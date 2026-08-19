Bão Lala đổ bộ, xé toạc cả đường cao tốc: Gió giật tới 225 km/h, 100 ngôi nhà đã bị hư hỏng hoặc cuốn trôi

Cư dân Hawaii (Mỹ) đang phải đối mặt với tình trạng mất điện trên diện rộng, các cây cầu và đường xá bị ngập trong nước, cùng nhiều ngôi nhà bị hư hại sau khi Bão Lala quét qua khu vực quần đảo.

Bão Lala - vốn là một cơn bão cấp 1 (Category 1) - tuy không đi thẳng vào đất liền nhưng đã di chuyển đủ gần để cuốn trôi nhiều tuyến đường cao tốc, tàn phá tài sản và quật ngã hàng loạt cây cối. Bão xuất hiện khá phổ biến ở Thái Bình Dương, nhưng việc bão đổ bộ trực tiếp vào Hawaii lại rất hiếm do diện tích quần đảo quá nhỏ bé so với đại dương bao la. Mặc dù mắt bão Lala không đi qua đất liền, các dải mây bên ngoài của nó vẫn gây ra những thiệt hại nặng nề, ảnh hưởng chủ yếu đến cư dân sống dọc theo rìa phía Nam và phía Đông của Đảo Lớn Hawaii.

Vào Chủ nhật và Thứ hai (16 và 17/8), người dân cùng các lực lượng cứu hộ khẩn cấp tiếp tục dọn dẹp và khắc phục hậu quả.

Thống đốc bang Hawaii, ông Josh Green, cho biết một số khu vực đã ghi nhận lượng mưa lên tới 30 inch (khoảng 760 mm) cùng nhiều vụ sạt lở đất. Đáng chú ý, trạm Laupahoehoe ở bờ biển Hamakua phía Đông Bắc đảo đã đo được lượng mưa kỷ lục hơn 43 inch (hơn 1.090 mm) trong suốt đợt bão, với phần lớn lượng mưa trút xuống chỉ trong vòng 24 giờ bắt đầu từ chiều Thứ Bảy.

Trước đây, Bão Lane năm 2018 cũng từng đi qua phía Nam Hawaii và gây ra lượng mưa tương tự ở những khu vực này. Tuy nhiên, điểm khác biệt là bão Lala đã tiến quá gần, tạo ra những luồng gió xoáy nguy hiểm, bao gồm cả sức gió mạnh ngang cấp bão nhiệt đới dữ dội trên Đảo Lớn.

Mặc dù người dân đã may mắn né được kịch bản tồi tệ nhất nằm ở vùng tâm mắt bão, phần rìa nguy hiểm và dữ dội hơn của bão Lala (phía bên phải theo hướng bão di chuyển) lại quét trực tiếp qua Đảo Lớn. Một cú gió giật tại đỉnh Mauna Kea đã đạt tốc độ 140 dặm/giờ (khoảng 225 km/h), trong khi một cú giật khác gần mực nước biển ở Kona đạt 78 dặm/giờ (khoảng 125 km/h).

Một người thiệt mạng và khoảng 100 ngôi nhà bị hư hại

Vào Thứ Bảy, khi cơn bão quét qua, một người đàn ông 45 tuổi đã tử vong trong một vụ tai nạn giao thông đối đầu ở khu vực phía Nam Đảo Lớn. Một phụ nữ 21 tuổi khác bị thương nguy kịch sau cú va chạm.

Tại Naalehu (vùng phía Nam Đảo Lớn), hai nhân viên y tế cấp cứu cũng đã được cứu thoát sau khi xe của họ bị nước lũ cô lập và mắc kẹt.

Thống đốc Green cho biết khoảng 100 ngôi nhà đã bị hư hỏng hoặc bị nước lũ cuốn trôi.

Bão Lala càn quét Hawaii

Các quan chức nhận định những thiệt hại nặng nề nhất có thể nằm ở các khu vực nông thôn hẻo lánh phía Nam Đảo Lớn, nhưng hệ thống dây điện bị đứt cản trở nghiêm trọng công tác tiếp cận hiện trường.

Thị trấn ven biển Pahala với khoảng 1,800 dân đã hoàn toàn bị chia cắt với phần còn lại của hòn đảo sau khi nước lũ tràn ngập các tuyến đường và cầu cống - trong đó 6 cây cầu đã bị tàn phá hoặc hư hỏng nặng. Một phần của tuyến đường cao tốc huyết mạch cũng bị sạt lở nghiêm trọng, cắt đứt lối vào Bệnh viện Ka’u - cơ sở y tế duy nhất của cả vùng.

"Còn rất nhiều thiệt hại mà chúng tôi sẽ phải tập trung xử lý," Thống đốc Green phát biểu vào chiều Chủ nhật.

Đến Thứ Hai, hơn 114,000 hộ gia đình và doanh nghiệp tại Hawaii vẫn chưa có điện trở lại, giảm so với con số đỉnh điểm khoảng 200,000 hộ vào Chủ nhật. Số liệu này bao gồm khoảng 40% cư dân trên Đảo Lớn - nơi phần lớn là khu vực nông thôn.

Người dân có thể phải trải qua nhiều ngày, thậm chí nhiều tuần sống trong cảnh thiếu điện do bão đã quật ngã các tuyến đường dây tải điện kết nối các nhà máy điện tới khu dân cư và doanh nghiệp. Tình trạng ngập lụt diện rộng cùng việc di chuyển khó khăn trên các con đường nông thôn khiến các quan chức nhận định quá trình sửa chữa hệ thống điện trên Đảo Lớn sẽ kéo dài nhiều tuần.

Nguồn: The New York Times