kể trong việc phát triển công nghệ tên lửa tái sử dụng thương mại của Trung Quốc.

Theo Tân Hoa Xã, vụ phóng lần này còn đánh dấu lần đầu Trung Quốc sử dụng chân đáp có thể triển khai để hạ cánh tầng tên lửa. Cơ quan này gọi đây là “bước đột phá quan trọng” trong công nghệ tên lửa tái sử dụng của Trung Quốc.

Trước đó, ngày 10/7, tầng đầu của tên lửa Long March-10B đã tách khỏi tầng hai sau khi phóng và quay trở lại một bệ nổi trên biển. Hệ thống này sử dụng lưới bắt để thu hồi tầng tên lửa.

Như vậy, Trung Quốc là quốc gia đầu tiên thành công trong việc thu hồi tên lửa phóng từ quỹ đạo bằng hai hướng công nghệ khác nhau, thực hiện thành công chiến lược song song mà ngay cả Mỹ - quốc gia tiên phong trong công nghệ tên lửa tái sử dụng - cũng chưa làm được.

Điều này giúp Trung Quốc tiến gần hơn tới mục tiêu giảm chi phí phóng bằng cách tái sử dụng các bộ phận tên lửa thay vì loại bỏ chúng sau mỗi lần phóng.

Việc Trung Quốc liên tiếp thu hồi thành công tầng tên lửa trong thời gian ngắn cho thấy Bắc Kinh đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong một lĩnh vực mà Mỹ, đặc biệt là SpaceX, đã đi trước nhiều năm. Thành công của Zhuque-3 có thể mở đường cho việc phát triển các phương tiện phóng thương mại có chi phí thấp hơn và tần suất phóng cao hơn trong những năm tới.

Trung Quốc không phải quốc gia châu Á duy nhất đang tăng tốc phát triển tên lửa tái sử dụng.

Ngày 11/7, Nhật Bản tiến hành chuyến bay thử đầu tiên đối với một tên lửa tái sử dụng thử nghiệm. Tên lửa đã được phóng và hạ cánh an toàn.

Tokyo cũng đang tìm cách làm chủ công nghệ tên lửa tái sử dụng nhằm giảm chi phí phóng và nâng cao khả năng cạnh tranh của ngành công nghiệp vũ trụ Nhật Bản trên thị trường toàn cầu.

Việc Trung Quốc liên tiếp thu hồi thành công tầng tên lửa trong thời gian ngắn cho thấy Bắc Kinh đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách trong một lĩnh vực mà Mỹ, đặc biệt là SpaceX, đã đi trước nhiều năm. Thành công của Zhuque-3 có thể mở đường cho việc phát triển các phương tiện phóng thương mại có chi phí thấp hơn và tần suất phóng cao hơn trong những năm tới.

Theo Xinhua, SCMP﻿