Bão Dolphin biến phố Thượng Hải thành sông: Ô tô trôi lềnh bềnh giữa lòng siêu đô thị

Bão Dolphin, cơn bão nhiệt đới mạnh nhất tại Trung Quốc trong năm nay, đã đổ bộ vào bờ biển phía đông nước này vào Chủ nhật (9/8), mang theo mưa lớn và gió mạnh, đồng thời châm ngòi cho các cảnh báo về ngập lụt và lở đất.

Bão Dolphin đổ bộ gần Ngọc Hoàn thuộc tỉnh Chiết Giang ở miền đông vào khoảng 5 giờ 30 chiều Chủ nhật, các cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết. Cơn bão duy trì sức gió tối đa lên tới 42 mét mỗi giây gần tâm bão khi đổ bộ, tương đương với một cơn bão cấp 1 theo thang đo Saffir-Simpson.

Chính quyền đã đưa các công nhân ngoài khơi đến nơi an toàn, ra lệnh cho tàu thuyền quay về cảng và tăng cường kiểm tra các hồ chứa, suối vùng núi, khu vực dễ sạt lở đất, công trường xây dựng và các địa điểm du lịch.

Mưa lớn và nguy cơ ngập lụt

Mưa lớn được dự báo kéo dài đến hết ngày 10 tháng 8 trên khắp Chiết Giang, Thượng Hải, miền bắc Phúc Kiến, đông bắc Giang Tây, miền trung và miền nam An Huy, cùng phần lớn Giang Tô. Các khu vực thuộc miền trung và miền đông Chiết Giang có thể nhận lượng mưa từ 9,8 đến 19,7 inch (25 đến 50 cm).

Sau khi đổ bộ, bão Dolphin được dự báo sẽ di chuyển theo hướng tây trước khi suy yếu dần trên khu vực miền trung và miền tây nam Trung Quốc, ông Vương Hải Bình, chuyên gia dự báo chính tại Trung tâm Khí tượng Quốc gia, nói với đài truyền hình nhà nước CCTV.

Cảnh mưa ngập ở Thượng Hải

Điều đó có thể kéo dài thời gian mưa lớn và làm tăng nguy cơ ngập lụt cũng như lở đất, đặc biệt là ở các vùng núi và dọc theo các con sông nhỏ.

Giao thông bị gián đoạn diện rộng ở miền đông đất nước và hơn 1 triệu người đã phải sơ tán khỏi nhà của họ.

Ngoài việc sơ tán ít nhất 30.300 người, Thượng Hải đã hủy khoảng 1.500 chuyến bay, theo nhà cung cấp dữ liệu theo dõi chuyến bay VariFlight.

Một du khách 42 tuổi đến từ Quảng Đông, họ Trần, cho biết anh bị mắc kẹt ở Thượng Hải sau khi chuyến bay của gia đình anh, dự kiến khởi hành vào Chủ nhật, đã bị hủy vì bão Dolphin.

Anh cho biết gia đình đã được xếp lịch lại trên chuyến bay lúc 10 giờ tối thứ Hai, mặc dù họ không chắc liệu chuyến bay đó có thể cất canh hay không.

Những hình ảnh ghi nhận tại Thượng Hải

"Đối với người dân Quảng Đông chúng tôi, cơn bão này bình thường như việc ăn một bữa ăn và cảm nhận gió thổi thôi. Nó chỉ là một phần của cuộc sống hàng ngày", anh Trần nói, đồng thời cho biết thêm rằng cơn bão dường như không quá mạnh theo tiêu chuẩn của bờ biển miền nam Trung Quốc.

Tại tỉnh Chiết Giang láng giềng, thành phố Ôn Châu đã di dời hơn 900.000 cư dân và mở hơn 1.000 nơi trú ẩn khẩn cấp.

Tại tỉnh Phúc Kiến, chính quyền đã sơ tán 98.900 người khỏi các khu vực có nguy cơ cao sau khi nâng mức ứng phó khẩn cấp do bão lên Cấp độ III, theo Tân Hoa Xã. Chiết Giang, Thượng Hải và Giang Tô cũng đã kích hoạt các biện pháp ứng phó khẩn cấp Cấp độ III.

Nguồn: Reuters